Maestros reconocen que es indispensable regular el uso de celulares en las escuelas

Tras una consulta hecha a los maestros, consideraron indispensable regular el uso de celulares en las escuelas. Crédito: X/ @MXReferencia

Guardar

Este sábado, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que en la Consulta Nacional para el Uso y Regulación de Dispositivos Digitales, los maestros consideraron indispensable regular el uso de celulares en las escuelas.

La medida impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo que, en los salones de clases, las y los estudiantes de educación básica no usen de manera indiscriminada sus aparatos electrónicos, lo que ayudará a prevenir y atender situaciones de riesgo.

Alumnos deben desarrollar vínculos con sus compañeros: SEP

Durante un enlace con autoridades educativas del país, Delgado Carrillo explicó que buscan evitar que el uso de celulares en las escuelas provoque que niños y adolescentes no jueguen en el recreo, no desarrollen habilidades socioemocionales, y tampoco se relacionen con sus compañeras y compañeros.

PUBLICIDAD

“Queremos evitar que el uso indiscriminado de estos dispositivos afecte actividades fundamentales para niñas, niños y adolescentes, como jugar durante el recreo, desarrollar habilidades socioemocionales y relacionarse con sus compañeras y compañeros, además de prevenir que sean un factor de desconcentración, ansiedad o conductas de uso excesivo”, dijo el funcionario federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa la regulación del uso de celulares en las escuelas. Crédito: X/ @mario_delgado

Mario Delgado también detalló que los profesores consideran necesario dar paso a una regulación clara del uso de dispositivos digitales, acorde con la edad de los estudiantes, y establecer protocolos para prevenir y atender situaciones de riesgo relacionadas con celulares, así como redes sociales.

Maestros solicitan que familias participen en la regulación de celulares

Por otro lado, durante la segunda reunión nacional plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), que se celebró en línea, el encargado de la SEP reveló que los docentes solicitaron incorporar a las familias en la regulación del uso de estos dispositivos.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado, la dependencia federal reportó que el 95 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años en México tiene acceso a internet, lo que los acerca a usar cotidianamente un celular, tablet o computadora.

Sheinbaum anunció encuesta para “crear conciencia”

Cabe recordar que la encuesta sobre el uso de celulares en las escuelas fue impulsada y anunciada por Sheinbaum Pardo hace dos semanas para “crear conciencia” sobre el impacto que genera el uso excesivo de redes sociales y dispositivos digitales, especialmente en la salud mental.

La consulta se aplicó entre los días 24 y 25 de agosto.

“Que en los Consejos Técnicos de las escuelas se debata sobre el uso particularmente de teléfonos celulares en las escuelas, para ir primero sobre este tema. Ya 16 estados de la República lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el país, pero vamos a preguntarle primero a las maestras y a los maestros cuál es su opinión”, dijo la primera mandataria en aquella ocasión.

PUBLICIDAD

El titular de la SEP Mario Delgado apoya la regulación de celulares en las escuelas. Crédito: X/ @mario_delgado

Varios estados ya regulan el uso de celulares

Aunque la medida parece novedosa, varios estados de la República mexicana ya cuentan con regulaciones para el uso de celulares en las escuelas, pero no son los 32, algo que busca cubrir la propuesta presidencial.

En ese sentido, las entidades federativas que ya cuentan con dichas normativas en sus planteles educativos son:

Aguascalientes

Campeche

Colima

Estado de México

Guanajuato

Morelos

Nuevo León

Querétaro

Sinaloa

Coahuila

Durango

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

San Luis Potosí

Sonora

Tamaulipas