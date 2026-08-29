Rescataron a adolescentes y jóvenes en Michoacán así como en Mazatlán: todos estaban reportados como desaparecidos

Tres jóvenes fueron rescatados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estaban atados y todos tenían fichas de búsqueda por desaparición Foto: Especial

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Michoacán y Sinaloa concentraron el rescate de cinco personas con reporte de desaparición: tres jóvenes fueron hallados con vida en Lázaro Cárdenas y dos menores fueron localizados en Mazatlán, en medio de operativos de seguridad que también derivaron en detenciones, decomisos de armas y aseguramientos de droga. Presuntamente serían víctimas de reclutamiento forzado.

En el caso de Sinaloa, el operativo formó parte del reforzamiento permanente de seguridad y dejó además la detención de 12 personas, el aseguramiento de 35 armas de fuego, más de 7,500 cartuchos, 200 cargadores y 12 granadas. A eso se sumó la incautación de más de 1.3 toneladas de mariguana, $1.7 millones y cinco vehículos.

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En Michoacán hallaron a tres jóvenes atados y con los ojos vendados

Tres jóvenes que tenían reporte de desaparición desde el 20 de julio fueron localizados con vida en una brecha de la localidad de San Juan Bosco, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El hallazgo ocurrió durante un operativo interinstitucional de prevención y disuasión del delito.

Tres jóvenes desaparecidos fueron rescatados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, presuntamente serían víctimas de trabajo forzado ya que estaban atados Foto: Especial

En el despliegue participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, así como personal de Defensa y la Guardia Nacional. Los agentes realizaban recorridos en esa zona del municipio cuando encontraron a las víctimas.

Los jóvenes estaban con los ojos vendados y las manos sujetas. Tras ubicarlos, los elementos de seguridad los resguardaron y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia para revisar su estado de salud.

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Personal de Protección Civil Municipal valoró a las tres víctimas y determinó que presentaban lesiones superficiales. Esa revisión estableció que no era necesario trasladarlos a un hospital.

Fueron atendidos de sus heridas en el lugar tras el operativo Foto: Especial

Después de las verificaciones oficiales, las autoridades confirmaron que se trataba de las tres personas reportadas como desaparecidas desde el 20 de julio. Más tarde fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en calidad de víctimas.

La fiscalía continuaría con las diligencias para esclarecer las circunstancias de la desaparición y lo ocurrido durante el tiempo en que permanecieron ausentes. La información disponible no precisó cuánto tiempo estuvieron privados de la libertad ni quiénes habrían sido los responsables.

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En Mazatlán localizaron a dos menores durante un despliegue de seguridad

En Mazatlán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó la localización de dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda y habían sido reportados como desaparecidos. El rescate formó parte de una serie de acciones desplegadas en Sinaloa.

El funcionario indicó que el aseguramiento en ese municipio fue encabezado por la Guardia Nacional. En las acciones de seguridad también participaron elementos de Defensa, Guardia Nacional, FGR y Policía estatal.

Hasta el momento, ni el titular de la SSPC ni las autoridades estatales dieron a conocer la identidad de los menores. Tampoco informaron en qué condiciones desaparecieron ni el estado en que fueron encontrados.

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Ese punto respondió a la pregunta central del caso en Sinaloa: sí fueron localizados con vida, pero la autoridad mantuvo bajo reserva los datos personales y las circunstancias de la desaparición. La información oficial tampoco aclaró si el hallazgo estuvo vinculado con alguna detención en particular.

Las autoridades también evitaron precisar si las 12 personas detenidas formaban parte de alguna organización criminal. Solo se informó el saldo material del operativo y la participación de las corporaciones federales y estatales.

El conjunto de los hechos dejó dos escenarios distintos: en Michoacán, las víctimas aparecieron atadas, vendadas y con lesiones superficiales en una brecha de Lázaro Cárdenas; en Mazatlán, los menores fueron localizados durante un despliegue más amplio, pero sin detalles sobre su desaparición ni sobre el contexto del rescate.

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Ambos casos coincidieron en un punto: las personas localizadas tenían reporte formal de desaparición previo a su hallazgo. En uno, la intervención derivó en su traslado ante la fiscalía estatal; en el otro, la autoridad federal solo confirmó la localización como parte de los resultados del reforzamiento de seguridad en Sinaloa.

En Michoacán localizaron con vida a tres jóvenes desaparecidos desde el 20 de julio en una brecha de San Juan Bosco, Lázaro Cárdenas.

Las víctimas en Lázaro Cárdenas estaban con los ojos vendados y las manos sujetas; Protección Civil les detectó lesiones superficiales.

En Mazatlán rescataron a dos menores con ficha de búsqueda durante un operativo que también dejó 12 detenidos, 35 armas, más de 7,500 cartuchos y $1.7 millones asegurados.