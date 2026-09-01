México

Dan prisión preventiva a 4 sujetos por traficar personas desde Tamaulipas hacia EEUU

La presunta líder ya estaba recluida en un penal de la Ciudad de México cuando un juez dictó la medida cautelar en su contra

Dan prisión preventiva a 4 sujetos por traficar personas desde Tamaulipas hacia EE. UU. FGR
Dan prisión preventiva a 4 sujetos por traficar personas desde Tamaulipas hacia EE. UU. FGR
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La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva contra cuatro integrantes de una presunta red de tráfico de personas en Tamaulipas, con operaciones transfronterizas hacia Estados Unidos, tras un operativo coordinado con autoridades estadounidenses.

Un juez de control concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a José “N”, Patricia “N”, Diana “N” y Milagros “N”, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba suficientes para acreditar su presunta participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas. La organización operaba en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, y trasladaba personas hacia Estados Unidos. La investigación contó con la colaboración de la Customs and Border Protection (CBP) del gobierno estadounidense.

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Operativo en tres domicilios de Matamoros

El agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un juez las órdenes de cateo para tres inmuebles ubicados en Matamoros, Tamaulipas.

En esos domicilios, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron las órdenes de aprehensión que ya existían contra José “N”, Patricia “N” y Diana “N”. Los tres imputados contaban con esas órdenes con anterioridad al operativo.

De manera simultánea, Milagros “N” fue notificada dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde ya se encontraba recluida al momento de la diligencia.

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La presunta líder y la zona de operación

La investigación reveló la existencia de una organización criminal cuya probable líder es Milagros “N”. La estructura tenía como zona de operación los municipios de Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas, desde donde presuntamente coordinaba el traslado de personas hacia territorio estadounidense.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Dan prisión preventiva a 4 sujetos por traficar personas desde Tamaulipas hacia EE. UU.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La pesquisa se llevó a cabo con la colaboración de la Customs and Border Protection (CBP) del gobierno de Estados Unidos y la Policía Federal Ministerial, tras tenerse conocimiento de la existencia de la red criminal.

Los cuatro imputados enfrentan cargos por el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

Un caso que se suma a una ofensiva reciente

Este operativo no es un hecho aislado. Días antes, la FGR obtuvo también prisión preventiva oficiosa para ocho personas por su probable participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas: Ana “N”, Gilberto “N”, Samara “N”, José “N”, Mayra “N”, Alejandro “N”, Rosa “N” y Genoveva “N”.

En ese caso, los imputados fueron detenidos tras cateos simultáneos en Jalisco y Chihuahua, como resultado de una investigación conducida por el MPF de la FEMDO en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la propia FGR, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Camioneta con luces rojas encendidas en un camino de arena al lado de una pared metálica alta durante el crepúsculo en el desierto.
Dan prisión preventiva a 4 sujetos por traficar personas desde Tamaulipas hacia EE. UU.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquella pesquisa se originó en enero de 2026, a partir de una denuncia presentada por la Homeland Security Investigations (HSI) del gobierno de Estados Unidos, que expuso una posible red que traficaba personas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia ese país. Rosa “N”, una de las ocho detenidas, recibió prisión domiciliaria en Ciudad Juárez debido a complicaciones en su estado de salud.

Colaboración binacional como eje de las investigaciones

Ambos casos ponen de relieve un patrón en la estrategia de la FGR: la coordinación con agencias federales estadounidenses como punto de partida o de apoyo en las investigaciones sobre tráfico de personas en la frontera norte.

En el caso de Tamaulipas, fue la CBP la que aportó información para identificar la red encabezada presuntamente por Milagros “N”. En el de Jalisco y Chihuahua, la alerta provino de la HSI. Ambas agencias forman parte del aparato de seguridad fronteriza de Estados Unidos.

Conforme a la ley, todas las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

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