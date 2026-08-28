Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 28 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,75 pesos mexicanos, sin cambios respecto al cierre anterior de 19,75, con una variación porcentual del 0,03% en comparación con la sesión previa. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un leve avance del 0,06%, aunque su evolución interanual muestra una notable bajada del -7,87%.

El tipo de cambio del euro al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en este estado durante una jornada consecutiva.

La volatilidad actual del 2,41% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 5,53%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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