Así podrás ver el homenaje a Juan Gabriel con transmisión en vivo durante 24 horas continuas

Los homenajes arrancan desde la madrugada y se extienden por dos días: en las calles de Ciudad Juárez y el Zócalo de la capital, en cines de Chicago y Los Ángeles, y en la pantalla de cualquier teléfono con acceso a YouTube. (Redes sociales)

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Este viernes, diez años después de que el mundo perdiera a Juan Gabriel, millones de seguidores en México, Estados Unidos y toda América Latina se unen para recordar al hombre que convirtió el dolor, el amor y la alegría en canciones que atravesaron generaciones.

Los homenajes arrancan desde la madrugada y se extienden por dos días: en las calles de Ciudad Juárez y el Zócalo de la capital, en cines de Chicago y Los Ángeles, y en la pantalla de cualquier teléfono con acceso a YouTube.

El canal oficial @soyjuangabriel abre la conmemoración digital con una transmisión en vivo de 24 horas seguidas, el punto de encuentro para quienes no pueden estar en ninguno de los escenarios pero quieren estar en todos.

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Juan Gabriel cumple 10 años de su fallecimiento (soyjuangabriel_/Instagram)

Cuándo y dónde seguir los homenajes

La cuenta oficial de Juan Gabriel anuncia una transmisión de 24 horas en YouTube el 28 de agosto para conmemorar diez años de su fallecimiento. (Juan Gabriel/X)

Los actos del 28 de agosto arrancan así:

00:00 h (hora del centro de México): Transmisión en vivo de 24 horas en el canal oficial de Juan Gabriel en YouTube

07:00 h: Homenaje en Plaza Garibaldi, Ciudad de México, con Jaime Varela

12:00 h: Misa en el Santuario de San Lorenzo, Ciudad Juárez

16:00 h: Concierto gratuito en Plaza Garibaldi con Eder Gael, Unión de Norteños y Hilda Betanzos (hasta las 20:00 h)

19:00 h: Evento “Triunfaré” en el Museo Juan Gabriel, Ciudad Juárez

20:00 h: Serenata “Amor Eterno” del Mariachi del Divo “Alma de Juárez” y sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional en el Teatro Lotería Nacional

El 29 de agosto, el festival Juárez Juangabrielísimo 2026 cierra en la Plaza de la Mexicanidad a las 17:00 h con Luis Antonio López “El Mimoso”, mientras Los Ángeles recibe el evento gratuito “Inolvidable: Celebrando el Legado de Juan Gabriel” en la Plaza de Cultura y Artes.

Diez años desde Santa Mónica

La noticia sacudió a México y a América Latina. Seguidores se congregaron en distintos puntos del país para despedirlo, mientras Ciudad Juárez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de agosto de 2016, a las 11:43 de la mañana, el corazón de Juan Gabriel dejó de latir en Santa Mónica, California. La causa fue un infarto agudo de miocardio. Tenía 66 años y había ofrecido su último concierto apenas dos días antes, ante 17.500 espectadores en The Forum de Inglewood, dentro de su gira MeXXIco es Todo.

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La noticia sacudió a México y a América Latina. Seguidores se congregaron en distintos puntos del país para despedirlo, mientras Ciudad Juárez —lugar con el que el artista construyó parte de su identidad— se convirtió en uno de los principales escenarios del duelo colectivo.

Sus cenizas fueron trasladadas para un homenaje póstumo al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, recinto que el propio Juan Gabriel había conquistado en vida con su histórico concierto de 1990.

Un cartel anuncia una transmisión en vivo de 24 horas dedicada a celebrar el legado del cantante Juan Gabriel para el 28 de agosto. (Juan Gabriel/X)

Homenajes en México: de Garibaldi al sorteo de la Lotería Nacional

En la Ciudad de México, la jornada del 28 de agosto arranca desde las 7:00 horas en Plaza Garibaldi, donde el imitador y exintegrante de sus coros Jaime Varela encabeza los actos alrededor de la estatua dedicada al cantante. Por la tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas, la alcaldía Cuauhtémoc organiza un homenaje gratuito en el mismo punto, con artistas como Eder Gael, Unión de Norteños y Hilda Betanzos.

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El Gobierno de la Ciudad de México programó además un concierto homenaje en el Zócalo capitalino, donde distintos artistas interpretarán canciones del catálogo del Divo de Juárez.

La Lotería Nacional también forma parte de la conmemoración: presentó un billete conmemorativo y programó un sorteo para este 28 de agosto en el Teatro Lotería Nacional, en avenida Hidalgo 130, colonia Guerrero, a las 20:00 horas, con un premio mayor de 17 millones de pesos.

Juárez Juangabrielísimo 2026, el festival de su ciudad

La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega este 28 de agosto. (YouTube: Juan Gabriel)

En Ciudad Juárez, los actos del 28 de agosto arrancan al mediodía con una misa en el Santuario de San Lorenzo. A las 19:00 horas, el escenario exterior del Museo Juan Gabriel recibe el evento “Triunfaré”, con el Mariachi del Divo como apertura.

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El Ayuntamiento entregará de manera póstuma las Llaves de la Ciudad a Juan Gabriel; el reconocimiento lo recibirá su hijo Jean Aguilera. A las 20:00 horas, el Mariachi del Divo “Alma de Juárez” ofrecerá la tradicional serenata “Amor Eterno” frente a la casa museo donde reposan las cenizas del artista.

El festival Juárez Juangabrielísimo 2026 cierra el sábado 29 de agosto en la Plaza de la Mexicanidad, con Luis Antonio López “El Mimoso” y artistas invitados a partir de las 17:00 horas.

Los homenajes se replican en Estados Unidos

El sábado 29 de agosto, la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles acoge el evento gratuito “Inolvidable: Celebrando el Legado de Juan Gabriel”, FOTO: ARCHIVO / DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

En Chicago, el documental remasterizado Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes —con audio mejorado y tomas inéditas del concierto de 1990 en Bellas Artes— se proyecta este viernes en el Millennium Park, en colaboración con el Museo Nacional de Arte Mexicano. El 15 de septiembre, la producción llegará a unas 440 salas de cine en todo el país por una única noche.

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El sábado 29 de agosto, la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles acoge el evento gratuito “Inolvidable: Celebrando el Legado de Juan Gabriel”, con mariachi, bailarines folclóricos y sorpresas especiales. En El Paso, Texas, el concierto al aire libre “El Legado de Juan Gabriel”, comandado por Arturo Guerrero, se realiza este viernes 28 en la plaza San Jacinto.

Telemundo transmitirá en horario estelar el especial de una hora “Juan Gabriel, Amor Eterno”, con entrevistas a familiares y amigos que repasarán sus 45 años de carrera. Amazon Music, por su parte, lanza un vinilo exclusivo y una nueva versión del tema “Así Fue”, además de listas de reproducción dedicadas al artista.

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Un legado de 150 millones de discos y 14 millones de oyentes

El cantante mexicano Juan Gabriel en un concierto. EFE/Ulises Ruiz Basurto

Alberto Aguilera Valadez nació en Parácuaro, Michoacán, y creció en un albergue antes de convertirse en uno de los compositores más prolíficos de la música popular en español, con más de 1.800 canciones en su catálogo. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de discos.

Una década después de su muerte, Juan Gabriel acumula más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifra que refleja la vigencia de temas como “Amor Eterno”, “Querida” y “Hasta que te conocí” entre nuevas generaciones. Su comunicado póstumo lo resumió así: el artista “ha pasado a formar parte de la eternidad y nos ha dejado su legado a través de Juan Gabriel, el personaje creado por él para toda la música que ha sido cantada e interpretada en todo el mundo”.

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