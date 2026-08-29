Pachuca vs Chivas EN VIVO: los Tuzos reciben en casa al rebaño sagrado que busca escalar al liderato

Las Chivas visitan al Pachuca (Infobae México: Jovani Pérez)

Pachuca y Guadalajara se enfrentan en el Estadio Hidalgo por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026, en un compromiso donde ambas escuadras exigen un triunfo para consolidar sus respectivos objetivos institucionales.

Los Tuzos del Pachuca, actualmente ubicados en la decimocuarta posición de la tabla general con cinco unidades, llegan urgidos de revertir un inicio irregular bajo la dirección técnica de Benjamín Mora.

Por su parte, las Chivas se presenta en la cuarta posición con diez puntos y con una inercia sumamente positiva tras golear cinco goles por dos a Tijuana; el conjunto dirigido por Gabriel Milito buscará extender su racha invicta de cuatro partidos en territorio hidalguense y afianzarse en los puestos de clasificación directa a la liguilla.