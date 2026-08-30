Qué significa soñar todas las noches con lo mismo

El sueño es un proceso activo y dinámico, no un estado pasivo de descanso, según la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Soñar todas las noches con lo mismo es una señal de que el cerebro intenta procesar una emoción o experiencia que no ha podido resolver durante la vigilia, de acuerdo con la Sleep Foundation y especialistas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

Este fenómeno, conocido como sueño recurrente, afecta a entre 60 y 75% de los adultos en algún momento de su vida y se intensifica en periodos de estrés, ansiedad o trauma no atendido, según el NIH.

No es un mal funcionamiento del cerebro: es un mecanismo activo de procesamiento emocional.

El sueño recurrente no es un mal funcionamiento del cerebro sino un mecanismo activo de procesamiento emocional, según el NIH. (Gráfico Ilustrativo Infobae)

La Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM abordó el proceso en una jornada académica publicada en la Gaceta de la Facultad de Medicina.

PUBLICIDAD

El doctor Andrés Eliú Castell Rodríguez, jefe de la División de Investigación de la Facultad, señaló que “durante el sueño se consolidan procesos fundamentales como la regulación hormonal y la organización de la memoria”.

Cuando ese proceso queda incompleto, el cerebro regresa al mismo punto noche tras noche.

Entre 60 y 75% de los adultos experimenta al menos un sueño recurrente en algún momento de su vida, según el NIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo sueño todas las noches apunta a un conflicto sin resolver

La explicación psicológica más aceptada, según la Sleep Foundation, es que los sueños recurrentes están ligados a problemas no resueltos, emociones difíciles o necesidades psicológicas no satisfechas.

La investigación identifica tres necesidades básicas cuya frustración dispara este tipo de sueños: sentirse independiente, sentirse competente y sentirse conectado con otros.

Entre 60 y 85% de los sueños recurrentes son descritos como perturbadores por quienes los experimentan, de acuerdo con el NIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deirdre Barrett, investigadora de sueños en la Escuela de Medicina de Harvard, lo resumió así en declaraciones a la revista Time: “Si no procesas las emociones durante el día, tu conciencia nocturna intentará procesarlas de noche”. El sueño recurrente, en ese sentido, no es el problema sino el síntoma.

PUBLICIDAD

El NIH publicó en junio de 2025 un estudio sobre el principio de repetición en los sueños traumáticos.

Si el origen del sueño recurrente es un trauma no procesado, la Sleep Foundation recomienda atención con un profesional especializado como primer paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí se establece que entre 60 y 85% de los sueños recurrentes son descritos como perturbadores por quienes los experimentan, y que manuales clínicos de referencia internacional los reconocen como síntoma clínico cuando están asociados a un evento traumático.

El cerebro los repite, concluye el estudio, porque intenta hacer “familiar” algo que no pudo asimilar.

La calidad del sueño está directamente ligada al equilibrio emocional y la salud mental, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo el sueño recurrente se vuelve una señal de alerta

No todos los casos requieren atención especializada. Según la Sleep Foundation, el umbral cambia cuando el sueño recurrente ocurre una vez por semana o más, interrumpe el descanso de forma sostenida o genera ansiedad que se arrastra durante el día.

PUBLICIDAD

Barrett precisó para Time que, a esa frecuencia, puede haber “angustia clínicamente significativa” que justifica consultar a un especialista.

Reducir el estrés, mantener horarios fijos de sueño y evitar pantallas antes de dormir disminuyen la frecuencia de los sueños recurrentes, de acuerdo con la Sleep Foundation. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la UNAM, advirtió durante la misma jornada académica que el sueño “repara el cuerpo, consolida la memoria y equilibra las emociones”.

Cuando ese equilibrio se rompe de forma repetida, el descanso deja de cumplir su función reparadora. En cualquier caso, si se tienen sueños recurrentes y se quiere saber la razón específica, lo recomendable es consultar a un especialista.

Cuando un sueño recurrente ocurre una vez por semana o más y genera ansiedad diurna, puede haber angustia clínicamente significativa, según la Sleep Foundation. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer cuando el mismo sueño regresa cada noche

La Sleep Foundation identifica varias estrategias con respaldo clínico para reducir la frecuencia de los sueños recurrentes.

La mayoría implica trabajar con un especialista en salud mental que pueda ayudar a identificar el conflicto emocional detrás del sueño y acompañar su resolución, ya que abordar la raíz del problema es más efectivo que intentar modificar el sueño en sí.

PUBLICIDAD

El sueño es un proceso activo y dinámico, no un estado pasivo de descanso, según la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el estrés activo, atender la salud mental y mantener hábitos de sueño regulares:

Horarios fijos para descansar

Sin pantallas antes de dormir

Sin alcohol ni cafeína en las horas previas al descanso

Estos hábitos también pueden disminuir la frecuencia de los sueños recurrentes, según el portal de la fundación.

Los sueños recurrentes están ligados a tres necesidades psicológicas no satisfechas: independencia, competencia y conexión con otros, según la Sleep Foundation. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el origen es un trauma no procesado, la Sleep Foundation señala que la atención con un profesional especializado debe ser el primer paso antes que cualquier otra estrategia.