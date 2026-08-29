Atacan a balazos a Alma Rosa Rojo, madre buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida en Culiacán

La agresión en su contra ocurrió la tarde de este 29 de agosto en la capital sinaloense. Crédito: Redes Sociales

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Alma Rosa Rojo, madre buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos la tarde de este sábado 29 de agosto en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán, mientras viajaba en un Toyota Yaris blanco junto con su hija, también integrante del colectivo de búsqueda, y sus tres nietas.

Rojo, quien inició su labor de búsqueda tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel Rojo el 4 de julio de 2009, fue reportada estable con una herida de bala en el brazo, según medios de comunicación locales. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que todas las víctimas involucradas en el ataque se encuentran estables y bajo resguardo.

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El colectivo Sabuesos Guerreras A.C. reaccionó de inmediato con un comunicado en el que calificó el ataque como “un acto de violencia cobarde” y advirtió que la agresión no era solo contra Alma Rosa y su colectivo, sino “una agresión directa contra todas las buscadoras y activistas que arriesgamos la vida diariamente ante la indolencia institucional”. El colectivo exigió al Estado una investigación exhaustiva y la activación inmediata de medidas de protección para Alma Rosa, su familia y los integrantes de los colectivos de búsqueda en Sinaloa.

SSP Sinaloa activó el Código Plata para resguardar a las víctimas y la FGE abrió investigación por tentativa de feminicidio

A las 15:34 horas de este sábado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) confirmó el ataque a través de su cuenta oficial de X. Identificó a las víctimas como integrantes de un colectivo de búsqueda de personas, las reportó estables y señaló que permanecen bajo resguardo en el hospital donde fueron atendidas, con el Código Plata activado.

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Autoridades confirmaron el despliegue para garantizar la seguridad de las personas heridas. Crédito: X - SSP Sinaloa

El Código Plata es un protocolo interinstitucional que activa labores de vigilancia, protección y disuasión en los hospitales públicos de Sinaloa para garantizar la atención médica oportuna y salvaguardar la integridad de las personas lesionadas, el personal médico y los visitantes.

En él participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Salud, entre otras corporaciones.

La dependencia informó que el Grupo Interinstitucional mantiene asegurada y acordonada el área donde ocurrió la agresión y realiza las acciones correspondientes para recabar información y dar con los responsables.

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Según reportes de medios locales, Carlos Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, también se puso en contacto con Alma Rosa tras el ataque.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa derivado de los hechos registrados en la colonia Esthela Ortiz de Toledo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con el apoyo de elementos de la Policía de Investigación y personal pericial de la institución.

En un mensaje oficial, la dependencia informó que una de las líneas de investigación consiste en establecer si el ataque pudiera estar relacionado con la actividad que desarrolla una de las víctimas como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

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Habrían usado arma larga en el ataque contra la madre buscadora

Hombres armados habrían disparado con un arma larga contra el vehículo en que viajaban las mujeres, según reportó Meganoticias desde el lugar de los hechos. El automóvil quedó estacionado sobre la calle de terracería Jesús Silva Herzog, en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.

Diversos casquillos de alto poder quedaron esparcidos en el área, según el mismo medio. Elementos del Ejército Mexicano marcaron con vasitos la ubicación de cada casquillo antes de que llegaran los peritos, en un intento por preservar la escena. En el lugar se mantuvieron tres unidades de la Policía Estatal Preventiva y dos del Ejército, mientras policías de investigación recolectaban indicios y trabajaban la mecánica de los hechos.

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Alma Rosa fue trasladada a un hospital de la ciudad, donde fue reportada estable.

Ambulancia de Gerum auxilió a las personas lesionadas. Crédito: Facebook - GERUM Ambulancias, Rescate y Salvamento Culiacán A.C.

La Cruz Roja fue convocada en repetidas ocasiones pero no se presentó, de acuerdo con Meganoticias. Quien respondió el llamado de auxilio fue Gerum Rescate y Salvamento, organización de auxilio y emergencias de Culiacán, que informó a través de su cuenta oficial de Facebook que se trasladó de inmediato tras recibir el reporte. La organización precisó que durante el ataque tres niñas resultaron afectadas y que las tres se encuentran bien.

El Instituto para la Protección condenó el ataque y anunció seguimiento del caso

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresó su rechazo ante el ataque y condenó “cualquier acto de violencia dirigido contra quienes, desde su labor, contribuyen a la defensa y promoción de los derechos humanos”.

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En su comunicado publicado horas después de la agresión, el organismo informó que ya trabaja en la atención y seguimiento del caso dentro del ámbito de sus atribuciones y con la debida confidencialidad.

Comunicado del Instituto de Protección tras el ataque armado. Crédito: Facebook - Instituto de Protección Sinaloa

El Instituto señaló que ninguna persona debería ser objeto de agresiones, amenazas o actos de violencia por ejercer legítimamente su derecho a defender los derechos de otras personas. Expresó solidaridad con las dos defensoras agredidas, sus familias, personas cercanas y comunidades, y precisó que su prioridad en estos momentos es la seguridad, integridad y bienestar de las afectadas.

El organismo hizo un llamado a actuar “con la máxima responsabilidad, sensibilidad y respeto” hacia las víctimas y reiteró que defender los derechos humanos no debe ser motivo de violencia ni poner en riesgo la vida o integridad de quienes realizan esa labor. Exigió a las autoridades competentes actuar con diligencia e investigar “de manera seria y efectiva lo ocurrido”.

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El Instituto precisó que permanecerá atento y comprometido con la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en particular ante situaciones que puedan poner en riesgo su vida, seguridad o integridad.