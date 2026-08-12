Coordinador del C5 de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés, sufre intento de asalto en la colonia Juárez

Uno de los presuntos asaltantes fue detenido en posesión de una réplica de arma de fuego. Crédito: Redes Sociales

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Tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fungían como escoltas del Coordinador General del C5, José Salvador Guerrero Chiprés, frustraron un intento de asalto contra el vehículo en el que viajaba el funcionario, en la intersección de la calle Abraham González y la avenida Morelos, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los elementos, quienes vestían de civil, bajaron del automóvil y realizaron detonaciones para disuadir a los agresores y, tras una persecución, retuvieron a uno de ellos.

Detenido tras intento de asalto en la colonia Juárez de la CDMX. Crédito: Especial

De acuerdo con la SSC, fueron dos los sujetos intentaron asaltar a los ocupantes del vehículo. Los escoltas que viajaban con Chiprés actuaron de inmediato.

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Policías de apoyo que llegaron al lugar detuvieron al presunto criminal, le realizaron una revisión preventiva en apego al protocolo de actuación y le hallaron una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y una bolsa de color negro.

En un primer reporte, la dependencia no precisó si el asalto estaba dirigido contra el vehículo de Guerrero Chiprés. Sin embargo, una segunda comunicación oficial confirmó que sí era la comitiva del funcionario el objetivo de los agresores.

Detenido portaba réplica de arma de fuego

El hombre detenido tiene 24 años de edad. Fue enterado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

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Hasta el corte de esta nota la dependencia no ha informado si el segundo agresor fue localizado.

Estos fueron los objetos asegurados al presunto asaltante. Crédito: SSC

Cabe señalar que el comunicado de la SSC no precisó el número de disparos realizados por los escoltas, ni reportaron personas heridas tras el incidente.

A pocos minutos de los hechos comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa a tres personas sometiendo a un individuo en el suelo. En el material se puede ver a dos de ellas con camisa negra —una de ellas con pantalón caqui similar a los tipo tácticos— y a una tercera con camisa blanca, pantalón de vestir y zapatos formales. La vestimenta del sujeto detenido corresponde con la de las imágenes oficiales, una chamarra con el logo de la marca Amiri por toda la prenda.

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El arresto ocurrió frente al edificio de la Auditoría Superior de la Federación y delante del edificio de Expo Reforma, la misma zona donde la SSC reportó el intento de asalto.

Quién es Salvador Guerrero Chiprés y qué hace el C5

José Salvador Guerrero Chiprés es el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, conocido como C5, desde el inicio de la administración de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Cuenta con doctorado en Teoría Política por la Universidad de Essex, en Inglaterra, maestría en Comunicación Política por la Universidad Iberoamericana y licenciaturas en Comunicación y Derecho por la UNAM.

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Antes de encabezar el C5, fue presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México por designación de la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en diciembre de 2018. También se desempeñó como director ejecutivo de Seguridad Privada en la Secretaría de Seguridad Pública del antes Distrito Federal, director general de Proyectos de Investigación en la Comisión Nacional de Seguridad y comisionado ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

Fotografía del titular del C5 capitalino. Crédito: Especial

Es también colaborador en 25 medios de comunicación, donde suele publicar sus columnas enfocadas en seguridad y avances tecnológicos.

El C5 que encabeza opera actualmente alrededor de 100 mil cámaras de videovigilancia y gestiona seis líneas de atención ciudadana: el 911 de emergencias, el 089 de denuncia anónima, la línea antiextorsión, la línea *765 contra la violencia familiar y de género, Locatel y la línea de reportes sobre el agua. La dependencia también coordina el despacho de ambulancias y administra la alerta sísmica de la capital.

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De acuerdo con Guerrero Chiprés, el 2025 fue el año con mayor crecimiento en la historia del sistema, tanto en números absolutos como en porcentajes. La meta presupuestada para el C5, según declaraciones obtenidas por Infobae México, era llegar a 120 mil cámaras antes del arranque de la Copa Mundial de Fútbol.