Gabriel Soto es criticado por compartir nuevas fotos románticas con Colibrí Jiménez y lo comparan con Christian Nodal

El actor fue comparado con Cristian Nodal tras compartir fotos románticas con su novia en redes sociales (Instagram/@gabrielsoto)

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El actor Gabriel Soto, dio de qué hablar en las redes sociales tras compartir unas románticas fotos con su pareja actual Colibrí Jiménez, aprovechando el cumpleaños de ella. Los comentarios en Instagram fueron divididos, algunos lo compararon con el cantante Christian Nodal.

Tras confirmar la relación con la que fue su terapeuta, el actor de Televisa comparte con sus seguidores lo feliz que se encuentra con Colibrí y no ha especulado en presumir a su pareja cada que puede, aunque algunos de los usuarios de redes no están de acuerdo con esta relación.

Gabriel Soto ha enfrentado algunas polémicas en el pasado debido a sus vínculos amorosos, la primera de ellas fue cuando terminó con Irina Baeva, ya que esta lo señaló de violencia psicológica por haberla engañado, mismas acusaciones que realizó Ana Carla Sinclair, quien también fue pareja del actor.

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Las románticas fotos de Gabriel Soto y Colibrí Jiménez

(Instagram/@gabrielsoto)

Aunque el actor ya había confirmado su relación e incluso había fotos juntos circulando en redes, las imágenes que subió el actor a su cuenta de Instagram reflejan una faceta pocas veces vista de él, ya que en su feed es la primera ocasión que comparte una publicación de este tipo con Colibrí Jiménez.

La publicación fue por el cumpleaños de la también chef, y aunque no puso un mensaje extenso, las fotos hablan por si solas ya que sólo puso la palabra “Colibrí” junto a emojis y hashtag.

Gabriel Soto recibe críticas por sus fotos junto a Colibrí Jiménez, lo comparan con Christian Nodal

Esta publicación de Gabriel Soto desató todo tipo de comentarios de los usuarios de redes sociales, mientras algunos felicitaban esta nueva etapa de la vida del actor, otros lo comparaban con Christian Nodal, al considerar que el cambio de pareja es muy rápido.

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(Instagram/@gabrielsoto)

“El Nodal de los chavos rucos”, compartió una usuaria en la publicación de Soto.

Además, otras usuarias hacen alusión al historial de Gabriel Soto con sus anteriores parejas, con las que terminó mal y señalado de cometer infidelidades: “La que se lo queda pierde, corran mujeres con hombres así”, “La siguiente mujer ‘cuerniada’ será La Colibrí”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es Colibrí Jiménez, la pareja actual de Gabriel Soto?

Colibrí Jiménez es la actual pareja de Gabriel Soto. Es originaria de Tepoztlán, Morelos, y tiene una trayectoria profesional como terapeuta, psicoterapeuta, nutrióloga y chef. También se ha presentado como embajadora de la cocina mexicana y utiliza sus redes sociales para compartir recetas, rutinas de ejercicio y temas de bienestar.

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(Instagram)

Gabriel Soto confirmó públicamente su relación con Colibrí Jiménez a finales de junio de 2026. La pareja se conoció hace más de un año, cuando Soto acudió a ella en busca de apoyo emocional y de suplementación nutricional. Después de un tiempo trabajando juntos de manera profesional, su vínculo se transformó en una relación amorosa formalizada recientemente. Soto ha señalado que se siente pleno y contento en esta nueva etapa y ambos han compartido fotos juntos en redes sociales, oficializando su romance ante el público.

Colibrí Jiménez ha recibido atención por su trabajo en temas de salud y gastronomía, y ahora también por su relación con el actor, la cual ha sido tema de conversación en medios y redes sociales debido a la reciente ruptura de Soto con su expareja Ana Carla Sinclair, aunque el actor niega haber iniciado la relación con Colibrí mientras seguía comprometido con Sinclair.

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