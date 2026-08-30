PRI acusa a Morena de avanzar hacia la censura con nuevas reglas para medios

Añorve cuestiona nuevas reglas y advierte riesgos para la libertad de expresión.

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El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, acusó a Morena y al Gobierno federal de avanzar hacia un esquema de regulación que podría limitar la libertad de expresión, luego de la publicación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

A través de un video difundido en redes sociales, el legislador cuestionó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tenga atribuciones para establecer, interpretar y supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

PRI critica nuevos lineamientos para medios de comunicación

Añorve sostuvo que las reglas representan un riesgo para los medios, pues, desde su perspectiva, podrían utilizarse para ejercer presión sobre aquellos espacios periodísticos que resulten críticos del gobierno.

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El senador afirmó que la regulación permitiría vigilar la manera en que los medios presentan sus contenidos y advirtió que los procedimientos y sanciones podrían convertirse en mecanismos de presión.

PRI denuncia posible presión sobre medios bajo nuevas reglas de la CRT.

“Morena ya tiene su ley censura y ahora ya tiene también las reglas para apretar a los medios”, señaló el priista, quien cuestionó que el órgano regulador dependa del Gobierno federal.

El legislador consideró que la libertad de expresión podría verse afectada si una autoridad gubernamental concentra facultades relacionadas con las reglas, supervisión y posibles sanciones aplicables a los medios.

¿Qué establecen los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias?

Los cuestionamientos del PRI se producen después de que el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo mediante el cual la CRT aprobó los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias.

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El ordenamiento será obligatorio para concesionarios de radio y televisión y entrará en vigor 30 días naturales después de su publicación.

Entre sus principales disposiciones se encuentra la obligación de diferenciar claramente los contenidos comerciales de la información periodística. Los medios deberán utilizar elementos visuales o sonoros que permitan a las audiencias identificar publicidad, propaganda, patrocinios y contenidos de marca.

Entre las nuevas obligaciones destacan:

Identificar publicidad y propaganda para evitar que se confundan con información noticiosa.

Distinguir contenidos informativos de opiniones de conductores y comentaristas.

Señalar patrocinios , mensajes comerciales y emplazamientos de producto.

Garantizar mecanismos relacionados con el derecho de réplica .

Preservar la pluralidad y veracidad de la información.

CRT defiende libertad de expresión y derecho a la información

El documento publicado en el DOF establece que los lineamientos no deben utilizarse para restringir el derecho a la información ni para establecer censura previa.

Además, reconoce que las audiencias tienen derecho a recibir contenidos que reflejen la diversidad ideológica, política, social, cultural y lingüística del país.

Las concesionarias también deberán contar con códigos de ética y mecanismos que permitan garantizar los derechos de las audiencias, así como la libertad de expresión, editorial y programática.

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En materia informativa, las reglas establecen un deber de diligencia para preservar la pluralidad y veracidad de las noticias, además de exigir que los contenidos de opinión sean identificados como tales.

Consulta pública precedió a la aprobación de los lineamientos

Antes de su publicación, la propuesta fue sometida a una consulta pública realizada entre el 27 de julio y el 21 de agosto de 2026.

Durante ese periodo se recibieron 8,889 participaciones, cuyos comentarios fueron revisados antes de que el proyecto fuera presentado para su aprobación ante el Pleno de la CRT.

El proceso también generó críticas de organizaciones y actores políticos que expresaron preocupación por las facultades de supervisión de la autoridad reguladora.

Manuel Añorve advierte riesgo de censura en medios

Frente a este escenario, Manuel Añorve insistió en que el problema no está únicamente en las obligaciones para los concesionarios, sino en quién tendrá la capacidad de vigilar su cumplimiento.

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El coordinador parlamentario del PRI acusó que el Gobierno federal podría terminar controlando las reglas y su aplicación, lo que, desde su perspectiva, generaría condiciones adversas para el periodismo crítico.

“Eso ya no es protección de audiencias, eso se llama censura”, afirmó el senador.

Los lineamientos, sin embargo, señalan expresamente que los derechos de información, expresión, búsqueda, recepción y difusión de ideas deben permanecer protegidos conforme a los artículos 6 y 7 constitucionales.