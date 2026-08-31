México

Capturan a un hombre que intentó pasar droga disfrazada de dulces de coco en Tabasco

La incautación en Huimanguillo golpea con más de 25 millones de pesos a la delincuencia

Capturan a un hombre que intentó pasar droga disfrazada de dulces de coco en Tabasco. Gabinete de seguridad.
Capturan a un hombre que intentó pasar droga disfrazada de dulces de coco en Tabasco. Gabinete de seguridad.
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Elementos de la FGR, en coordinación con la Guardia Nacional, la Defensa, la Semar y la SSPC, interceptaron un vehículo de carga en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa con mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina camuflados como si fueran supuestos paquetes de dulces de coco. El decomiso representa una pérdida de más de 25 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El operativo tuvo lugar en Huimanguillo, municipio del estado de Tabasco, sobre una de las vías terrestres de mayor tránsito comercial del sureste mexicano. Fue encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Dulces de coco como fachada

Los agentes ejecutaban labores de seguridad y vigilancia sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa cuando detuvieron al conductor de un vehículo de carga. La revisión inicial no arrojó señales evidentes, pero una inspección más detallada reveló inconsistencias en el peso y las dimensiones de las cajas que supuestamente contenían dulces de coco.

Al profundizar en el registro de la unidad, los elementos encontraron que los paquetes no correspondían a lo declarado. Detrás de la presentación comercial se ocultaba un cargamento de cerca de dos toneladas de estupefacientes distribuidos en dos sustancias distintas.

Capturan a un hombre que intentó pasar droga disfrazada de dulces de coco en Tabasco. Gabinete de seguridad.
Capturan a un hombre que intentó pasar droga disfrazada de dulces de coco en Tabasco. Gabinete de seguridad.

El método de ocultamiento apunta a una operación planificada: el uso de un producto alimenticio de consumo popular, envasado en cajas de apariencia ordinaria, buscaba evadir los controles de inspección en carretera.

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Marihuana y metanfetamina, las sustancias aseguradas

La inspección arrojó mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina, para un total cercano a las dos toneladas que el comunicado de la SSPC describió como una de las acciones del programa de fortalecimiento de seguridad en carreteras del país.

Según la dependencia, el cargamento asegurado representa una afectación económica de más de 25 millones de pesos para la delincuencia organizada, además de miles de dosis que no llegarán a las calles.

El detenido, a disposición del Ministerio Público

Una vez concluida la inspección, los agentes informaron al conductor sobre sus derechos de ley. El hombre, cuya identidad no fue divulgada en el comunicado oficial, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR junto con todo lo asegurado.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
Capturan a un hombre que intentó pasar droga disfrazada de dulces de coco en Tabasco. Gabinete de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido e integrará la carpeta de investigación correspondiente. El comunicado no precisó los cargos formales que podrían derivarse del caso ni el perfil del imputado.

Operativos en carreteras del sureste

La acción forma parte de una estrategia más amplia de seguridad vial e inspección en carreteras del país, impulsada por el Gabinete de Seguridad federal. La carretera Coatzacoalcos–Villahermosa conecta Veracruz con Tabasco y registra un alto flujo de vehículos de carga.

La coordinación entre la FGR, a través de la AIC, y las fuerzas armadas y de seguridad —Defensa, Semar, GN y SSPC— responde al modelo de intervención conjunta que el gobierno federal ha desplegado en distintos puntos del territorio nacional para reforzar los controles en vías de comunicación terrestre.

Según el comunicado de la SSPC, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirman con estas acciones su compromiso de “impedir el trasiego de drogas, detener a quienes generan violencia y proteger la seguridad de las familias mexicanas”.

La carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura de Huimanguillo, acumula varios operativos en lo que va de 2026. El 18 de julio, la FGR decomisó 600 kilogramos de marihuana ocultos en estructuras que simulaban equipos de aire acondicionado. El 27 de julio, fuerzas coordinadas incautaron otros mil 225 kilogramos en un camión de redilas interceptado sobre la carretera Raudales de Malpaso, en el mismo municipio de Huimanguillo.

En el primer semestre del año, el Gobierno estatal reportó al menos tres operativos adicionales en la entidad, entre ellos la incautación de 254 kilogramos de cocaína en Cárdenas y 630 kilogramos de la misma sustancia en una avioneta procedente de Centroamérica, en Balancán.

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