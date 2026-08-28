Periodista del Edomex denuncia intento de allanamiento en su casa por presuntos agentes judiciales y policías: “tengo tanto miedo”

El periodista del Edomex, Osvaldo Muller emite una denuncia pública realizada por un intento de allanar su domicilio por parte de un supuesto notificador judicial y civiles que se identificaron como presuntos policías (Video: Osvaldo Muller Periodista)

Guardar

El periodista Osvaldo Muller denunció un presunto intento de allanamiento en su domicilio por parte de un hombre que se identificó como notificador del Poder Judicial del Estado de México y dos civiles, quienes, de acuerdo con su relato, habrían intentado ingresar a la privada donde vive bajo el argumento de que pretendían entregarle una notificación.

A través de un video difundido públicamente, el comunicador manifestó temor por la seguridad de su familia, debido a que los individuos no sólo conocían su domicilio, sino que, según señaló, pretendían ingresar hasta el lugar donde se encontraban su esposa e hijos.

“Esta noche hago este video con temor, con mucho miedo, porque durante este jueves un notificador, porque así se hizo pasar y hemos investigado que es un notificador del Poder Judicial del Estado de México, y civiles, dos civiles, intentaron ingresar a mi casa”, relató.

PUBLICIDAD

Osvaldo Muller cuestiona actuación de supuesto notificador

De acuerdo con la denuncia del periodista, los tres individuos llegaron a bordo de un vehículo particular que no portaba placas. Muller aseguró que los sujetos se hicieron pasar inicialmente por policías ministeriales para intentar ingresar a la zona habitacional.

El comunicador explicó que posteriormente un hombre que dijo ser notificador descendió del automóvil y se acercó a los vigilantes de la privada para solicitar el acceso.

Muller cuestionó que el supuesto funcionario no llevara visible una identificación oficial ni utilizara un vehículo institucional.

El periodista Osvaldo Muller hizo una denuncia por allanamiento de presunto notificador del Poder Judicial Edomex (especial)

“No tenía ni siquiera ninguna identificación visible ni venía tampoco en un vehículo que era oficial con, pues, la nomenclatura del Poder Judicial del Estado de México”, señaló.

PUBLICIDAD

También dijo que durante sus 18 años de trayectoria como periodista nunca había observado a un notificador judicial realizar una diligencia de esa manera.

“Nunca había visto a un notificador vestido con tenis y ropa así totalmente de civil, pantalón de mezclilla, una playera tipo polo”, expresó.

Denuncia que conocían la dirección de su familia

Uno de los principales motivos de preocupación para Muller es que las personas que acudieron al domicilio conocían exactamente dónde vivía.

“Me llama mucho la atención cómo es que estos civiles obtuvieron mi dirección, mi dirección, la de mi casa, donde se encontraban mis hijos, mi esposa, donde se encontraba mi familia”, manifestó.

PUBLICIDAD

Auto sin placas. Osvaldo Muller denuncia Edomex Poder Judicial

Ante la presencia de los individuos, el comunicador solicitó apoyo a elementos de seguridad.

“Le hablé de inmediato a la Policía Estatal, a la Guardia Civil, quienes atendieron de inmediato el llamado”, relató.

Sin embargo, aseguró que cuando comenzó la movilización de los cuerpos de seguridad, los hombres huyeron del lugar.

Muller exigió una explicación al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, para conocer si la persona que se presentó como notificador realmente pertenece a la institución y bajo qué condiciones se realizó la diligencia.

“¿Usted sabe que así trabaja la gente, sus notificadores, sin identificarse, haciéndose pasar como policías, luego vienen acompañados de civiles o así les permite salir a notificar?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

Muller exige protección para él y su familia

Ante estos hechos, el periodista pidió que las autoridades investiguen quiénes eran las personas que acudieron a su domicilio, por qué tenían su dirección y cuál era el objetivo de la diligencia.

“Necesito una respuesta inmediata por parte del Poder Judicial del Estado de México y hago responsables de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia”, declaró.

Finalmente, Muller insistió en que la situación le genera temor debido a que quienes acudieron al lugar conocen dónde vive, “tengo mucho miedo, eso se los quiero decir”, concluyó.

Osvaldo Muller ya ha sido víctima de agresiones

El periodista Osvaldo Muller sufrio una agresión de policías municipales Tultepec en 2022 (especial)

La denuncia ocurre además en un contexto de antecedentes de violencia contra el propio periodista.

Uno de los casos más graves ocurrió el 13 de abril de 2022, cuando Muller cubría los funerales de ocho integrantes de una familia asesinada en Tultepec. Durante la cobertura fue agredido por elementos de la policía municipal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con antecedentes documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el periodista fue lesionado por policías municipales. Una investigación del organismo concluyó que existió una falta de mecanismos de prevención para proteger a periodistas y comunicadores.

El caso tuvo consecuencias judiciales. En septiembre de 2022, una jueza de Cuautitlán ordenó separar del cargo al entonces comisario de Seguridad Pública de Tultepec, quien había sido denunciado por Muller por posibles delitos de abuso de autoridad, lesiones y delitos contra la libertad de expresión. Además, la agresión provocó una lesión en la mano del comunicador que requirió intervención quirúrgica.

PUBLICIDAD

Otro episodio ocurrió en octubre de 2022, cuando Muller y el camarógrafo Luis de la Cruz fueron agredidos mientras daban cobertura al secuestro de un menor en Huehuetoca. De acuerdo con reportes periodísticos, fueron amenazados y se realizaron disparos durante el incidente.

Estos antecedentes muestran que la nueva denuncia no ocurre de manera aislada, sino después de otros episodios en los que el periodista ha enfrentado agresiones o situaciones de riesgo durante el ejercicio de su profesión.