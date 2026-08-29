Raúl Jiménez lanza advertencia a la afición del América y confirma su deseo de volver al club

Con dos tantos y una asistencia en tres jornadas de la Championship, el atacante reafirmó su vigencia en Inglaterra y dejó un mensaje para las Águilas. (Reuters/PeterPowell)

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El regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton ha sido más que otro capítulo nostálgico: es la confirmación de que el delantero mexicano mantiene vigencia en el futbol europeo.

Con goles, asistencias y liderazgo, el “Lobo de Tepeji” ha demostrado que aún tiene nivel competitivo, incluso a sus 35 años.

Raúl Jiménez anotó en la goleada 4-1 ante el Stoke City y reafirmó que desea regresar al América si mantiene buen nivel. (X/ @Wolves)

En ese contexto de confianza, tras marcar en la goleada 4-1 sobre el Stoke City, Raúl volvió a lanzar un mensaje que resonó en México: su deseo de regresar al América sigue intacto, aunque lo condiciona a mantenerse en buen nivel.

Una advertencia clara a la afición azulcrema: el sueño está vivo, pero no será un regreso simbólico, sino uno que exige gran rendimiento y disciplina.

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El presente competitivo de Raúl Jiménez

La actualidad de Jiménez en Inglaterra es el respaldo que da fuerza a sus palabras. No habla desde la nostalgia, sino desde un rendimiento que lo mantiene vigente en el fútbol europeo.

Rendimiento inmediato: Dos goles y una asistencia en tres jornadas de Championship, ambos tantos desde el punto penal, donde mantiene una racha perfecta en Inglaterra (16 de 16).

Partido clave: Ante Stoke City, provocó y convirtió el penal del 3-1, además de participar en la jugada del primer gol.

Liderazgo en Wolves: Su contrato de dos años refleja la confianza del club en su experiencia y capacidad para guiar al equipo hacia el ascenso a Premier League.

Contexto de la declaración: Tras el triunfo, habló con serenidad sobre su presente y futuro, dejando claro que disfruta esta segunda etapa en Inglaterra.

Wolverhampton le firmó a Raúl un contrato de dos años y apuesta por su experiencia para buscar el ascenso a Premier League. (Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Este presente competitivo es la base que le permite hablar con autoridad sobre un eventual regreso a México. Raúl no es un jugador en declive, sino un referente que aún compite en la élite.

El guiño a las Águilas

Cada declaración de Jiménez sobre el América es un recordatorio de que su historia con el club aún no está cerrada.

En entrevista con los medios posterior al encuentro, sus palabras conectaron directamente con la memoria de la afición azulcrema. “Siempre me ha quedado esa espinita de querer volver al América, siempre y cuando siga estando en buen nivel y pueda aportar”, expresó con firmeza.

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Jiménez dijo que siempre le quedó la “espinita” de volver al América, pero aclaró que sólo lo hará si puede aportar en la cancha.

En este sentido, no quiere regresar sólo por cumplir un sueño, sino para competir y ser útil en la cancha. Cada guiño alimenta la ilusión de verlo cerrar ciclo en Coapa, donde inició su carrera profesional. La posibilidad de un “último baile” conecta con la memoria de los seguidores azulcremas.

Futuro y proyección hacia la Selección

Jiménez también confesó en el espacio que piensa en lo que viene más allá de Wolverhampton. Su discurso incluyó a la Selección Mexicana y la posibilidad de cerrar su carrera con dignidad.

Mundial 2030: Tras ser figura en el Mundial 2026, se trazó como objetivo llegar a la próxima Copa del Mundo bajo el mando de Rafael Márquez.

Nuevo cuerpo técnico: Reconoció lo “extraño” de trabajar ahora con excompañeros como Márquez y Guardado, pero confía en sus ideas.

Mexicanos en Europa: Aplaude la llegada de jóvenes compatriotas como Lira y Armando González al Viejo Continente.

El Lobo de Tepejí incluye a la Selección Mexicana en su proyección y se plantea llegar al Mundial 2030 bajo el mando de Rafa Márquez. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la proyección hacia el Tri y su visión de futuro muestran que Raúl no vive de recuerdos. Su discurso se define en competir al máximo, mantenerse vigente y, si las condiciones lo permiten, cerrar su trayectoria en México.

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Hoy, su presente en el Wolverhampton lo respalda, con goles y liderazgo que lo mantienen vigente en Europa. La afición azulcrema recibe cada guiño como un recordatorio de que el “Lobo de Tepeji” aún tiene cuentas pendientes en Coapa.

El desenlace dependerá de su nivel y de las circunstancias, pero el mensaje es contundente: Jiménez quiere volver, y lo hará sólo si puede hacerlo con fuerza en América.