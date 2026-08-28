La FDA afirma que el brote de ciclosporiasis está relacionado con otros tres estados

El brote de ciclosporiasis por cyclospora vinculado a lechuga iceberg retirada del mercado ya fue confirmado en 20 estados de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El brote de cyclospora vinculado a lechuga iceberg retirada del mercado ya fue confirmado en 20 estados de Estados Unidos, con 11.458 casos reportados y dos muertes en Michigan, de acuerdo con información difundida por CBS News a partir de datos de autoridades sanitarias federales. La expansión del episodio llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a sumar tres nuevos estados al mapa de contagios: Georgia, Tennessee y Texas.

La actualización oficial amplió el alcance del que ya aparece como el mayor brote de este tipo en la historia reciente del país. Tal y como informó CBS News, los otros estados con casos confirmados son Arkansas, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Maine, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania y West Virginia.

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La investigación se concentra en un lote de lechuga iceberg cultivada en una finca del centro de México operada por Taylor Farms de Mexico, filial de uno de los mayores proveedores de productos frescos de Estados Unidos. La FDA aseguró que sus equipos continúan con inspecciones y pruebas sobre la producción en coordinación con autoridades mexicanas.

Qué se sabe sobre los contagios y las muertes reportadas

Los casos reportados por el brote de ciclosporiasis subieron a 11.458 contagios, según datos difundidos por CBS News a partir de autoridades sanitarias federales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de personas afectadas subió desde los cerca de 10.900 casos informados la semana pasada hasta los 11.458 contagios actuales, afirmó la agencia federal citada por CBS News. Ese incremento reforzó la preocupación de los organismos sanitarios por el alcance de la contaminación y por la velocidad con la que se incorporaron nuevos estados a la investigación.

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En paralelo, las autoridades sanitarias de Michigan reportaron dos muertes vinculadas al brote. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese estado, ambas personas tenían “condiciones de salud subyacentes significativas”, una expresión que CBS News reprodujo en su cobertura y que, en español, apunta a cuadros médicos previos de gravedad.

La FDA, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y funcionarios estatales, mantuvo el foco sobre la cadena de producción y distribución de la lechuga investigada. La agencia sostuvo además que “sigue confiando en que toda la lechuga iceberg retirada del mercado relacionada con este brote específico de cyclospora ya no se encuentra a la venta”, tal y como recogió CBS News.

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Qué es la cyclospora y cuáles son sus síntomas

La cyclospora es un parásito microscópico que afecta el intestino y la ciclosporiasis suele causar diarrea acuosa y otros síntomas gastrointestinales

La cyclospora es un parásito microscópico que afecta el intestino y provoca una enfermedad conocida como ciclosporiasis. Los CDC explicaron, en declaraciones reproducidas por CBS News, que esta infección suele causar “diarrea acuosa, con evacuaciones frecuentes y a veces explosivas”, además de otros malestares gastrointestinales.

El organismo federal detalló que el parásito se propaga a través de materia fecal y suele aparecer con mayor frecuencia en los meses de clima cálido, sobre todo entre fines de primavera y verano. A diferencia de otras enfermedades transmitidas por alimentos, como las provocadas por salmonella o E. coli, la ciclosporiasis se detecta con menor frecuencia y muchos casos no logran vincularse con un alimento puntual.

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Ese punto resulta central para entender la magnitud del episodio actual. La identificación de una posible fuente concreta permitió a las autoridades avanzar con una retirada del mercado y con tareas de rastreo más precisas, algo que no siempre ocurre en brotes de este tipo.

La investigación sobre Taylor Farms de Mexico

La pesquisa oficial apunta a la producción de Taylor Farms de Mexico, firma señalada como posible origen del producto contaminado. CBS News recordó que, antes de este brote, la FDA había inspeccionado esa potencial fuente por última vez hace siete años, un dato que volvió a poner la atención sobre la frecuencia de los controles en instalaciones extranjeras que abastecen al mercado estadounidense.

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La agencia estadounidense indicó que mantiene tareas de inspección y análisis sobre frutas y verduras en la finca investigada, en coordinación con el gobierno mexicano. Por ahora, la comunicación oficial evitó confirmar de forma definitiva responsabilidades finales, aunque sostuvo su evaluación sobre la salida del mercado del producto retirado.

Un año récord para la ciclosporiasis en Estados Unidos

La dimensión del brote también se inscribe en un contexto nacional más amplio. A comienzos de esta semana, los CDC reportaron 17.180 casos confirmados de ciclosporiasis en Estados Unidos en lo que va de 2026, además de 922 hospitalizaciones, aseguró CBS News al citar datos del organismo.

Esa cifra supera ampliamente el peor antecedente reciente. Hasta ahora, el año con más infecciones registradas había sido 2019, con cerca de 4.700 casos en todo el país. La diferencia muestra que el actual episodio no solo sobresale por su expansión territorial, sino también por su peso dentro de una temporada especialmente grave para esta enfermedad.

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