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Pachuca vs Chivas EN VIVO: los Tuzos reciben en casa al rebaño sagrado que busca escalar al liderato

Los dirigidos por Gabriel Milito buscan sacar los tres puntos en su visita a la bella airosa

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Las Chivas visitan al Pachuca (Infobae México: Jovani Pérez)
Las Chivas visitan al Pachuca (Infobae México: Jovani Pérez)

Pachuca y Guadalajara se enfrentan en el Estadio Hidalgo por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026, en un compromiso donde ambas escuadras exigen un triunfo para consolidar sus respectivos objetivos institucionales.

Los Tuzos del Pachuca, actualmente ubicados en la decimocuarta posición de la tabla general con cinco unidades, llegan urgidos de revertir un inicio irregular bajo la dirección técnica de Benjamín Mora.

Por su parte, las Chivas se presenta en la cuarta posición con diez puntos y con una inercia sumamente positiva tras golear cinco goles por dos a Tijuana; el conjunto dirigido por Gabriel Milito buscará extender su racha invicta de cuatro partidos en territorio hidalguense y afianzarse en los puestos de clasificación directa a la liguilla.

21:13 hsHoy

Pachuca vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 6 de la Liga Mx

Tuzos y Guadalajara se miden en la Bella Airosa, en un encuentro entre dos equipos llamados a ser protagonistas por lo mostrado la temporada pasada

Tuzos y Guadalajara se miden en la Bella Airosa, en un encuentro entre dos equipos llamados a ser protagonistas por lo mostrado la temporada pasada. (Infobae México: Jovani Pérez)
Tuzos y Guadalajara se miden en la Bella Airosa, en un encuentro entre dos equipos llamados a ser protagonistas por lo mostrado la temporada pasada. (Infobae México: Jovani Pérez)

Pachuca y Chivas se enfrentan este sábado 29 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Hidalgo en juego correspondiente a la Jornada 6 de la Liga Mx.

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