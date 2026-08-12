Ecatepec abre plataforma para denunciar “mordidas”, extorsiones y abusos de policías

Ecatepec refuerza combate a la corrupción con plataforma de denuncias ciudadanas. REUTERS/Henry Romero

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El gobierno municipal de Ecatepec puso en marcha la plataforma “Ecatepec Sin Mordidas”, una herramienta digital que busca facilitar las denuncias ciudadanas contra posibles actos de corrupción y abusos de autoridad cometidos por servidores públicos, incluidos elementos de la Policía Municipal.

Durante su conferencia semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss explicó que el sistema está a cargo del Sistema Municipal Anticorrupción y permitirá presentar reportes desde un teléfono celular o computadora.

Las denuncias podrán realizarse de manera anónima y contarán con mecanismos para proteger los datos personales de los usuarios.

“Ecatepec Sin Mordidas”: así funcionará la plataforma anticorrupción

De acuerdo con la administración municipal, los ciudadanos deberán ingresar al portal, describir los hechos, adjuntar evidencia en caso de contar con ella y determinar si desean mantener su identidad reservada.

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La plataforma “Ecatepec Sin Mordidas” permitirá reportar irregularidades contra funcionarios y policías, además de dar seguimiento a cada denuncia mediante un folio.

Una vez enviado el reporte, recibirán un folio y una clave privada para consultar posteriormente el avance de su denuncia.

Cisneros Coss señaló que la herramienta pretende ofrecer una vía directa para reportar situaciones como solicitudes de dinero, extorsiones o abusos relacionados con el ejercicio de un cargo público.

La alcaldesa sostuvo que los casos deberán ser investigados y, cuando se acrediten responsabilidades, los funcionarios involucrados estarán sujetos a las sanciones correspondientes.

Ecatepec reporta 510 procedimientos contra policías

Como parte de las acciones de depuración de la corporación municipal, la presidenta municipal informó que existen 510 procedimientos administrativos relacionados con elementos policiales, derivados de distintas causas, entre ellas corrupción, abuso de autoridad, incumplimiento de requisitos institucionales y renuncias.

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El gobierno municipal informó que 510 elementos enfrentan procedimientos administrativos por distintas irregularidades, entre ellas corrupción y abuso de autoridad. Crédito: Facebook: Azucena Cisneros Coss

Del total, 138 policías han sido separados por motivos disciplinarios y de control institucional. La administración detalló que:

101 elementos fueron suspendidos mediante procedimientos formales.

20 fueron sancionados a partir de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios.

17 fueron separados después de reprobar evaluaciones de control de confianza .

El resto de los casos permanece sujeto a procedimientos administrativos.

Cisneros Coss afirmó que la estrategia contempla sancionar a quienes incurran en irregularidades, al mismo tiempo que se busca mejorar las condiciones de quienes cumplen adecuadamente con sus funciones.

Policías de Ecatepec recibirán aumento salarial

En materia de seguridad, el gobierno municipal también anunció un incremento salarial para los policías. Actualmente, los elementos perciben 14,000 pesos mensuales, pero próximamente recibirán 16,000 pesos al mes.

Los policías municipales de Ecatepec pasarán de ganar 14 mil a 16 mil pesos mensuales, como parte de una estrategia para mejorar sus condiciones laborales.

La administración local sostuvo que, con este aumento, los policías municipales de Ecatepec se convertirán en los mejor pagados del Estado de México y, de acuerdo con la estimación presentada por el gobierno, entre los mejor remunerados del país.

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Además, se informó que entre el 3 de agosto y el 28 de septiembre se impartirán 27 cursos de capacitación para integrantes de la corporación, como parte de las acciones para fortalecer su preparación y desempeño.

Órgano Interno de Control suma 523 sanciones

El combate a la corrupción también incluye medidas dirigidas al resto de la administración municipal. El Órgano Interno de Control reportó 523 sanciones definitivas contra servidores públicos.

Del total, 381 correspondieron a amonestaciones públicas, 17 a amonestaciones privadas, 34 a inhabilitaciones y 91 a abstenciones de sanción.

El Órgano Interno de Control de Ecatepec reportó 523 sanciones definitivas contra servidores públicos por distintas irregularidades administrativas. (especial)

El titular del organismo, Carlos Ríos Saucedo, informó además que existen 8,236 expedientes en trámite, la mayoría relacionados con asuntos de administraciones anteriores que, según explicó, no fueron atendidos oportunamente.

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Alcaldesa pide denunciar y también exige investigar violencia política

Cisneros Coss llamó a la ciudadanía a utilizar la nueva plataforma para reportar posibles irregularidades y aseguró que su administración dará seguimiento a las denuncias que sean presentadas.

En paralelo, la alcaldesa informó que mantiene acciones legales relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género que, según denunció, sufrió durante el proceso electoral de 2024. Esto ocurrió después de que el Tribunal Electoral del Estado de México sancionara a un exfuncionario municipal por ese caso.

Azucena Cisneros llamó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción y aseguró que continuará las acciones legales por violencia política en su contra.

La presidenta municipal señaló que impugnó la resolución y pidió que se investigue a otros exservidores públicos que, de acuerdo con su versión, también estuvieron involucrados. Asimismo, indicó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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La administración municipal reportó finalmente que 99 por ciento de sus trabajadores presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma, porcentaje que calificó como el más alto de los últimos seis años.