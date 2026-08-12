México
Agregar Infobae enGoogle

Gabriel Soto es criticado por compartir nuevas fotos románticas con Colibrí Jiménez y lo comparan con Christian Nodal

El actor fue comparado con Christian Nodal tras compartir fotos románticas con su novia en redes sociales

El actor fue comparado con Cristian Nodal tras compartir fotos románticas con su novia en redes sociales (Instagram/@gabrielsoto)
El actor fue comparado con Cristian Nodal tras compartir fotos románticas con su novia en redes sociales (Instagram/@gabrielsoto)
Guardar

El actor Gabriel Soto, dio de qué hablar en las redes sociales tras compartir unas románticas fotos con su pareja actual Colibrí Jiménez, aprovechando el cumpleaños de ella. Los comentarios en Instagram fueron divididos, algunos lo compararon con el cantante Christian Nodal.

Tras confirmar la relación con la que fue su terapeuta, el actor de Televisa comparte con sus seguidores lo feliz que se encuentra con Colibrí y no ha especulado en presumir a su pareja cada que puede, aunque algunos de los usuarios de redes no están de acuerdo con esta relación.

Gabriel Soto ha enfrentado algunas polémicas en el pasado debido a sus vínculos amorosos, la primera de ellas fue cuando terminó con Irina Baeva, ya que esta lo señaló de violencia psicológica por haberla engañado, mismas acusaciones que realizó Ana Carla Sinclair, quien también fue pareja del actor.

PUBLICIDAD

Las románticas fotos de Gabriel Soto y Colibrí Jiménez

(Instagram/@gabrielsoto)
(Instagram/@gabrielsoto)

Aunque el actor ya había confirmado su relación e incluso había fotos juntos circulando en redes, las imágenes que subió el actor a su cuenta de Instagram reflejan una faceta pocas veces vista de él, ya que en su feed es la primera ocasión que comparte una publicación de este tipo con Colibrí Jiménez.

La publicación fue por el cumpleaños de la también chef, y aunque no puso un mensaje extenso, las fotos hablan por si solas ya que sólo puso la palabra “Colibrí” junto a emojis y hashtag.

Gabriel Soto recibe críticas por sus fotos junto a Colibrí Jiménez, lo comparan con Christian Nodal

Esta publicación de Gabriel Soto desató todo tipo de comentarios de los usuarios de redes sociales, mientras algunos felicitaban esta nueva etapa de la vida del actor, otros lo comparaban con Christian Nodal, al considerar que el cambio de pareja es muy rápido.

PUBLICIDAD

(Instagram/@gabrielsoto)
(Instagram/@gabrielsoto)

“El Nodal de los chavos rucos”, compartió una usuaria en la publicación de Soto.

Además, otras usuarias hacen alusión al historial de Gabriel Soto con sus anteriores parejas, con las que terminó mal y señalado de cometer infidelidades: “La que se lo queda pierde, corran mujeres con hombres así”, “La siguiente mujer ‘cuerniada’ será La Colibrí”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es Colibrí Jiménez, la pareja actual de Gabriel Soto?

Colibrí Jiménez es la actual pareja de Gabriel Soto. Es originaria de Tepoztlán, Morelos, y tiene una trayectoria profesional como terapeuta, psicoterapeuta, nutrióloga y chef. También se ha presentado como embajadora de la cocina mexicana y utiliza sus redes sociales para compartir recetas, rutinas de ejercicio y temas de bienestar.

gabriel soto y colibrí jimenez
(Instagram)

Gabriel Soto confirmó públicamente su relación con Colibrí Jiménez a finales de junio de 2026. La pareja se conoció hace más de un año, cuando Soto acudió a ella en busca de apoyo emocional y de suplementación nutricional. Después de un tiempo trabajando juntos de manera profesional, su vínculo se transformó en una relación amorosa formalizada recientemente. Soto ha señalado que se siente pleno y contento en esta nueva etapa y ambos han compartido fotos juntos en redes sociales, oficializando su romance ante el público.

Colibrí Jiménez ha recibido atención por su trabajo en temas de salud y gastronomía, y ahora también por su relación con el actor, la cual ha sido tema de conversación en medios y redes sociales debido a la reciente ruptura de Soto con su expareja Ana Carla Sinclair, aunque el actor niega haber iniciado la relación con Colibrí mientras seguía comprometido con Sinclair.

Temas Relacionados

Gabriel Sototelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los mejores ejercicios para prevenir la osteoporosis y que puedes hacer desde casa

Esta enfermedad puede prevenirse con el movimiento, aquí te decimos cómo

Los mejores ejercicios para prevenir la osteoporosis y que puedes hacer desde casa

Rubén Moreira se va contra el expriista Alejandro Murat tras descalificar a Alito Moreno

Morena cerró filas para lanzarse contra el dirigente del PRI por ir a denunciar a consejeros del INE a Estados Unidos

Rubén Moreira se va contra el expriista Alejandro Murat tras descalificar a Alito Moreno

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez volverán al boxeo en Puebla, ambos pugilistas han protagonizado recientes escándalos y afrontan problemas legales

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Morena respalda Mesa de Diálogo para homologar sanciones por feminicidio

La bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados busca que este delito se castigue de la misma manera en las 32 entidades del país

Morena respalda Mesa de Diálogo para homologar sanciones por feminicidio

Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas

El jugador mexicano salió de cambio en el partido frente al Columbus Crew: reportes afirman que se trata de una ruptura completa de ligamento cruzado

Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Detienen en Iztapalapa al primo de “El Irving” de la Unión de Tepito con droga y un arma

La historia de “El Mencho” desde fuentes secretas, y expedientes oficiales: el hombre que creó un cártel con presencia en 40 países

Localizan cuerpo con las características de María de los Ángeles Ruiz, trabajadora del penal de Aguaruto secuestrada en Culiacán

Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: entre lágrimas, Fede Vigevani se despide de los habitantes

Alessandra Rosaldo aclara los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

DEPORTES

Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano de 16 años que entrena con el Atlético de Madrid

Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano de 16 años que entrena con el Atlético de Madrid

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Pumas se despide de Leagues Cup sin ninguna victoria y con seis goles en contra

El mensaje que Chucky Lozano mandó a Rafa Márquez para volver a la Selección Mexicana