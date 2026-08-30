Imelda Castro nos habla de “Ni una más, nos queremos vivas”, la obra de teatro que ya llevó a una mujer a denunciar

(Cortesía: Diana Rosas)

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La actriz Imelda Castro interpreta a Rosa la Muerta en Ni una más, nos queremos vivas, una tragicomedia de denuncia sobre la violencia de género que se presentará los días 2 y 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Foro Shakespeare, en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

La obra, escrita, dirigida y producida por Diana Resendiz, arranca durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer. Un grupo de amigas comparte experiencias de machismo y violencia cuando descubren que Rosa no llegará a la manifestación: su pareja la asesinó. El espíritu de Rosa regresa para reconstruir los hechos.

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Entrevista con Imelda Castro

(Cortesía: Diana Rosas)

“Se van a enfrentar a una tragicomedia. Te vas a divertir, pero al mismo tiempo también vas a llorar”, dice Imelda Castro a Infobae México. “Y también es una obra de protesta, de denuncia. Vas a reflexionar sobre los sucesos contemporáneos, en el tema de violencia, sobre todo hacia las mujeres, y sobre el machismo y el patriarcado, que eso nos compete a todos”.

Imelda Castro entró al proyecto en 2020. Su hijo, que entonces tenía dos años y medio, presenció los ensayos y lloraba al ver la escena en que matan a Rosa. “Le decía: ‘No, hijo, esto es una ficción, no es verdad. Pero es importante que imagínate crecer viendo eso, y que te digan: esto es una ficción, pero es para denunciar, para que no le hagan eso a las mujeres, para que no siga existiendo más’”.

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(Cortesía: Diana Rosas)

La actriz reconoce haber vivido violencia en carne propia. “Yo que he sido víctima de violencia, te da vergüenza hablar de eso”, señala. “Temes a que te juzguen, a que te vean como tonta, a que digan: ¿cómo una mujer que tiene una carrera, una maestría, que es independiente, puede caer en la violencia?”.

Esa violencia, aclara, no siempre es física. “No me deja ver a mis amigas, me dice que no me puedo vestir de esta manera, me pone horarios, pero no me pega, entonces estoy mal, estoy exagerando”. La descripción corresponde al control y la violencia psicológica que muchas mujeres no identifican como tal porque el referente heredado es otro: “¿Qué nos decían nuestras mamás? Ay, hija, por lo menos no te pega”.

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(Cortesía: Diana Rosas)

Para Imelda Castro, el origen del problema es social y a veces no distingue género. “Tanto hombres como mujeres es una cuestión social arraigada desde hace mucho tiempo”. La solución que propone es concreta: “Parte de eliminar es conocer. Parte de romper el miedo es investigar y saber. Tú vas rompiendo el miedo conforme investigas”.

Eso incluye reconocer los patrones. “Si tú eres capaz de decir: ‘No, la verdad es que soy machista porque soy muy celoso’. O cómo veo a las mujeres”, plantea. Señala que conductas normalizadas durante generaciones —como los piropos en la calle— son parte de esa estructura. “Todas las mujeres a que nos dijeran cosas en la calle, y que yo lo he visto cada vez menos. No debería de existir una separación del metro. Deberíamos tener la confianza como para ya transportarnos todos en un mismo vagón, pero todavía no llegamos ahí”.

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(Cortesía: Diana Rosas)

Para Imelda Castro, Rosa condensa el ciclo que atraviesan quienes sufren violencia: “De estar ciegos completamente, a darnos cuenta, a romper el ciclo y entonces hacer la conciencia para poder cambiar tu vida. Y para poder cambiar tu vida pues necesitas cambiar primero tú. Darte cuenta de decir: ‘Oye, pues si estoy reclamando que alguien es celoso, pues yo voy a dejar de ser celosa’”.

“Toda la experiencia de vida nos ayuda y nos apoya para crear personajes con mucha carne”, resume sobre el vínculo entre su historia y el rol. Al mismo tiempo, traza una frontera clara entre ficción y vida personal: “Para mí es muy clara esta separación. Cuando entro al escenario y cuando salgo al escenario. Nunca he tenido un conflicto de decir: ‘No, yo me quedé en el personaje’”.

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(Cortesía: Diana Rosas)

El efecto sobre el público ya tiene antecedentes concretos. En 2020, al terminar una función, una mujer se acercó al elenco y anunció que iría en ese momento a denunciar al Ministerio Público.

“Nosotros tenemos los teléfonos de emergencia, tenemos las direcciones de las secretarías de mujeres, tenemos todo un directorio”, explica Imelda Castro. El equipo distribuye esa información entre quienes la solicitan.

(Cortesía: Diana Rosas)

Para la actriz, el teatro cumple una función que la cercanía afectiva no siempre logra. “Cuando estamos alejados y podemos ver algo externo, podemos caer más en cuenta, que si te estén diciendo tus familiares. La gente que te quiere, tus amistades. Pero en ese momento tú estás cegado. A lo mejor si ves algo externo y te denota en ese momento de decir: ‘Si estoy en esa situación, tengo que hacer algo en este momento’, pues lo haces”.

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Ni una más, nos queremos vivas se presenta el 2 y el 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 07, colonia Condesa. El elenco incluye a Carlos Mendoza, Diana Resendiz, Ginés Cruz, Angie Mcastel, Carlos Medina, Ollinkan Hurtado, Natali González, Raiden Negrete, Nathali Aboytes y Javier Morelos.