México

Evelyn, estudiante de la UATx, fue hallada sin vida: Fiscalía del Edomex lleva la investigación

La joven de 20 años, originaria de Texcoco, fue reportada como desaparecida desde el 21 de julio

Evelyn Aguilar Méndez alumna desaparecida Tlalxcala Edomex FGJEM feminicidio
Evelyn Aguilar Méndez alumna desaparecida, fue encontrada sin vida (especial)
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La joven Evelyn Aguilar, de 20 años y estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), fue localizada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida en el Estado de México, informó el gobierno de Tlaxcala.

El titular de la Coordinación de Comunicación del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, señaló que el caso fue abordado este jueves durante la mesa de seguridad y precisó que la investigación corresponde a las autoridades mexiquenses, debido a que la joven era originaria del municipio de Texcoco.

El funcionario explicó que las instituciones de Tlaxcala mantienen disposición para colaborar con las autoridades del Estado de México en caso de que sea necesario durante las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la estudiante.

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“Es algo que lleva el Estado de México, precisamente porque el origen de esta chica es de Texcoco y la ficha de búsqueda; la investigación se está llevando” en aquella entidad, indicó el vocero estatal.

Fiscalía del Estado de México investiga el caso de Evelyn

Evelyn Aguilar Méndez alumna desaparecida Tlalxcala Edomex FGJEM feminicidio
Ficha de búsqueda de Evelyn Aguilar Méndez, encontrada muerta (FGJEM)

Martínez Velázquez agregó que la instrucción para las instituciones estatales correspondientes consiste en mantener coordinación con el Estado de México y brindar apoyo en caso de que sea solicitado por las autoridades encargadas de la investigación.

“Generar colaboración con el Estado de México, en caso de que lo requieran para la investigación, pero lo lleva específicamente la Fiscalía” de aquella entidad, explicó.

La joven Evelyn estudiaba en la Facultad de Psicología de la UATx, en el Campus Calpulalpan. De acuerdo con información proporcionada por autoridades universitarias, realizaba diariamente el traslado entre el Estado de México y Tlaxcala para acudir a sus actividades académicas.

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Su desaparición fue reportada el 21 de julio de 2026, después de que familiares y personas cercanas perdieran contacto con ella desde un día antes.

Ante la denuncia, autoridades del Estado de México activaron el Protocolo Alba, mecanismo destinado a fortalecer la búsqueda y localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas.

La ficha de búsqueda establecía que Evelyn había sido vista por última vez en la colonia San Jerónimo Amanalco, en el municipio de Texcoco, Estado de México.

La desaparición generó preocupación entre integrantes de la comunidad universitaria de la UATx, particularmente entre profesores, amigos y compañeros del Campus Calpulalpan, quienes lamentaron el fallecimiento de la estudiante.

Comunidad universitaria expresa consternación

Evelyn Aguilar Méndez alumna desaparecida Tlalxcala Edomex FGJEM feminicidio
(Federación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala - FEUATx/FB)

Tras conocerse el hallazgo sin vida de Evelyn, integrantes de la comunidad universitaria expresaron su consternación y enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares y personas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las circunstancias exactas del fallecimiento ni han dado a conocer si existe alguna persona detenida relacionada con el caso.

El gobierno de Tlaxcala reiteró que sus instituciones permanecerán atentas para colaborar con las autoridades del Estado de México si así lo requiere la investigación.

La Fiscalía mexiquense será la instancia encargada de continuar con las indagatorias correspondientes para determinar qué ocurrió con la joven desde el momento en que fue reportada como desaparecida hasta su localización sin vida.

El caso vuelve a poner atención en la problemática de las desapariciones de mujeres y en la necesidad de mantener una coordinación efectiva entre autoridades de distintas entidades cuando las víctimas se trasladan cotidianamente entre estados por motivos académicos, laborales o personales.

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