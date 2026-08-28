Sebastián Cáceres estaría cerca de salir del América: reportan que jugaría en España

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Sebastián Cáceres podría estar viviendo sus últimos días como jugador del Club América, luego de que la noche de este jueves 27 de agosto trascendiera que el defensa uruguayo ha despertado el interés del Celta de Vigo, club que ya habría presentado una oferta formal por el zaguero ante la directiva de las Águilas.

La posibilidad de que Cáceres deje el futbol mexicano toma fuerza después de que el propio jugador habría solicitado a la directiva americanista facilitar su salida a Europa.

Celta de Vigo busca el fichaje de Sebastián Cáceres

De acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, el Celta de Vigo ya hizo llegar una oferta formal al América para intentar hacerse con los servicios de Sebastián Cáceres.

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La propuesta deberá ser analizada por la directiva azulcrema, mientras ambas partes buscan encontrar las condiciones adecuadas para concretar una posible transferencia.

Asimismo, ESPN confirmó que Federico Rodríguez, representante del defensa uruguayo, viajará a la Ciudad de México este viernes para reunirse con la directiva americanista en las instalaciones de Coapa.

La operación todavía se encuentra en negociaciones, aunque dentro del club consideran que la propuesta sería difícil de rechazar, por lo que la salida de Cáceres comienza a tomar cada vez más fuerza.

De acuerdo con el valor señalado por Transfermarkt, el zaguero tendría un precio cercano a los 5 millones de dólares, cifra que podría servir como referencia para las conversaciones entre ambos clubes.

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Sebastián Cáceres reconoce que hay interés de Europa

El propio defensor ya había hablado sobre los rumores que lo colocaban fuera de Coapa. Después del partido ante Columbus Crew, correspondiente a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, Cáceres reconoció que el interés de otros clubes europeos es una realidad.

“Sí, sí es una realidad, pero si se da, se da y si no estamos acá concentrados también”.

El uruguayo también dejó claro que, mientras las negociaciones avanzan, su atención está puesta en el América y en sus compañeros.

“Si se llega a dar, se va a dar y si no, bueno, como te digo, estoy con la mente en esto. Acabo de jugar el partido de cuartos de final (de Leagues Cup), iba a estar pensando en ese partido porque sería una falta de respeto para mis compañeros y para las instituciones tener la cabeza en otro lado”.

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Sebastián Cáceres, uno de los referentes del tricampeonato americanista

Cáceres llegó al América en 2020 procedente de Liverpool de Uruguay y desde entonces se convirtió en una de las piezas habituales de la defensa azulcrema.

Durante su etapa con las Águilas, el zaguero acumula 209 partidos en todas las competencias, además de cuatro goles y dos asistencias.

El uruguayo también fue parte de la generación que consiguió el histórico tricampeonato de Liga MX, por lo que una eventual salida representaría el final de una etapa importante con el conjunto de Coapa.

Ahora, Sebastián Cáceres tiene sobre la mesa la posibilidad de cumplir uno de sus objetivos y continuar su carrera en Europa, aunque todavía falta que el conjunto azulcrema y el club español lleguen a un acuerdo definitivo.

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Brian Rodríguez también despierta interés europeo

(CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/William Navarro)

Por otro lado, este mismo jueves comenzó a circular información sobre el futuro de Brian Rodríguez, quien también habría despertado el interés de un equipo europeo, lo que podría representar otra baja importante para el América.

De acuerdo con las versiones, el Ajax habría presentado una propuesta por el extremo uruguayo. A diferencia del caso de Sebastián Cáceres, cuyo posible movimiento al Celta de Vigo ya estaría acompañado por una oferta formal y negociaciones con su entorno, el interés por Rodríguez todavía se encontraría en una etapa inicial.