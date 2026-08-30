México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 29 de agosto

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
Guardar

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de este sábado.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de agosto

Fátima Bosch le dice adiós a la corona de Miss Universo: ¿cuáles fueron sus mejores momentos y quiénes son las favoritas a sucederla?

Quien gane esta noche se llevará el reconocimiento mexicano y deberá alistarse para viajar a Puerto Rico, sede del certamen global

Fátima Bosch le dice adiós a la corona de Miss Universo: ¿cuáles fueron sus mejores momentos y quiénes son las favoritas a sucederla?

Ernesto Laguardia halló muerto a su padre y reveló los detalles del duro momento que vivió

El actor sorprendió a sus compañeros al revelar que fue el primero en encontrar a su padre sin vida después de una caída

Ernesto Laguardia halló muerto a su padre y reveló los detalles del duro momento que vivió

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la segunda dinámica sabatina

No te pierdas todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del show de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la segunda dinámica sabatina

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Sigue lo más importante de estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Jefe de la DEA felicita a Harfuch por captura de “El Chava”, lavador de dinero de Los Chapitos

Atacan a balazos a Alma Rosa Rojo, madre buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida en Culiacán

Secretario de Gobierno de Sonora descarta cobro de piso en la entidad tras incendio en evento de box de influencers

Rescataron a adolescentes y jóvenes en Michoacán así como en Mazatlán: todos estaban reportados como desaparecidos

ENTRETENIMIENTO

Imelda Castro nos habla de “Ni una más, nos queremos vivas”, la obra de teatro que ya llevó a una mujer a denunciar

Imelda Castro nos habla de “Ni una más, nos queremos vivas”, la obra de teatro que ya llevó a una mujer a denunciar

Fátima Bosch le dice adiós a la corona de Miss Universo: ¿cuáles fueron sus mejores momentos y quiénes son las favoritas a sucederla?

Ernesto Laguardia halló muerto a su padre y reveló los detalles del duro momento que vivió

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la segunda dinámica sabatina

Regresó a México ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, la telenovela turca sobre violencia contra las mujeres: dónde verla

DEPORTES

Pachuca vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado ya lo gana 1-0 al arranque del segundo tiempo

Pachuca vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado ya lo gana 1-0 al arranque del segundo tiempo

Raúl Jiménez lanza advertencia a la afición del América y confirma su deseo de volver al club

Gilberto Mora calienta el duelo contra América con este mensaje previo al partido en el Estadio Azteca

Marco Fabián recuerda el escándalo del Tri en 2011: así fue el veto a ocho jugadores

Tadej Pogačar, compañero de Isaac del Toro, sufre aparatoso accidente que le causa conmoción cerebral