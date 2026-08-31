Transportistas del Edomex pactan convenio con el Trolebús Santa Martha-Chalco, rutas concesionarias desaparecerían

Transportistas del Edomex pactan convenio con el Trolebús Santa Martha-Chalco (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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Las seis empresas que integran TROLEMEX llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México para avanzar en la formalización de su participación en el Trolebús Chalco-Santa Martha. Luego de las amenazas que realizaron los transportistas de bloquear vialidades importantes al oriente, las autoridades pactaron un convenio en beneficio de los choferes de ruta.

A través de un comunicado, TROLEMEX informó que suspendieron los bloqueos y las movilizaciones previstas para este lunes 31 de agosto de 2026, después de alcanzar acuerdos con la Semov Edomex. De acuerdo con el comunicado, la dependencia se comprometió a emitir una resolución a mediados de septiembre.

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A partir de ese pronunciamiento, se prevé dar continuidad a la firma del convenio para la adquisición de vehículos, así como avanzar en la posterior entrega del título de concesión, esto significa que las rutas que forman parte de la empresa TROLEMEX podrían desaparecer para integrarse al servicio de la Línea 11 del Trolebús.

La principal demanda de los transportistas es la formalización de su participación en el Trolebús Chalco-Santa Martha (X/ @STECDMX)

¿Qué rutas podrían desaparecer con el convenio de TROLEMEX con el Trolebús Santa Martha-Chalco?

La principal demanda de los transportistas es la formalización de su participación en el Trolebús Chalco-Santa Martha, el reconocimiento de los porcentajes de participación que les fueron notificados por la SEMOV y la atención a las afectaciones económicas, laborales y sociales que enfrentan.

Dentro de los acuerdos a los que llegaron, también contemplan la definición de los tiempos y mecanismos para que las empresas puedan acceder a los bonos de chatarrización. TROLEMEX consideró que estos compromisos representan un avance en el proceso de atender la situación que enfrentan las compañías y establecer las condiciones para su incorporación al sistema de transporte.

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Con ello, los servicios de transporte con rutas a Santa María Astahuacán, Aviación Colonias del Vaso de Texcoco, Autobuses del Valle de Chalco, Valle de Xico, Ruta 36 y Ruta 63 podrían desaparecer con su incorporación al servicio del Trolebús Chalco - Santa Martha.

Empresas participantes de TROLEMEX:

Autobuses México Santa María Astahuacán y Anexas, S.A. de C.V.

Servicios Aviación Colonias del Vaso de Texcoco, S.A. de C.V.

Autobuses del Valle de Chalco, S.A. de C.V.

Transportes Chalco 36, S.A. de C.V.

Corporación Troncal de Autotransportes de Oriente Chalco, S.A. de C.V.

Sitios Unidos y Rutas del Distrito del Valle de Xico, S.A. de C.V.

Las empresas señalaron que privilegiarán el diálogo y la vía institucional mientras dan seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por la SEMOV. Advirtieron que, si los acuerdos no se traducen en avances, valorarán la adopción de las acciones que correspondan.

TROLEMEX agradeció la apertura al diálogo y expresó su disposición para continuar las gestiones por la vía institucional (Cuartoscuro.com)

TROLEMEX agradeció la apertura al diálogo y expresó su disposición para continuar las gestiones por la vía institucional, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva y con certeza jurídica. Las empresas adelantaron que mantendrán informados a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre el cumplimiento y los avances de los acuerdos.

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En medio de estaciones inconclusas y obras, el Trolebús Chalco - Santa Martha cumple un año de operaciones

El Trolebús Chalco-Santa Martha cumple un año de operaciones este lunes 18 de mayo y, aunque ya mueve a miles de usuarios en el oriente del Valle de México, todavía no funciona completo: tres estaciones siguen cerradas por obras, de acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE).

A pesar de esos pendientes, el STE reporta 25 millones de pasajeros desde la inauguración y precisa que se trata de “la primera línea metropolitana de la red de trolebús que va de Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa, al municipio mexiquense de Chalco”.

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La Línea 11 está proyectada con 15 estaciones en total, pero hasta mediados de mayo de 2026 opera con 12 porque las tres paradas restantes permanecen en obra negra en los límites entre la CDMX y el Valle de Chalco, según el STE. En agosto de 2025 abren las estaciones Unión de Guadalupe, La Covadonga y Ejidal, pero quedan por habilitar estaciones que las autoridades consideran relevantes para ampliar la cobertura en la zona metropolitana.

El avance de los trabajos es desigual: en Teotongo y La Virgen ya se observan cimientos definidos y parte de la estructura de un puente peatonal, aunque en el carril elevado solo está lista la base central, según imágenes difundidas por la cuenta de movilidad @SntVTC. También se aceleran maniobras para colocar estructuras metálicas que cruzan la autopista México-Puebla, de acuerdo con el reporte.

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La empresa constructora tenía como fecha límite el 30 de abril para concluir las tres estaciones, pero solicitó una prórroga por complicaciones técnicas y afectaciones derivadas de la operación de la autopista México-Puebla, lo que retrasa la entrega, según el texto. El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, señala que la intención es concluir a mediados de mayo, aunque para el 15 de mayo de 2026 todavía hay labores y maquinaria en el viaducto elevado donde se ubican las estaciones pendientes.