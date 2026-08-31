Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer a Paulo Chavira por reto viral

Canelo protagoniza apuesta con Paulo Chavira (X/ @ringmagazine via Pol Chavira)

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Saúl Canelo Álvarez se prepara para regresar al ring y enfrentarse a Christian Mbilli, pero en medio de su campamento se tomó el tiempo de protagonizar un reto que se volvió viral. Junto al influencer Paulo Chavira, Canelo se animó a realizar una apuesta que motivó a El Gordo de aceptar el reto.

Esta vez la apuesta de por medio fue de USD 20 mil, cantidad que el propio Canelo se animó a poner en juego ante el influencer. La anécdota quedó grabada en redes sociales, fue el propio influencer quien se animó a compartir el momento que compartió con el tapatío.

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El juego consistía en que por cada golpe que el influencer lograra conectar al boxeador mexicano se llevaría una cantidad de USD 20 mi. El reto tuvo lugar en el gimnasio de Canelo Álvarez y quedó registrado en un video que después fue compartido en redes sociales.

Mientras Canelo se prepara para enfrentarse a Christian Mbilli, protagonizó un reto viral con Paulo Chavira y la reacción se volvió viral (X vía Pol Chavira)

¿En qué consistió la apuesta de Canelo y Paulo Chavira?

En las imágenes, Canelo le explicó a Chavira las condiciones de la apuesta: cada golpe conectado tendría una recompensa de USD 20 mil, mientras que cada intento fallido representaría un pago de mil dólares para el boxeador. “Por cada golpe que me pegues, te doy 20 mil dólares”, le indicó Álvarez al influencer antes de comenzar la dinámica.

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Chavira aceptó el desafío y contó con tres oportunidades para alcanzar al campeón mexicano. Ninguno de sus intentos llegó a golpear a Saúl Álvarez, por lo que el marcador terminó con tres fallos consecutivos. Después de la tercera tentativa, el influencer decidió no buscar una cuarta oportunidad y dio por terminado el reto.

La escena generó risas entre las personas que se encontraban en el gimnasio y comenzó a circular en redes sociales. De acuerdo con lo establecido en la apuesta, Chavira pagó mil dólares por cada intento fallido, es decir que desembolsó un total de USD 3 mil, que en pesos mexicanos representaría alrededor de 50 mil pesos.

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La relación entre ambos se remonta a varios años y está marcada por una amistad cercana, además de apuestas, bromas y retos realizados frente a las cámaras. Paulo Chavira también ha participado en dinámicas económicas relacionadas con el boxeador, como la apuesta de USD 100 mil que realizó a favor de Álvarez en la pelea contra Terence Crawford.

De lograr su objetivo, Chavira no solo transformaría su físico, sino que también recibiría una suma considerable de dinero. (YouTube / POL)

Lester Martínez confiesa a quién prefiere enfrentar entre Canelo y Mbilli

Lester Martínez, boxeador guatemalteco, quedó en ruta hacia Canelo Álvarez o Christian Mbilli después de noquear a Luka Plantic el sábado 29 de agosto y defender su cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un resultado que lo deja a la espera de la pelea del 31 de octubre por el título regular supermedio para definir a su siguiente rival.

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El boxeador guatemalteco detuvo a Plantic en el décimo asalto durante la función celebrada en el USC Galen Center de Los Ángeles, California. Esa victoria representó la primera defensa de su corona interina en las 168 libras.

Apenas terminó la pelea, Martínez explicó cuál es el escenario que ve para su carrera y de inmediato lanzó un reto al mexicano que fue campeón unificado de la categoría: “Ya cumplimos con una defensa que el CMB nos puso porque eran dos, ya cumplimos con una, pero ahorita estaríamos creo que a la espera entre Canelo y Mbilli”, aseguró.

La definición es directa: Martínez espera al ganador del combate entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli, programado para el 31 de octubre, porque considera que ya está listo para disputar el campeonato regular de la división, razón por la no dudó en asegurar que podría enfrentarse a Canelo. “Porque estamos aptos para ellos”, afirmó el peleador guatemalteco.

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