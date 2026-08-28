Anabel Hernández acusa a Imelda Castro, “corcholata” de Morena en Sinaloa, de conocer los vínculos entre Rocha Moya y “El Mayo” Zambada

Imelda Castro llegó este 26 de agosto a la coordinación estatal de Morena en Sinaloa presentada por el partido como la figura que marcará distancia del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. (CUARTOSCURO/X: @imeldacastromx)

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Morena definió este 26 de agosto a Imelda Castro como su virtual candidata a la gubernatura de Sinaloa en 2027, en medio de la crisis política que dejó el fallido regreso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Horas después de conocerse el nombramiento, la periodista de investigación Anabel Hernández publicó el episodio 109 de su podcast Narcosistema con una acusación directa: Imelda Castro habría sabido desde 2021 que Rocha Moya se reunía con el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, y guardó silencio.

Hernández sostiene, con base en testimonios de fuentes que conocen la política sinaloense desde adentro y que pidieron el anonimato, que Rocha Moya habría confesado directamente a Castro esos vínculos con la cúpula del cártel, incluyendo el dato de que el Mayo Zambada habría grabado al menos una de sus reuniones.

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La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel acompañó a Imelda Castro. Crédito: X/ @imeldacastromx

Castro fue designada el 26 de agosto como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, posición que la coloca como la principal carta de Morena para disputar la gubernatura en los comicios del 6 de junio de 2027. La presidenta nacional de Morena Ariadna Montiel Reyes anunció su nombramiento y reconoció que el estado vive “tiempos complejos”.

Castro supo y no lo denunció

En Narcosistema, Hernández reconstruye que Rubén Rocha Moya, poco después de asumir la gubernatura en 2021, reveló a distintos personajes políticos e intelectuales del estado que había tenido una reunión con El Mayo Zambada. Lo que más le preocupaba, según la periodista, era que el cofundador del Cártel de Sinaloa habría grabado ese encuentro.

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“¿Y sabe quién es una de las personas a quien Rocha Moya reveló que tenía reuniones con el Mayo Zambada? Su compañera de partido, la actual precandidata de Morena a la gubernatura de Sinaloa”, afirmó Hernández en el episodio.

Cuando preguntó a sus fuentes qué opinaba Castro de esa confesión, la respuesta fue que la senadora “no lo aprobaba” y “decía que esto no podía ser”, sin embargo, reacción no se tradujo en ninguna denuncia pública ni penal. “Imelda Castro, siendo funcionaria pública, siendo representante popular, teniendo un cargo tan importante como era ser senadora de la República, se convirtió en cómplice de Rocha Moya”, dijo la periodista.

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Morena presentó a Imelda Castro como coordinadora estatal en Sinaloa. Foto: X / @imeldacastromx

Hernández lanza una pregunta directa a Castro: si sabía de los vínculos de Rocha con el crimen organizado y los denunció ante la dirigencia de Morena, ¿por qué la dirigencia no actuó? Y si no lo denunció, ¿por qué calló? La periodista no obtuvo respuesta de Castro para el episodio.

La escritora expone además que, según testimonios de personas que escucharon estas versiones directamente de Rocha Moya, Castro habría presumido desde 2018 tener vínculos con el Mayo Zambada y contar con su “bendición”, antes incluso de que el gobernador le confesara sus propias reuniones con el capo.

Una trayectoria de tres décadas construida junto a Rocha Moya

Imelda Castro tiene 58 años y nació en Agua Caliente de Cebada, Sinaloa. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Antes de la política partidista se incorporó al movimiento de El Barzón en la década de los noventa y publicó ensayos sobre ese movimiento de deudores, entre ellos Anatomía del Movimiento Barzonista en Zacatecas.

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Militó en el PRD desde 1989, donde fue diputada local, regidora de Culiacán y presidenta del Comité Directivo Estatal del partido en Sinaloa. También se desempeñó como docente y articulista en el semanario Ríodoce. En 2017 abandonó el PRD y se incorporó a Morena.

Según Hernández en Narcosistema, la entrada de Castro a Morena ocurrió a invitación del propio Rocha Moya, quien la convocó para ser su compañera de fórmula al Senado en 2018. Antes de Castro, Rocha habría invitado a la actual diputada local María Teresa Guerra Ochoa, quien se negó.

Imelda Castro y Rubén Rocha Moya . (Gobierno de Sinaloa)

En la elección de 2018, ambos ganaron el Senado de manera “abrumadora”. Hernández señala en el podcast que en esa elección Morena arrasó de manera “atípica” en todo Sinaloa: varios presidentes municipales del partido ganaron plazas que históricamente no eran de izquierda. Para la periodista, ese resultado se explica por el apoyo que el Cártel de Sinaloa habría dado a López Obrador y a Morena en esa entidad, lo que convirtió a Sinaloa por primera vez en un estado “de izquierda”.

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Castro consiguió la reelección en 2024 y en la Cámara Alta presidió la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y ocupó en dos ocasiones la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

La “terrible continuidad”

Anabel Hernández argumenta que presentar a Imelda Castro como una ruptura con Rocha Moya es una lectura equivocada. “Aquí les voy a explicar por qué en realidad es una terrible continuidad”, dijo en el episodio.

La periodista recuerda que Castro, al igual que otros morenistas, defendió a Rocha Moya cuando la justicia estadounidense dio a conocer los cargos en su contra en abril de 2026. Según Hernández, Castro utilizó “el argumento barato de que era un tema contra México que atentaba contra la soberanía”, en lugar de exigir que Rocha fuera investigado sin el escudo del fuero.

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Imelda Castro es nueva coordinadora de Sinaloa. Crédito: X/ @imeldacastromx

Hernández señala además que Morena habría violado la ley electoral al anticipar por varios meses la nominación de Castro. Legalmente, la definición de precandidaturas debería ocurrir a principios de 2027.

Morena designó a Castro el 26 de agosto en un acto respaldado también por el PT y el PVEM. La presidenta del Verde, Karen Castrejón, reconoció que su aspirante Ricardo Madrid tenía “muy buenos números”, pero dijo que el partido optó por la unidad.

Castro recibió su constancia y sostuvo: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”, sin mencionar directamente a Rocha Moya ni a las acusaciones de Estados Unidos.

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Hernández concluye en el episodio que el cálculo de Castro habría sido político: al saber de los vínculos de Rocha con el cártel y verse a sí misma como su posible sucesora, habría preferido el silencio antes que arriesgar su carrera. “En vez de arriesgar por los sinaloenses, en congruencia con una verdadera transformación, en vez de denunciarlo, prefirió callar y ser su cómplice”, apuntó.