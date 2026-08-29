México

Gilberto Mora calienta el duelo contra América con este mensaje previo al partido en el Estadio Azteca

El joven maravilla de los Xolos de Tijuana volverá al Coloso de Santa Úrsula, donde brilló con México en el Mundial 2026

Un futbolista con camiseta roja y negra grita con los puños apretados en una cancha de fútbol con espectadores en la tribuna.
El mexicano anotó dos penaltis vs Universidad Nacional, (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El viernes por la noche el joven mexicano, Gilberto Mora, figura y referente de los Xolos del Club Tijuana doblegó a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con dos penales en el estadio Caliente.

Ganar el partido de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, significa que Gilberto Mora y los Xolos llegarán con la moral a tope para medirse el líder de la competencia, el Club de Futbol América en el Monumental estadio Azteca.

Morita suma cuatro goles en el Apertura 2026, de los cuales dos fueron contra Pumas, uno contra Cruz Azul y otro ante Club León. Ahora busca aumentar su senda goleadora frente a las Águilas para volver a casa con tres puntos de la Capital Mexicana.

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“No, muy feliz, contento por la victoria del equipo, por cómo se dio el juego y también por los dos goles. Muy, muy feliz y a seguir así, a seguir trabajando para seguir sumando puntos”, dijo en un video publicado por los Xolos del Club Tijuana.

“Sabíamos que (Pumas) era un rival difícil, complicado, pero, es muy bueno seguir sumando aquí en casa, hacernos fuertes y bueno, vamos a seguir trabajando, a mejorar muchas cosas y vamos a la Ciudad de México a sacar también los tres puntos”, advirtió Gil Mora.

Cambio de capítulo

Hombre joven con camiseta roja y negra, pantalones cortos negros, rostro sudoroso y boca abierta en un campo de fútbol con público borroso de fondo.
Gilberto Mora marcó dos penaltis contra Pumas. Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gilberto Mora confirmó que en los Xolos están contentos por el vigente triunfo sobre los Pumas de la UNAM, aunque sostuvo que es hora de dar vuelta a la página para enmendar errores y llegar plenos para visitar al Club América la próxima semana.

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“No, bien, creo que tenemos que mejorar muchas cosas, estamos contentos de la victoria, pero pues ya hay que darle vuelta a la página, seguir como venimos y tratar de mejorar las cosas que tengamos que mejorar y dar todo para sacar puntos allá de visitante”, señaló el jugador.

Regresa al Azteca tras el Mundial 2026

Mundial 2026 - México - Ecuador
El joven mexicano representó al Tri en el Mundial 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Al término del encuentro entre Tijuana y Pumas, Gilberto Mora compartió a los micrófonos de Fox One que volver al estadio Azteca le traerá “bonitos recuerdos”, por ser el escenario donde la afición se rindió ante él y lo hizo ganar absoluta proyección futbolística con la Selección Mexicana Mayor durante la Copa del Mundo.

“No, estoy muy feliz de poder ir otra vez al estadio Azteca. Bonitos recuerdos. Espero poder vivirlo de la misma manera que lo viví y muy feliz. Espero mucho con ansias ese momento de poder regresar ahí en ese estadio”, declaró.

Dedica triunfo a los fans

Gilberto Mora Xolos Pumas Jornada 6 Liga MX Apertura 2026
Gilberto figura contra Pumas UNAM al anotar doblete vía penal. (Xolos﻿/FB)

Mora compartió sus goles y la victoria de Tijuana sobre Pumas UNAM al público rojinegro, que no había estado con la misma ilusión que ahora desde que la franquicia se consolidó campeón de la Liga Mx en el Apertura 2012.

“Muchas gracias (al público) por su apoyo, que siempre vienen con esas ganas de apoyar a nosotros. Agradecido con todos ellos que siempre vienen y nada que la victoria es gracias a ellos y se la dedicamos a todos”, expresó Gil Mora.

“Es un orgullo poder representar al club (Tijuana), al club que que me vio crecer y hacerlo con toda esta gente que siempre viene a apoyar. Muy bonito, es un sentimiento como si estuviera en un sueño”, complementó Gilberto Rafael Mora Zambrano.

¿Cuándo jugará Tijuana vs América?

El Coloso de Santa Úrsula verá el regreso del Gil Mora. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Coloso de Santa Úrsula verá el regreso del Gil Mora. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los Xolos harán el viaje a la Ciudad de México para medir fuerzas ante los Cremas el sábado 5 de septiembre, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

El Monumental estadio Azteca será la sede para un duelo espectacular entre dos clubes que están en los primeros lugares de la tabla general del Apertura 2026 de la Liga Mx.

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