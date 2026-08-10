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Expertos de Harvard revelan cuántas tazas de café mantienen al cerebro más joven y ayudan a tener una vida más feliz

El café también se relaciona con más energía, mejor estado de ánimo, mayor productividad y más concentración

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Tomar café, en moderación, por la mañana y en una cantidad de tres tazas al día es la forma que se asocia con mejor protección de la memoria y del cerebro, tal como señala un estudio realizado por especialistas de la Universidad de Harvard.

La cifra aparece en una investigación publicada en la National Library of Medicine en la que durante 10 años, Boukje van Gelder y sus colegas analizaron a cientos de hombres mayores y encontraron que quienes consumían café presentaban menos deterioro cognitivo que quienes no lo hacían. Según el estudio, el mayor beneficio se observó con 3 tazas al día, ni más ni menos.

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La publicación también recoge la postura de la psiquiatra y experta en nutrición Uma Naidoo, autora de This is Your Brain on Food y especialista de la Harvard Medical School.

Su planteamiento es que el café puede tener efectos positivos para el cerebro cuando se consume con moderación y dentro de una rutina estable.

Ilustración de un hombre caricaturesco y sonriente con pijama azul de rayas, sosteniendo una taza de café humeante en una sala de estar
Un personaje de dibujos animados con pijama de rayas azules sonríe felizmente mientras sostiene una taza de café caliente, rodeado de elementos mágicos de felicidad en su acogedora sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación se centra en cantidad, horario y tolerancia personal

La respuesta corta a cómo tomar café para cuidar la memoria es esta: incluirlo en la rutina matutina, vigilar la cantidad y prestar atención a la reacción del cuerpo.

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Naidoo señala que no todas las personas responden igual a la cafeína, por lo que la referencia general no sustituye la observación personal.

Si una persona se siente mal después de tomar café, esa reacción puede indicar que no le beneficia por lo que que la recomendación no consiste en aumentar el consumo, sino en identificar un punto de equilibrio que no altere el bienestar general.

El café matutino también se relaciona con más energía, mejor estado de ánimo, mayor productividad y más concentración.

La idea de limitarlo a las mañanas cobra más peso en personas con problemas para dormir, porque la cafeína puede alterar los patrones de sueño y la falta de descanso afecta al cerebro.

Además de la cantidad y del horario, Naidoo considera que la forma de preparación también influye. Hacer el café en casa ofrece una ventaja práctica: permite controlar lo que se agrega a la taza.

Eso abre la posibilidad de elegir ingredientes más saludables, reducir el azúcar y evitar productos procesados. La publicación añade que esos productos pueden provocar inflamación en el cerebro y en el estómago.

Ir a una cafetería de vez en cuando no se plantea como un problema en sí mismo. La diferencia, es que prepararlo en casa también ayuda a ahorrar dinero y a evitar gastos innecesarios, mientras se mantiene un mayor control sobre el consumo diario.

Una mujer en suéter y pants estira sus brazos en una cocina. Una cafetera moka está sobre la estufa con una llama. Se ven plantas, una mesa con frutas y flores.
Una mujer estira los brazos en una cocina mientras espera que la cafetera haga el café sobre la estufa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios demostrados que tiene café para la salud de tu cerebro

Estos son los beneficios más recientes del café para el cerebro, según estudios publicados este año:

  • Tomar de 2 a 3 tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de demencia, mejor rendimiento cognitivo y una disminución en el deterioro de las capacidades cognitivas. El beneficio se observa incluso en personas con predisposición genética a la demencia.
  • El riesgo de demencia puede reducirse hasta en un 35% en personas menores de 75 años que consumen café de manera moderada. La cafeína ayuda a mantener activas las células cerebrales y a reducir inflamación y acumulación de placas vinculadas con Alzheimer. El café también contiene antioxidantes y compuestos que protegen los vasos sanguíneos y el envejecimiento cerebral.
  • Tanto el café regular como el descafeinado alteran la microbiota intestinal en formas que se relacionan con mejor estado de ánimo y menos estrés.
  • El café activa receptores celulares (NR4A1) que protegen contra el estrés, la inflamación y el daño celular, procesos estrechamente ligados a enfermedades neurodegenerativas.
  • La evidencia indica que el consumo moderado (2-4 tazas al día) es seguro para la mayoría de los adultos y que los beneficios provienen del café solo, sin azúcar ni crema añadida.

En resumen, el café puede reducir el riesgo de demencia, mejorar la memoria y la atención, proteger

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