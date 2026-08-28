México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 28 de agosto

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI
Guardar

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,75 pesos mexicanos, sin cambios respecto al cierre anterior de 19,75, con una variación porcentual del 0,03% en comparación con la sesión previa. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un leve avance del 0,06%, aunque su evolución interanual muestra una notable bajada del -7,87%.

El tipo de cambio del euro al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en este estado durante una jornada consecutiva.

La volatilidad actual del 2,41% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 5,53%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 28 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 28 de agosto

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto? Reportan atrasos en Línea 8

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto? Reportan atrasos en Línea 8

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de agosto: SMN lanza alerta por lluvias fuertes para este viernes

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de agosto: SMN lanza alerta por lluvias fuertes para este viernes

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 28 de agosto

El reporte de la calidad del aire es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 28 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto

Defensa de Farías Laguna brinca la apelación y alista amparo contra vinculación a proceso por huachicol fiscal

Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU en la red de Los Chapitos, no será destituido: su licencia vence en noviembre

Detienen a hombre que intentó ingresar marihuana en las plantillas de sus tenis al Reclusorio Oriente de la CDMX

Jefe de la DEA advierte a cárteles que colaboración con México seguirá incrementando

ENTRETENIMIENTO

El fenómeno financiero de Emma Coronel en TikTok pone a prueba controles antilavado

El fenómeno financiero de Emma Coronel en TikTok pone a prueba controles antilavado

Final Miss Universe México 2026: hora, dónde ver en vivo, candidatas y todo lo que debes saber

Helm Of Terror, la banda de melódico moderno que apuesta por devolver la mística al metal mexicano

Natanael Cano desafía la presión del gobierno y advierte que cantará corridos tumbados “hasta que lo maten”

Niurka habla de la muerte de Daniel Bisogno y afirma que el exconductor de Ventaneando pudo haber sobrevivido más tiempo

DEPORTES

Cuándo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026: confirman sedes y horarios de los partidos

Cuándo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2026: confirman sedes y horarios de los partidos

Checo Pérez acepta conversaciones con otros equipos de la Fórmula 1 y enciende las alarmas en Cadillac

Ajax busca a Brian Rodríguez, directiva lanza oferta al América

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto