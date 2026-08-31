México

William Levy habría terminado su relación con Jennifer Camacho previo a su cumpleaños 46

El actor cubano recibió un emotivo mensaje de felicitación de su hijo Christopher Alexander por su cumpleaños

William Levy habría terminado su relación con Jennifer Camacho previo a su cumpleaños 46 (Redes Sociales)
William Levy habría terminado su relación con Jennifer Camacho previo a su cumpleaños 46 (Redes Sociales)
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El cubano William Levy, uno de los actores más reconocido en la televisión mexicana, habría terminado su relación con la enfermera Jenifer Camacho, luego de que confirmara este nuevo noviazgo en marzo de este 2026, a poco tiempo de cumplir 46 años de edad.

De acuerdo con diferentes fuentes, la relación entre Levy y Jennifer habría terminado desde hace algunas semanas, rumores que cobraron fuerza recientemente al dejarse de seguir en Instagram, aunque ambos han guardado silencio al respecto y no han confirmado estas versiones.

Mientras tanto, el actor cubano celebró su cumpleaños 46 en días pasados, recibiendo un emotivo mensaje de su hijo Christopher Alexander, quien expresó palabras de cariño para William Levy a través de redes sociales.

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¿Quién es Jenifer Camacho, la pareja actual de William Levy?

Jenifer Camacho (Instagram/@jenifercamachoo)
Jenifer Camacho (Instagram/@jenifercamachoo)

William Levy ha estado en pareja con Jenifer Camacho, una enfermera 23 años menor que él, relación que hizo pública en Instagram tras su divorcio de Elizabeth Gutiérrez en 2022. Sin embargo, en los últimos días circulan rumores de ruptura.

La revista TVNotas reportó que la pareja habría terminado hace algunas semanas, versión que luego retomaron portales como Univision Famosos y Yahoo Vida y Estilo. Apenas cinco meses antes, Levy le había dedicado en sus historias de Instagram una canción generada con inteligencia artificial, en la que se refería a ella cariñosamente como “Señorita J”.

Hasta el momento, ni Levy ni Camacho han confirmado o desmentido la ruptura.

Rumores de ruptura entre William Levy y Jenifer Camacho

Jennifer Camacho, enfermera puertorriqueña de cuidados intensivos y egresada de la Universidad de Florida Central en 2023, es la nueva pareja de William Levy (IG)
Jennifer Camacho, enfermera puertorriqueña de cuidados intensivos y egresada de la Universidad de Florida Central en 2023, es la nueva pareja de William Levy (IG)

Las sospechas sobre el fin de la relación entre William Levy y Jenifer Camacho surgen luego de que ambos se dejaron de seguir en redes sociales y eliminaron las publicaciones que tenían juntos, incluidas fotografías, mensajes y dedicatorias amorosas.

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La revista TVNotas fue el primer medio en reportar el quiebre, con base en el seguimiento que ha hecho de la pareja desde que hicieron pública su relación. Según esa publicación, la ruptura habría ocurrido hace algunas semanas, aunque ni Levy ni Camacho lo han confirmado.

El contraste con los meses previos alimenta la confusión entre los seguidores del actor. Apenas cinco meses antes de estos rumores, Levy había compartido en sus historias de Instagram una canción dedicada a Camacho, a quien llamaba cariñosamente “Señorita J”. El tema, titulado Creo, habría sido generado por el propio actor con una herramienta de inteligencia artificial, de acuerdo con People en Español, e incluía versos como “Te estoy amando, ya no puedo ocultarlo... que La Habana sea testigo”.

William Levy confirma su relación con Jennifer Camacho publicando una fotografía juntos en Granada, España, y zanja rumores sobre su vida amorosa (IG)
William Levy confirma su relación con Jennifer Camacho publicando una fotografía juntos en Granada, España, y zanja rumores sobre su vida amorosa (IG)

Univision reportó el tema desde el 27 de agosto, con la versión de que las especulaciones circulan “desde hace varias semanas”, lo que coincide con el reporte inicial de TVNotas. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un pronunciamiento público que confirme o desmienta el fin de la relación.

El cumpleaños 46 de William Levy y el mensaje de su hijo Christopher

En medio de estos rumores, William Levy cumplió 46 años este 29 de agosto y recibió, entre las felicitaciones de fans, amigos y colegas, dos mensajes que destacaron por encima de los demás: los de sus hijos Christopher y Kailey. Christopher, el primogénito del actor, de 20 años, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras que describió como su “mejor amigo” y “el mejor papá”. El joven acompañó el texto con fotografías de su infancia, en las que aparece protegido por los brazos de su padre.

“¡Feliz cumpleaños al hombre que sacrifica todo por nosotros! Te amo más de lo que las palabras pueden explicar y te admiro por todo lo que haces. Me has demostrado el valor de la vida y cómo convertirte en un hombre”, escribió Christopher en Instagram.

Felicitación de Cristopher Levy para su papá William Levy (Captura/Instagram @christopherlevy)
Felicitación de Cristopher Levy para su papá William Levy (Captura/Instagram @christopherlevy)

El mensaje no pasó desapercibido para Levy, quien respondió públicamente en la misma publicación de su hijo, a quien llama cariñosamente “Tophy”.

“Papi soy el padre más bendecido del mundo por tener una hija y un hijo como tú. Es el mejor regalo de la vida y de Dios”, contestó el actor, en una respuesta donde también incluyó a Kailey, su hija de 16 años. Ella también le dedicó unas historias de Instagram con una fotografía tomada durante su fiesta de 16 años, en abril pasado, a lo que Levy respondió: “Nunca pensé que un hombre podía tener una mejor amiga hasta que llegaste tú”.

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