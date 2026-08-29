México

Jefe de la DEA felicita a Harfuch por captura de “El Chava”, lavador de dinero de Los Chapitos

El mensaje fue difundido por la cuenta oficial de la agencia antidrogas en X, donde destacó el trabajo de inteligencia y análisis financiero desplegado en ambos lados de la frontera para desmantelar las redes del Cártel de Sinaloa

Junto con él cayó una mujer originaria de Culiacán. Crédito: Especial
Junto con él cayó una mujer originaria de Culiacán. Crédito: Especial
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El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, felicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch por la detención de Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano”, señalado como presunto operador financiero de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial de la DEA en X y destacó el trabajo conjunto de inteligencia entre autoridades mexicanas y estadounidenses que derivó en la captura del 27 de agosto en la colonia Rivera Campestre de Mexicali, Baja California.

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La red a la que pertenecía Díaz Rodríguez habría lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha de su designación por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en marzo de 2025. Ese mismo día, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de California hizo pública una acusación formal en su contra por conspiración para lavar instrumentos monetarios.

La DEA felicitó a Harfuch y reconoció el trabajo binacional

Cole señaló, en la cita difundida por la agencia antidrogas: “La DEA colaboró estrechamente con nuestros socios mexicanos para identificar y detener a Salvador ‘N’, un operador financiero de Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa. Este arresto es el resultado de un trabajo constante de inteligencia, investigación y análisis financiero a ambos lados de la frontera.”

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El administrador añadió: “Estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde la cúpula del cártel hasta la infraestructura financiera que las mantiene operativas. Felicito al secretario Omar García Harfuch y a nuestros socios mexicanos por su acción decisiva y su continua colaboración.”

Terry Cole y Harfuch (Imagen ilustrativa) Crédito: X - @OHarfuch
Terry Cole y Harfuch (Imagen ilustrativa) Crédito: X - @OHarfuch

Harfuch anunció la detención el pasado 28 de agosto en sus propias redes sociales, donde señaló que la captura derivó de trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la cooperación con autoridades de Estados Unidos. El secretario confirmó además que “El Chava” contaba con investigaciones financieras abiertas en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además, sostuvo que la cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece las capacidades del gobierno para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales.

La OFAC sancionó a “El Chava” desde 2025 por lavar dinero para Los Chapitos

El documento de designación de la OFAC describió a “El Chava” como lavador de dinero con base en Mexicali que operaba junto a Israel Daniel Páez Vargas en nombre del Cártel de Sinaloa. La OFAC lo incluyó en las listas SDGT e ILICIT-DRUGS-EO14059 bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.

Organigrama criminal revelado por el Departamento del Tesoro de EEUU en 2025. Crédito: DOT
Organigrama criminal revelado por el Departamento del Tesoro de EEUU en 2025. Crédito: DOT

El organigrama publicado por la OFAC lo ubicó dentro de la red financiera encabezada por Alberto David Benguiat Jiménez, con base en la Ciudad de México. Esa estructura trasladaba ganancias ilícitas desde Estados Unidos hacia México para beneficio de Los Chapitos y del narcotraficante José Ángel Rivera Zazueta. La misma red importaba precursores químicos de China para fabricar fentanilo, MDMA, metanfetamina cristalina y ketamina.

Las autoridades estadounidenses también lo señalaron como sicario: presuntamente recaudaba cobro de piso para una organización criminal local en Mexicali y asesinaba a quienes no pagaban la cantidad requerida.

“El Chava” fue detenido con 38 gramos de metanfetamina en Mexicali

Díaz Rodríguez fue interceptado el 27 de agosto a las 6:03 de la tarde mientras circulaba en un Toyota Corolla color café sobre la avenida General Santiago Vidaurri, entre la calle de la Candelilla y la carretera Mexicali-San Felipe. Lo acompañaba Kitzuki Yaczely Rocha Sepúlveda, de 26 años, originaria de Culiacán, Sinaloa.

Durante la revisión al vehículo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) localizaron una bolsa con 57 envoltorios de cierre hermético que contenían una sustancia con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 38 gramos. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con la droga asegurada y el vehículo.

Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que “El Chava” habría operado para Los Rusos, célula armada de la facción de Los Mayos, al momento de su captura, versión que contrasta con la de Harfuch, quien lo vinculó públicamente con Los Chapitos.

Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron a El Mayo, fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota
Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron a El Mayo, fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

Los Mayos y Los Chapitos mantienen una disputa desde el pasado 9 de septiembre de 2024, luego del secuestro y entrega a EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada.

La SSCBC registra en el historial delictivo de “El Chava” ocho tipos de delito cometidos entre 2014 y 2022, entre ellos privación ilegal de la libertad, secuestro exprés y portación de arma de fuego.

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