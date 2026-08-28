Defensa de Farías Laguna brinca la apelación y alista amparo contra vinculación a proceso por huachicol fiscal

El abogado Epigmenio Mendieta anunció que irá al amparo indirecto tras la vinculación a proceso de Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal, sin pasar por la apelación.

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El abogado Epigmenio Mendieta anunció este jueves que la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna no recurrirá a la apelación ordinaria tras su vinculación a proceso, y acudirá directamente al amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación para combatir tanto la resolución como la prisión preventiva oficiosa que le fue ratificada.

La estrategia prescinde del paso procesal inmediato y apuesta por una vía que, según el litigante, ofrece mayores posibilidades ante una medida cautelar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha declarado inconvencional.

La jueza de control, Alejandra Ramírez de la Vega, vinculó a proceso a Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. La defensa tiene 15 días hábiles para presentar el amparo.

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El 22 de agosto, un juez ya había calificado de legal la detención de Farías Laguna e impuesto la prisión preventiva provisional. La audiencia inicial de la causa penal 325/2025 arrancó el viernes 21 de agosto y concluyó este jueves 27, tras prolongarse porque la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional.

La defensa alista amparo contra la vinculación. (Especial Infobae México)

El miércoles la diligencia acumuló nueve horas antes de que se decretara un receso; se reanudó el jueves para emitir la resolución. Farías Laguna declaró durante la sesión. La audiencia se desarrolló a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso de público ni prensa, con la FGR argumentando razones de seguridad nacional.

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Mendieta va directo al amparo

La decisión de brincar la apelación no es casual. Mendieta explicó en entrevista con Radio Fórmula que la prisión preventiva oficiosa es la puerta que le permite acudir directamente al Poder Judicial de la Federación, sin necesidad de agotar primero el recurso ordinario ante el Tribunal de Alzada.

“Iremos primero por el amparo, no vamos a ir en apelación, vamos a ir directamente al amparo. Me parece que las violaciones que se han cometido dan de fondo para el efecto de ir en contra de eso, y lo haremos de manera conjunta también combatiendo la prisión preventiva oficiosa, que como ya lo ha decantado la SCJN es claramente inconvencional”, declaró a Radio Fórmula.

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Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso. Crédito: FGR / Órgano de Administración Judicial

La estrategia busca aprovechar la doctrina de la SCJN sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido cuestionada por los más altos tribunales del país por contravenir estándares internacionales de derechos humanos. Si el amparo prospera, Farías Laguna podría obtener una medida cautelar distinta mientras se desarrolla el proceso.

Con la vinculación a proceso ratificada, el excontralmirante permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Altiplano, donde también se encuentra recluido su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido desde septiembre de 2025.

En medio de la derrota en la vinculación, Mendieta se anotó un resultado parcial: la jueza Ramírez de la Vega redujo el plazo de investigación complementaria de seis a cuatro meses, acogiendo los argumentos de la defensa sobre la dilación con que la FGR ha conducido el caso.

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“La Fiscalía General de la República solicitó seis meses. Yo me opuse, justifiqué la necesidad y razonabilidad de solamente cuatro meses. Hemos reportado muchas veces cómo hemos tenido que venir prácticamente empujando a la fiscalía por un año para realizar los actos de investigación. Si les damos otros seis meses en otra diversa investigación, pues claro que no lo van a hacer”, declaró Mendieta a Radio Fórmula.

Mendieta acusa que la presidenta dictó el auto desde la mañanera y denuncia justicia selectiva

Red de huachicol fiscal. Crédito: FGR

Mendieta no limitó sus declaraciones al terreno procesal. Al salir del centro de justicia cuestionó de manera directa la independencia de la jueza: “Con toda sinceridad sí esperaba una resolución distinta. No pensé que fuera a ser la presidenta de la República quien dictara el auto de vinculación muy temprano desde la mañanera. Hay un dicho por ahí que todavía hay jueces en París. Me parece que en esta ocasión pues no quedan muchos jueces en México que puedan resolver de manera imparcial y con base a las constancias”, dijo a Radio Fórmula.

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En la misma entrevista cuestionó la lógica de la acusación: la propia jueza reconoció en su auto de vinculación que la red de huachicol fiscal involucra secretarías de Estado, una paraestatal —presumiblemente Pemex—, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles y transportistas. Pese a ello, la FGR atribuye la dirección de toda esa estructura a dos marinos de mando medio.

Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en tiempos de AMLO, no pudo ser localizado por la FGR. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“¿Cómo pueden llegar a concluir que son dos marinos de mando medio los que pueden mover una infraestructura tan grande, con tantos recursos económicos, y que solamente puedan ser dos de ellos? Yo me quedo con la sensación de que Manuel Roberto y su hermano Fernando son los hombres, o eran los hombres más poderosos en el sexenio del 18 al 24, casi como si fueran hijos de presidente”, dijo Mendieta a Radio Fórmula.

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El litigante también denunció lo que calificó como “justicia selectiva”: los testigos protegidos que declararon contra Farías Laguna, y que según él sí recibieron y repartieron dinero, no están detenidos ni bajo investigación formal. “Hemos llegado al absurdo de que las personas que están hoy fungiendo como testigos protegidos por la fiscalía, que no están detenidos, son los que sí recibieron el dinero, los que repartían el dinero. Esos son los que están libres y los que ahora acusan”, declaró a Radio Fórmula.

Mendieta también reveló que solicitó la comparecencia del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, como medio de prueba, y que la jueza habría usado ese argumento para mantener la audiencia cerrada. La FGR, dijo, no lo localizó. “Nadie sabe dónde vive ahora”, señaló.

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