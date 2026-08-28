Detienen a hombre que intentó ingresar marihuana en las plantillas de sus tenis al Reclusorio Oriente de la CDMX

El sujeto fue trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que se determine su situación legal. Crédito: SSC

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Custodios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este 27 de agosto a un hombre de 53 años que ocultó marihuana dentro de las plantillas de sus tenis para introducirla al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa. El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Un cruce de información posterior reveló que el sujeto implicado contaba con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2008 por el delito de homicidio calificado, según informó la SSC a través de un comunicado.

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Actitud evasiva delató al hombre durante la revisión de acceso a visitantes

Los custodios realizaban labores de revisión a los ciudadanos que acudían a visitar a personas privadas de la libertad cuando detectaron al hombre con una actitud evasiva y visiblemente incómodo mientras aguardaba su turno para ingresar. La conducta llamó la atención del personal de vigilancia que se encontraba en el área de acceso del centro penitenciario.

La droga fue encontrada tras detectar una actitud sospechosa. (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Ante ello, los oficiales lo condujeron al área de acceso y le practicaron una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial, la cual, según el reporte oficial, fue realizada en estricto respeto a los derechos humanos. Fue durante esa inspección que localizaron la sustancia oculta en su calzado.

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Los policías le informaron sus derechos constitucionales en el momento de la detención. Posteriormente, lo trasladaron junto con la droga ante el agente del Ministerio Público correspondiente, instancia que quedó a cargo de las diligencias para definir su situación jurídica.

La droga y las plantillas pesaron 199 gramos en conjunto

La marihuana estaba prensada dentro de las plantillas negras de los tenis del hombre. Los custodios pesaron las plantillas en una báscula: el registro fue de 199 gramos en conjunto, sin que la SSC precisara qué proporción correspondía a la sustancia y cuál al material de las propias plantillas.

La forma de ocultamiento buscaba evadir los filtros de seguridad establecidos en el centro penitenciario. Los controles de acceso a visitantes en los reclusorios de la Ciudad de México incluyen revisiones físicas y protocolos destinados a impedir el ingreso de objetos y sustancias no permitidas.

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Además, el cruce de información realizado tras la detención reveló que el hombre de 53 años ya había tenido contacto previo con el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Su ingreso registrado data de 2008 y estuvo vinculado al delito de homicidio calificado. La SSC no proporcionó más detalles sobre ese antecedente ni sobre el vínculo del detenido con alguna persona privada de la libertad en el Reclusorio Oriente.

El Reclusorio Oriente registró dos casos similares en marzo y abril de 2026

El pasado 30 de marzo, custodios del mismo reclusorio detectaron a dos mujeres de 34 y 53 años con actitud nerviosa durante la revisión de acceso a visitantes. Las canalizaron a un área de cubículos y las inspeccionaron por separado. En cada caso localizaron una bolsa transparente con cinta adhesiva que contenía una hierba verde y seca con características de marihuana, oculta entre la ropa interior y el vientre de cada visitante. Ambas fueron presentadas ante el Ministerio Público.

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Semanas después, el 5 de abril, custodias detuvieron a una tercera mujer, de 34 años, en el mismo punto de acceso. La droga, también con características de marihuana, estaba oculta entre su ropa interior y sus piernas dentro de una bolsa de plástico. En ese caso, la SSC no informó el peso exacto de la sustancia decomisada ni si la detenida contaba con antecedentes penales previos. Los tres casos quedaron en manos del Ministerio Público para determinar las responsabilidades legales correspondientes.