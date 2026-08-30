Fátima Bosch le dice adiós a la corona de Miss Universo: ¿cuáles fueron sus mejores momentos y quiénes son las favoritas a sucederla?

La tabasqueña entregará la corona en Los Cabos luego de una etapa marcada por su carisma y presencia escénica, mientras crece la atención por cococer el relevo mexicano rumbo a la competencia internacional. (Infobae México / Jesús Avilés)

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La salida de Fátima Bosch como Miss Universo México cierra todo un ciclo de alta visibilidad y proyección internacional para el país.

En Los Cabos, la tabasqueña entregará la corona tras un año en el que su figura se convirtió en referente tanto por su presencia en escena como por su gran personalidad y gestión pública.

Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entregará la corona tras un año de proyección internacional. (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entrega la corona en Los Cabos tras un año de proyección internacional.)

La expectativa se centra ahora en el legado que deja Bosch y en el relevo que definirá a la próxima representante mexicana en el certamen global, en una gala que reunirá atención nacional y participación directa del público.

Momentos y legado de Fátima Bosch como Miss Universo

El mandato de Fátima Bosch como Miss Universo se distingue por su capacidad de marcar tendencia y enfrentar retos propios de la nueva era en los certámenes de belleza:

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Fátima Bosch se coronó Miss Universo en noviembre de 2025 , sumando su nombre a la lista de mexicanas que han alcanzado el prestigiado título internacional.

Destacó en competencias de traje típico y en actividades sociales, demostrando una imagen cercana al público .

Su gestión integró actividades de promoción social, viajes internacionales y mensajes sobre la transformación del papel de las reinas fuera de la pasarela .

Bosch mantuvo constante comunicación directa con sus seguidores en redes sociales , compartiendo desde rutinas de trabajo hasta momentos personales.

La autenticidad y fortaleza que proyectó , incluso bajo presión mediática, consolidaron su perfil como una reina moderna.

El respaldo de la organización internacional y del público mexicano reforzaron su legado, que se percibe en la capacidad de usar la visibilidad para impulsar temas de representación femenina y diversidad.

Uno de los momentos más icónicos de esta nueva gala fue su desfile con un vestido rojo de pedrería y capa diseñado por Fher Santos, que se volvió tendencia y referencia visual de su ciclo.

La gestión de Fátima Bosch quedó marcada por la cercanía social, los viajes internacionales y los mensajes sobre el papel de las reinas fuera de la pasarela. (Instagram)

Así, el ciclo de Fátima concluye como un referente contemporáneo, que deja huella tanto por sus logros en escena como por su manejo de la exposición pública.

Las favoritas a quedarse la corona

La sucesión de Fátima Bosch abre la competencia entre 32 aspirantes que buscan la banda nacional y el pase al escenario global. Las favoritas surgen tanto por su desempeño en la competencia como por el seguimiento que han generado en redes.

Arisbe Cueto (Nuevo León) es reconocida por su experiencia en concursos y seguridad escénica.

Glenda Makhlouf (Coahuila), empresaria y actriz, destaca por su impacto digital y su perfil profesional.

Ximena Aranda (Tabasco) aparece como posible sucesora directa de Bosch, con una base fuerte en su estado natal.

Génesis Vera (Veracruz) ha sido elogiada por su carisma y presencia durante la competencia.

María Vargas (Jalisco) suma atención por su perfil profesional y desempeño en la fase preliminar.

También figuran en la conversación nacional Fernanda Abaroa (Guerrero) y Ana Cristina Muñoz (Guanajuato), reconocidas por sus propuestas y preparación.

El Top 16 se definirá por la combinación del voto del público y la evaluación del jurado, aportando suspenso y expectativa al resultado final .

La nueva reina tendrá el reto de prepararse en pocos meses para Miss Universo, que se celebrará en San Juan, Puerto Rico en noviembre.

Miss Universe México 2026 reúne a 32 candidatas y perfila como favoritas a Arisbe Cueto, Glenda Makhlouf, Ximena Aranda, Génesis Vera y María Vargas. (Instagram)

En este sentido, la definición de la corona marcará el inicio de una nueva etapa para México en los concursos internacionales y pondrá a prueba la capacidad de la ganadora para asumir el reto global.

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Cómo seguir la gala y conocer a la sucesora

La final de Miss Universo México 2026 se presenta como el evento central de la belleza nacional, con un formato que involucra a la audiencia en la elección de la nueva representante.

La gala tiene lugar en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures , en Los Cabos, Baja California Sur , a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión oficial es gratuita y puede seguirse en vivo a través del canal de YouTube OfficialMissUniverse .

Participan 32 candidatas , una por cada entidad federativa, que compiten por la banda nacional y el pase a la final internacional.

El público tiene voto directo para definir el Top 16 mediante la plataforma oficial, con la posibilidad de apoyar a su favorita.

Las actividades previas incluyeron desfiles en traje nacional, pasarela en traje de baño y entrevistas con el jurado.

La ganadora será anunciada al cierre de la ceremonia y asumirá de inmediato el reto de representar a México en Miss Universo 2026.

La final de Miss Universe México 2026 se realizará en Los Cabos y se transmitirá gratis en YouTube. (Captura de pantalla)

De esta manera, el cierre de la gala marca no sólo el fin del ciclo de Bosch, sino el arranque de una nueva era para la proyección mexicana en escenarios internacionales.