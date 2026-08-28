Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 28 de agosto

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,75 pesos mexicanos, sin cambios respecto al cierre anterior de 19,75, con una variación porcentual del 0,03% en comparación con la sesión previa. Dow Jones
En la última semana, el euro ha registrado un leve avance del 0,06%, aunque su evolución interanual muestra una notable bajada del -7,87%.
El tipo de cambio del euro al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en este estado durante una jornada consecutiva.
La volatilidad actual del 2,41% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 5,53%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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