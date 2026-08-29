Secretario de Gobierno de Sonora descarta cobro de piso en la entidad tras incendio en evento de box de influencers

El incidente ocurrió la noche del pasado 28 de agosto. Crédito: Redes Sociales

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El secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar, descartó a medios de comunicación que el cobro de piso esté presente en la entidad tras los actos vandálicos registrados la noche del viernes 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo (CUM), donde un grupo irrumpió durante los preparativos del evento de box de influencers “Noche Suprema” y quemó el ring. El funcionario pidió esperar los avances de la investigación de la fiscalía para determinar el móvil.

Los hechos ocurrieron durante las labores previas de montaje, el recinto no tenía público en ese momento, pues la función estaba programada para el día siguiente.

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Por su parte, la organización de “Noche Suprema” informó en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales que la totalidad de su personal se encontraba a salvo y fuera de peligro. Los reembolsos de boletos estarán disponibles a partir del miércoles 2 de septiembre a través del sistema Xticket, en sus oficinas y canales oficiales.

Salazar descartó cobro de piso en Sonora y remitió el caso a la fiscalía

Ante la prensa, Adolfo Salazar respondió a la pregunta sobre si el ataque podría estar relacionado con el cobro de piso. El funcionario sostuvo que Sonora era “un estado libre” de ese tipo de prácticas y que la entidad vivía tiempos de paz.

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Adolfo Salazar, secretario de Gobierno de Sonora. Crédito: Facebook - Ramon Flores

Salazar reconoció que hechos como el del CUM no abonan a nada positivo, pero atribuyó los avances en materia de seguridad al modelo de bienestar aplicado en la entidad. Señaló que el índice de homicidios y delitos se redujo en más del 60% y que la ciudadanía percibía que la paz era algo recuperado en el estado.

El secretario no descartó ni confirmó que los actos vandálicos tuvieran relación con el cobro de piso en ese caso particular. Sobre el móvil específico, remitió la determinación a las autoridades de investigación: “Habría que aguardar a los avances de la investigación que está haciendo la fiscalía”, dijo.

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La Mesa Estatal de Seguridad canceló el evento por actos vandálicos y fallas del promotor

La noche del pasado 28 de agosto, la Mesa Estatal de Seguridad informó que la función quedó suspendida derivado de los actos vandálicos registrados en las instalaciones deportivas donde se llevaría a cabo el espectáculo. Aunque el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, la dependencia señaló que no garantizó las medidas de seguridad a las que estaba obligado a proporcionar.

Un comunicado de la Mesa Estatal de Seguridad informa sobre la suspensión de un evento de boxeo en Hermosillo tras registrarse actos vandálicos y fallas de seguridad. (X)

La autoridad precisó que los actos vandálicos estuvieron dirigidos a la producción y organización del evento, y no a los espacios públicos ni a las personas usuarias del recinto. No se reportaron personas lesionadas.

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Las autoridades ya realizaban las acciones correspondientes para identificar y detener a los transgresores de la ley. Cualquier reclamo relacionado con la venta de boletos debía dirigirse al promotor, responsable de la organización y comercialización del espectáculo.

Por su parte, la organización de Noche Suprema señaló en su comunicado que se sometía a las acciones de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y que mantendría informado al público a través de sus canales oficiales.

Reportes preliminares y testimonios apuntaron a disparos e irrupción de hombres armados

De acuerdo con reportes periodísticos, en el lugar se escucharon múltiples detonaciones mientras asistentes y trabajadores buscaban ponerse a salvo. Reportes preliminares indicaron que un grupo de hombres armados habría irrumpido en el CUM alrededor de las 20:30 horas e incendiado el ring durante las labores de montaje.

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De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en el Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó disparos e incendió el ring que sería utilizado durante el espectáculo.

La periodista Michelle Rivera informó que la función fue cancelada tras la irrupción de civiles armados, mientras que el reportero Luis Alberto Medina señaló que los disparos y el incendio habrían estado dirigidos contra la producción del espectáculo. Estas versiones no fueron confirmadas por las autoridades en sus comunicados oficiales.

El operativo de respuesta involucró al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Fiscalía General de la República y Policía Municipal de Hermosillo.

El Vitolias figuraba en la cartelera

La cartelera de Noche Suprema combinaba peleas profesionales y de influencers en el CUM de Hermosillo. En el apartado profesional destacaba la pelea estelar entre Miguel Berchelt “Alacrán” y Juan Manuel Córdoba “La Sombra”, a 10 rounds en peso ligero, además de la disputa del Campeonato Fecombox en peso superwélter entre Carlos García “Burrito” y José Vega “Potro”.

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Un cartel promocional anuncia el evento de boxeo Noche Suprema programado para el 29 de agosto de 2026 en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora. (Facebook)

Entre los participantes del segmento de influencers figuraba El Vitolias, exintegrante del grupo Los Toys.

El 9 de enero de 2025, avionetas sobrevolaron Culiacán y lanzaron volantes en los que se señalaba a 25 artistas e influencers, entre ellos Vitolias, como financieros y colaboradores cercanos del grupo denominado “Los Sapitos”, en alusión a Los Chapitos.

(Imagen ilustrativa | Infobae México)

De las otras 24 personas listadas en los volantes, al menos seis fueron asesinadas: Gail Castro “Gail Toys”, el 28 de marzo de 2025 en Ensenada, Baja California; y Camilo Ochoa “El Alucín”, el 16 de agosto de 2025 en Temixco, Morelos, además de Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Adrián Antonio López Iribe y Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”, estos últimos cuatro ya marcados como “eliminados” en los propios volantes.

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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para localizar y detener a los responsables de los actos vandálicos registrados en el recinto.