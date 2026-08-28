Balacera en Escuinapa termina con 7 detenidos y arsenal decomisado por el Ejército Mexicano

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron cinco armas largas tras el despliegue. (Imagen ilustrativa) REUTERS/Jorge Duenes

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Personal del Ejército Mexicano detuvo a 7 personas este jueves 27 de agosto en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, tras atender un reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa (C4) sobre un enfrentamiento entre civiles en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) informó que a los detenidos se les aseguró en flagrancia armamento, chalecos tácticos y placas balísticas, todo puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los militares realizaban recorridos de vigilancia y seguridad en las inmediaciones del municipio cuando lograron la detención. A la 1:00 p.m., la SSP Sinaloa publicó en su cuenta de X que elementos del Grupo Interinstitucional se encontraban en el lugar y que la situación estaba bajo control, sin confirmar explícitamente un enfrentamiento: solo refirió “los hechos registrados en la cabecera municipal”.

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La dependencia indicó que las autoridades continuaban con trabajos de seguridad y vigilancia para preservar el orden y recomendó a la ciudadanía atender las indicaciones de las corporaciones desplegadas en la zona.

SSP Sinaloa publicó imagen del armamento asegurado sin mostrar a los detenidos

La SSP Sinaloa dio a conocer el resultado del operativo junto con una imagen del material decomisado. Según reportes previos de este medio, la disputa armada habría comenzado cerca de las 10am.

Entre lo asegurado se contabilizaron 5 armas largas y 28 cargadores, además de 5 chalecos tácticos y 7 placas balísticas. Los cartuchos quedaron pendientes por contabilizar al momento del reporte oficial.

Estos fueron los objetos asegurados por el Ejército Mexicano en Escuinapa. Crédito: SSP Sinaloa

No se difundieron fotografías de las personas detenidas. El aseguramiento se realizó en flagrancia, lo que implica que los 7 civiles fueron encontrados en posesión del armamento y el equipo táctico al momento de su detención.

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Todo quedó a disposición de la FGR, delegación Mazatlán, instancia que asumió la integración de la carpeta de investigación y la determinación de la situación jurídica de los detenidos. La SSP Sinaloa señaló que el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional reafirmaron con este operativo la decisión del gobierno federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada en el estado.

Dos días antes, mil 300 soldados reforzaron Sinaloa

El operativo del jueves se produjo 48 horas después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegara dos contingentes de refuerzo en el estado. La mañana del 25 de agosto, 300 efectivos partieron desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Mazatlán.

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Defensa blinda Sinaloa y envía mil elementos más del Ejército. Seguridad Publica Sinaloa.

Ese mismo día, mil soldados adicionales llegaron vía terrestre para sumarse a los operativos activos en el territorio sinaloense, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Ambos contingentes se integraron al dispositivo que mantenía la 9/a. Zona Militar en la entidad, según informó la Defensa.

Las tareas asignadas al personal incluyeron patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en zonas prioritarias, todas en apego a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. La Defensa precisó que el refuerzo también buscó contribuir a la detención de líderes de organizaciones delictivas y otros generadores de violencia en la entidad.

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La presencia castrense en Sinaloa se ha incrementado de forma sostenida desde julio de 2024, cuando el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada detonó en una guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Detienen en Sinaloa a joven que llevaba casi 14 kilos de metanfetamina escondidos en una maleta dentro de un autobús. Cortesía.

El municipio de Escuinapa ya acumulaba un antecedente reciente. El 3 de agosto, agentes de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron otro golpe al crimen al interceptar a un joven que transportaba 13.8 kilogramos de presunta metanfetamina dentro de una maleta en un camión de pasajeros sobre la carretera federal México 15D.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado a qué facciones correspondió el enfrentamiento registrado este jueves en Escuinapa, ni a cuál de ellas pertenecerían los 7 civiles detenidos.