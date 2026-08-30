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Alan Mozo cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul

El lateral perteneciente a Chivas está cerca de llegar a Cruz Azul, según reportes

Alan Mozo llegará al Cruz Azul (REUTERS)
Alan Mozo llegará al Cruz Azul (REUTERS)
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El mercado de fichajes de la Liga MX volvió a dar un movimiento inesperado en las últimas horas, con un cambio que involucra directamente a Alan Mozo.

El lateral derecho dejará al Pachuca, donde se encontraba a préstamo, para tomar un nuevo rumbo en el futbol mexicano y convertirse en refuerzo de Cruz Azul de cara a la segunda parte del Apertura 2026.

Aunque el acuerdo entre las partes ya estaría cerrado, todavía existen detalles de la operación que no han sido revelados oficialmente y que definirán las condiciones bajo las cuales el futbolista se incorporará a La Máquina.

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Alan Mozo deja al Pachuca anticipadamente

Alan Mozo había llegado al Pachuca procedente de Chivas para disputar el Clausura 2026, en una operación que originalmente contemplaba un préstamo por un año con opción de compra.

Sin embargo, su estancia con los Tuzos terminará antes de lo previsto después de que Cruz Azul mostrara interés en incorporarlo a su plantilla.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Leon - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - January 13, 2026 Pachuca's Alan Mozo in action with Leon's Ismael Diaz REUTERS/Eloisa Sanchez
Alan Mozo también sufrió fractura hace unos meses. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con los reportes conocidos este 29 de agosto, Chivas, dueño de los derechos federativos del jugador, alcanzó un acuerdo para que Mozo abandone la institución hidalguense y se sume al conjunto cementero.

El movimiento implica, por lo tanto, que su cesión con Pachuca deberá finalizar de manera anticipada para permitir su llegada a La Máquina.

La decisión también responde a una necesidad específica de Cruz Azul, que busca contar con una alternativa para el puesto de lateral derecho.

Mozo llega con experiencia en algunos de los clubes de mayor peso de la Liga MX, pues anteriormente defendió las camisetas de Pumas y Chivas, antes de comenzar su etapa con Pachuca.

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En el actual torneo, el mexicano había logrado recuperar protagonismo después de una etapa complicada por una lesión que sufrió durante su primer semestre con los Tuzos.

Su llegada a Cruz Azul representa ahora una nueva oportunidad para consolidarse en un proyecto diferente y volver a tener regularidad en una posición en la que el equipo cementero necesitaba sumar opciones.

¿Cómo será la operación de Alan Mozo con Cruz Azul?

El dueño de su carta sigue siendo Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez
El dueño de su carta sigue siendo Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Uno de los principales puntos que todavía falta por aclarar tiene que ver con las condiciones definitivas del movimiento.

Hasta el momento, no se han revelado oficialmente los detalles económicos de la operación, por lo que no existe información confirmada sobre el monto que habría acordado Cruz Azul con Chivas para concretar la salida de Mozo del Pachuca.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes que han surgido alrededor de la negociación, la intención sería que Alan Mozo llegue a Cruz Azul a préstamo y sin opción a compra.

Esto significaría que, al finalizar el periodo establecido, el futbolista tendría que regresar a Chivas, salvo que posteriormente las instituciones negocien una transferencia definitiva.

El escenario resulta distinto al acuerdo que llevó originalmente al lateral a Pachuca, pues aquella operación sí contemplaba una opción de compra por parte de los Tuzos.

Ahora, la prioridad parece estar en que Mozo pueda incorporarse de inmediato a la plantilla cementera y aportar durante el resto del torneo.

Para Cruz Azul, la llegada del mexicano supone sumar experiencia y competencia interna, mientras que para Mozo representa un cambio importante en un momento determinante de su carrera.

El futbolista deberá adaptarse rápidamente a las exigencias de su nuevo equipo y buscar ganarse un lugar dentro del proyecto.

Así, Alan Mozo está a punto de comenzar una nueva etapa en la Liga MX, ahora con la camiseta de Cruz Azul.

Aunque el acuerdo ya estaría encaminado, todavía falta conocer oficialmente la duración del préstamo y el resto de las condiciones económicas que terminarán de definir una operación que, por ahora, apunta a ser temporal.

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