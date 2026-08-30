Ernesto Laguardia halló muerto a su padre y reveló los detalles del duro momento que vivió

El actor reveló detalles sobre la muerte de su padre, (Captura de pantalla )

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Durante una conversación con Yahir en La Casa de los Famosos México, el actor Ernesto Laguardia contó que fue el primero en llegar al lugar donde su padre había fallecido, tras sufrir una caída que le provocó un golpe en la cabeza.

El actor, de 66 años, reveló que decidió cambiarlo de ropa antes de que llegaran los demás para que lo vieran “muy elegante”.

La revelación generó asombro entre los demás participantes del reality de Televisa, que escucharon en silencio el relato del protagonista de Quinceañera.

“Se murió a los setenta años. Sí, se murió muy joven. Pero fíjate que cuando se murió mi papá, pues yo fui el primero en llegar y él se había caído, se había pegado en la cabeza y lo cambié. Quería que lo vieran muy elegante. Ay, muy duro”, contó Laguardia frente a las cámaras del 24/7.

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El actor no entró en más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente, pero dejó en claro que la imagen de encontrar a su padre en ese estado fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

La decisión de vestirlo antes de que llegaran otros familiares fue un gesto que, según sus propias palabras, tomó de forma instintiva.

El relato de Ernesto Laguardia dejó sin palabras a sus compañeros de la casa, quienes estuvieron presentes durante la conversación solo atinaron a decir que había sido un momento muy fuerte, y el silencio que siguió a las palabras del actor fue la respuesta más elocuente del grupo.

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Los habitantes estuvieron de acuerdo que encontrar a un ser querido en esas circunstancias y tomar la decisión de vestirlo antes de que llegaran los demás es un tipo de experiencia que pocas personas están dispuestas a compartir en público, y menos frente a las cámaras de un reality de alcance nacional.

Ernesto Laguardia recordó con cariño a su padre. (Captura de pantalla )

Un hombre culto y apasionado por Napoleón Bonaparte

Tras el relato del hallazgo, Laguardia recordó a su padre con afecto y describió el tipo de persona que fue, lo definió como alguien con quien podías pasar horas en conversación sin que el tiempo pasara.

“Sí, pero era un tipazo, un señorón precioso. Gran platicador, superculto, sabía de todo. Podías platicar con él seis, siete, ocho horas de lo que fuera. De todo sabía, de comida, de viajes, pero su pasión era Napoleón Bonaparte”, comentó el actor.

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El contraste entre el dolor del hallazgo y la calidez del recuerdo marcó el tono de la conversación, que se extendió entre Laguardia y Yahir en uno de los espacios de la casa.

Laguardia llegó a señalar que su padre pagaba por traer los libros desde Francia y posteriormente los llevaba a traducir para poder tener las ediciones en español.

El actor aseguró que aún conserva todas esa ediciones que eran tan valiosas para su padre.

El actor aseguró que aún conserva varias cosas de su padre. (La Casa de los Famosos México)

Una trayectoria de décadas en las telenovelas mexicanas

Ernesto Laguardia tiene 66 años y es uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana.

Su carrera abarca títulos como Quinceañera, La antorcha encendida, Fuego en la sangre y Amor real, producciones que lo consolidaron como figura de las telenovelas de Televisa durante varias décadas.

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Ernesto Laguardia se encuentra nominado y en riesgo de eliminación. (Redes Sociales)

Su participación en La Casa de los Famosos México 2026 lo ha puesto nuevamente en el centro de la conversación pública, no solo por su desempeño en las dinámicas del reality, sino por los momentos personales que ha compartido con sus compañeros frente a las cámaras del 24/7.

Ernesto Laguardia se encuentra nominado junto a Gema Garoa, Mariana Ochoa, Karina Torres y Luis Chaparro, los cinco habitantes se encuentran en riego de abandonar el reality durante la próxima Gala de Eliminación del domingo 30 de agosto.