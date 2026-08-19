Qué significa sentir que alguien te mira mientras duermes

La ciencia tiene explicación para experiencias que durante siglos se atribuyeron a causas sobrenaturales, según investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), una de las universidades de ciencias aplicadas más reconocidas de Suiza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sentir que alguien te observa mientras duermes es un síntoma de la parálisis del sueño: un trastorno neurológico en el que la conciencia regresa antes de que el cuerpo pueda moverse.

En ese estado, el cerebro genera la alucinación de una presencia hostil en la habitación —casi siempre una sombra o figura oscura— como respuesta automática de miedo ante la inmovilidad.

La parálisis del sueño afecta a personas de cualquier edad y condición de salud, según MedlinePlus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo experimenta el 30% de la población mundial, según MedlinePlus, el portal médico de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Por qué el cuerpo se paraliza mientras la mente está completamente despierta

Durante la fase REM del sueño, el cerebro bloquea los músculos voluntarios para que el cuerpo no actúe físicamente lo que sueña.

Ese bloqueo lo producen dos neurotransmisores: el GABA y la glicina. El médico Milton René Morán Morales, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo describe en Gaceta UNAM como un “despertar incompleto”: la mente está despierta, pero el cuerpo todavía no.

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Los episodios de parálisis del sueño terminan solos y no representan un peligro físico, de acuerdo con Gaceta UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona no puede mover brazos ni piernas, ni hablar. Siente presión en el pecho porque los músculos intercostales están paralizados, aunque el diafragma sí funciona.

Los episodios duran de unos segundos a tres minutos y terminan solos, sin causar daño físico, según la misma fuente.

Mantener horarios fijos de sueño reduce la probabilidad de episodios, recomienda MedlinePlus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es como el miedo crea la figura que sientes en tu habitación

Con el cuerpo paralizado y la conciencia activa, una estructura cerebral llamada amígdala interpreta la inmovilidad como una amenaza y genera una alarma de peligro.

Eso ocurre antes de que la parte racional del cerebro pueda procesar lo que pasa. El resultado es terror intenso y la certeza de que hay alguien en la habitación.

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La amígdala reacciona de esa manera porque su función es detectar el peligro, no verificar si realmente existe.

Dormir boca arriba aumenta la probabilidad de experimentar parálisis del sueño, coinciden la UNAM y MedlinePlus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM y MedlinePlus documentan que esa sensación de presencia es la alucinación más frecuente durante la parálisis del sueño.

Se percibe como una figura oscura o una sombra que observa, generalmente desde un rincón de la habitación o junto a la cama.

Entre el 80 y el 90% de quienes viven un episodio lo describen como aterrador, según una publicación de la revista científica Journal of Family Medicine and Primary Carey y disponible en PubMed.

El 30% de la población mundial ha experimentado al menos un episodio de parálisis del sueño, según datos documentados por MedlinePlus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro malinterpreta sus propias señales y fabrica una presencia

El neurocientífico Olaf Blanke y su equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) demostraron, en un experimento publicado en la revista Current Biology, que la sensación de presencia ocurre cuando el cerebro malinterpreta el origen de sus propias señales sensoriomotrices.

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Estas señales son las que registran el movimiento, el tacto y la posición del cuerpo en el espacio, y durante este estado puede atribuirlas a otra persona.

El médico Milton René Morán Morales, de la UNAM, describe la parálisis del sueño como un "despertar incompleto" en el que la mente está activa pero el cuerpo no responde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio confirmó que la ilusión puede inducirse en personas sanas sin ningún trastorno neurológico.

Qué hábitos hacen más probable este episodio y qué hacer cuando estés en uno

El especialista de la UNAM Milton René Morán Morales y la plataforma MedlinePlus coinciden en los factores que hacen más probable un episodio: privación de sueño, horarios irregulares, estrés, ansiedad, consumo de alcohol o sedantes y la apnea obstructiva del sueño.

Morán Morales recomienda usar cortinas oscuras, tapones para los oídos, y manejar los niveles de estrés para evitar el uso de fármacos.

Los episodios de parálisis del sueño duran de unos segundos a tres minutos, de acuerdo con Gaceta UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señala también que dormir con mascotas genera microdespertares que fragmentan el sueño REM y propician los despertares incompletos.

MedlinePlus recomienda dormir entre siete y nueve horas cada noche con horarios fijos, incluso los fines de semana, y evitar dormir boca arriba.

La infografía detalla los hábitos y factores de riesgo que provocan la sensación de vigilancia al dormir, junto con medidas para prevenir e interrumpir estos episodios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un episodio, los especialistas aconsejan no forcejear. Intentar mover un dedo del pie, parpadear rápidamente y respirar despacio ayuda a salir del estado antes.

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