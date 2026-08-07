El puente colgante más alto de México está en la sierra de Durango

Puente Baluarte Bicentenario: Una Obra de Ingeniería y Conexión. (SICT México)

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El puente colgante más alto de México se alza imponente en la Sierra Madre Occidental, marcando la frontera natural entre los estados de Durango y Sinaloa.

Concluido en marzo de 2012, el Puente Baluarte Bicentenario fue construido por encargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conectar la autopista Durango-Mazatlán.

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Esta obra respondió a la necesidad de facilitar el tránsito seguro y eficiente entre el altiplano y el litoral del Pacífico, superando el difícil paso conocido como el Espinazo del Diablo.

El resultado fue una infraestructura que combinó innovación técnica y un profundo impacto en la conectividad regional.

El Puente Baluarte Bicentenario destaca por sus cifras impresionantes y su relevancia internacional.

Con una longitud total de 1,124 metros, el puente se eleva hasta 402 metros sobre el cauce del río Baluarte, altura que lo posicionó entre los más altos del mundo en su tipo al momento de su inauguración.

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La magnitud de esta estructura no solo reside en sus dimensiones, sino también en el reto logístico y geográfico que representó su construcción.

El reto de la Sierra Madre Occidental

El trazado de la autopista Durango-Mazatlán implicaba vencer la barrera natural de la Sierra Madre Occidental, caracterizada por sus cañones profundos y su accidentada topografía.

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El principal obstáculo fue el cañón del río Baluarte, con más de 50 kilómetros de extensión.

Para acceder al sitio de obra, los ingenieros tuvieron que habilitar 20 kilómetros de caminos nuevos, permitiendo el traslado de maquinaria pesada y de los materiales necesarios para la construcción.

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Durante la ejecución del proyecto, se establecieron campamentos y áreas de servicios para más de mil cien personas, incluyendo ingenieros, obreros, médicos y especialistas.

La magnitud logística de la obra reflejó el compromiso de la ingeniería mexicana con los estándares más altos de calidad y seguridad.

Con una longitud total de 1,124 metros, el puente se eleva hasta 402 metros sobre el cauce del río Baluarte, altura que lo posicionó entre los más altos del mundo en su tipo al momento de su inauguración. Grosby

Características técnicas del Puente Baluarte Bicentenario

La estructura del puente corresponde al tipo atirantado, sostenida por 152 tirantes de acero reforzado y dos mástiles principales.

El tramo central, o vano principal, alcanza los 520 metros de longitud, lo que lo convierte en el más largo de América del Norte en esta categoría.

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El puente descansa sobre 12 apoyos, y su viaducto de 22 metros de ancho permite el paso de cuatro carriles vehiculares.

El proceso constructivo requirió la utilización de 90 mil metros cúbicos de hormigón y 12 mil toneladas de acero.

Para lograr la cimentación y la estructura, se excavaron 447 mil metros cúbicos de roca, enfrentando condiciones geológicas complejas y una geografía accidentada.

Reconocimiento internacional y récords

Por su altura y diseño, el Puente Baluarte Bicentenario fue certificado por el Récord Guinness como el puente atirantado más alto del mundo en el momento de su inauguración.

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Esta distinción lo situó por encima de la Torre Eiffel y lo hizo célebre en la ingeniería latinoamericana.

Entre 2012 y 2016, ningún otro puente colgante de su tipo superó su altura. Solo el puente del río Siduhe, en China, ostenta una cifra mayor con 496 metros.

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Estas características han hecho del Puente Baluarte un referente mundial, superando incluso al viaducto Millau en Francia por 120 metros y al puente John James Audubon de Luisiana por 37 metros en la longitud de su vano central.

Así, la ingeniería mexicana demostró su capacidad para competir con los mejores estándares internacionales.

Por su altura y diseño, el Puente Baluarte Bicentenario fue certificado por el Récord Guinness como el puente atirantado más alto del mundo en el momento de su inauguración. (Acervo: Rocher Ingeniería)

Impacto económico, social y turístico

La construcción del puente transformó la forma en que se conectan el norte y el noroeste de México. Antes de su existencia, el viaje de Durango a Mazatlán por el Espinazo del Diablo era lento y peligroso.

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Ahora, el trayecto se realiza en aproximadamente cuatro horas, facilitando el acceso a la costa y promoviendo nuevas oportunidades comerciales y de turismo.

El puente no solo beneficia a los automovilistas y transportistas, sino que también se ha convertido en un punto de interés para visitantes nacionales y extranjeros.

Desde sus miradores, los viajeros pueden apreciar tanto la magnitud de la obra como la belleza de la Sierra Madre Occidental.

El tránsito por esta vía resulta más seguro y eficiente, lo que ha incentivado el desarrollo regional y el flujo de mercancías entre el altiplano y el Pacífico.

Tecnología e innovación en la ingeniería mexicana

El diseño y la construcción del Puente Baluarte Bicentenario se apoyaron en técnicas avanzadas y materiales de última generación.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable del proyecto, coordinó un equipo multidisciplinario de expertos para superar los desafíos de la obra.

La utilización de acero reforzado, tecnologías de cimentación y sistemas de vigilancia estructural garantizan la durabilidad y seguridad de la infraestructura.

La obra fue reconocida por su innovación y por el uso eficiente de recursos en condiciones geográficas adversas.

Cada etapa del proyecto fue planificada con precisión, desde los estudios topográficos iniciales hasta los trabajos finales de iluminación y señalización.

El diseño y la construcción del Puente Baluarte Bicentenario se apoyaron en técnicas avanzadas y materiales de última generación. (Wikimedia)

El legado del Puente Baluarte Bicentenario

El Puente Baluarte Bicentenario representa un símbolo del avance de la ingeniería mexicana y un motivo de orgullo para el país.

Su construcción demostró que es posible realizar obras de gran envergadura en territorios complejos, siempre que exista planeación, tecnología y colaboración entre instituciones y trabajadores.

El puente sigue siendo, años después de su inauguración, una referencia obligada para quienes recorren el norte del país y una muestra tangible del ingenio y la capacidad de los ingenieros, técnicos y obreros mexicanos.

Su impacto trasciende el ámbito del transporte, pues también ha dinamizado el turismo y fortalecido la identidad de las comunidades de Durango y Sinaloa.

La majestuosidad del Puente Baluarte Bicentenario no solo radica en su tamaño, sino en la manera en que une regiones, personas y oportunidades, consolidándose como el puente colgante más alto de México y uno de los más reconocidos a nivel mundial.