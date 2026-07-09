¿Por qué duele tanto la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026? Psicólogos explican el fenómeno futbolero

Mexican football fans react after the 2026 FIFA World Cup Round of 16 football match between Mexico and England at the Angel of Independence in Mexico City on July 5, 2026. (Photo by Claudia Rosel / AFP)

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 no solamente terminó con un sueño deportivo, también dejó una sensación de vacío en millones de aficionados que vivieron el resultado como una pérdida personal.

El pasado domingo 5 de julio, después de la derrota que dejó fuera al conjunto nacional, las imágenes fueron contundentes: silencio absoluto en muchos hogares, lágrimas en las tribunas del Estadio Ciudad de México y rostros de tristeza entre quienes habían acompañado al equipo durante la competencia.

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Aunque para algunos pueda parecer exagerado sufrir por un partido de futbol, la psicología del deporte y del comportamiento humano tiene una explicación sobre por qué una eliminación mundialista puede provocar emociones tan intensas.

La ilusión del “¿Y si sí?” y el golpe emocional

(Infobae MX / Raúl González)

Durante los días previos al encuentro decisivo, millones de mexicanos comenzaron a alimentar una misma pregunta: “¿Y si sí?”.

Esa frase representó la esperanza de que el equipo pudiera superar los obstáculos, romper estadísticas y conseguir algo histórico en la Copa del Mundo.

De acuerdo con Angélica Larios Delgado, académica de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, durante la preparación para un partido importante el cerebro de los aficionados experimenta cambios relacionados con la expectativa y la emoción.

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La especialista explicó que la posibilidad de alcanzar un objetivo deseado provoca un aumento de dopamina, un neurotransmisor relacionado con la sensación de placer, recompensa y motivación.

En otras palabras, antes del partido la mente comienza a imaginar escenarios positivos: una victoria, una celebración, un momento histórico. Sin embargo, cuando el resultado termina siendo negativo ocurre un choque emocional.

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A Mexican football fan reacts after the 2026 FIFA World Cup Round of 16 football match between Mexico and England at the Angel of Independence in Mexico City on July 5, 2026. (Photo by Claudia Rosel / AFP)

La caída repentina de esa expectativa provoca una disminución de dopamina y un incremento del cortisol, hormona relacionada con el estrés. Ese cambio puede sentirse físicamente mediante síntomas como tristeza profunda, cansancio, ansiedad o incluso un “nudo en el estómago”.

Por esa razón, la derrota del equipo nacional puede sentirse similar a un proceso de duelo, pues no solamente desaparece un resultado deportivo, sino también una ilusión construida durante semanas.

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Cuando la Selección se convierte en parte de la identidad

A Mexico fan reacts after their team lost the 2026 World Cup round of 16 football match between the Mexico and England, at a watch party at Ace Mission Studios, in Los Angeles, California, on July 5, 2026. (Photo by Etienne Laurent / AFP)

Otro elemento clave para entender la reacción de los aficionados está relacionado con la Teoría de la Identidad Social, la cual explica cómo las personas forman parte de grupos con los que comparten valores, emociones y símbolos.

Para muchos seguidores mexicanos, la Selección no representa únicamente a un equipo de futbol: es una extensión de su propia identidad.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 A Mexico fan in the empty stands as he looks dejected after the match REUTERS/Raquel Cunha

Durante un Mundial ocurre algo especial: millones de personas, sin importar diferencias económicas, sociales o ideológicas, se reúnen alrededor de un mismo color y una misma camiseta.

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El lenguaje cotidiano demuestra esa conexión. Los aficionados suelen decir “ganamos” cuando México obtiene una victoria y “perdimos” cuando llega una derrota.

Aunque quienes están en la cancha son los jugadores, la mente del aficionado interpreta el resultado como algo colectivo, como si él también hubiera formado parte del encuentro.

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Por eso, cuando el Tri quedó eliminado, muchos seguidores no sintieron únicamente que un equipo perdió, sino que una parte de su propia historia quedó inconclusa.

El futbol como refugio emocional

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico fans embrace after England defeated Mexico in a FIFA World Cup Round of 16 match REUTERS/Luis Cortes

Los especialistas también señalan que los grandes eventos deportivos funcionan como espacios de escape ante las presiones de la vida diaria.

En un país donde muchas personas enfrentan preocupaciones relacionadas con economía, trabajo o problemas sociales, un Mundial puede convertirse temporalmente en una fuente de alegría y unión.

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La Selección Mexicana concentra entonces expectativas que van más allá del terreno de juego. Para algunos aficionados representa la posibilidad de vivir momentos de felicidad, orgullo y esperanza.

Cuando esa oportunidad desaparece con una eliminación, el golpe emocional no solamente corresponde al marcador, sino a perder ese espacio de ilusión que acompañó durante semanas.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - July 5, 2026 A Mexico fan reacts as they watch the match on a big screen in Mexico City REUTERS/Luis Cortes

Por ello, el llamado “luto futbolero” tiene una explicación psicológica y, según los especialistas, debe entenderse como una reacción normal ante una frustración importante.

La tristeza pasará, las emociones volverán a equilibrarse y, como ocurre cada cuatro años, una nueva ilusión comenzará a construirse rumbo al Mundial de 2030. Porque en el futbol, aunque una derrota duela, la esperanza siempre encuentra la manera de regresar.