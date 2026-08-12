Pumas se despide de Leagues Cup sin ninguna victoria y con seis goles en contra ( Barbara Perenic-Imagn Images)

Guardar

Pumas fracasó en la Leagues Cup 2026, el club Universidad Nacional cerró su participación en el torneo con tres derrotas en la ronda de fase de grupos; con un total de seis goles en contra y apenas una anotación, el equipo de Esteban Solari regresará a la Liga MX en medio de dudas y críticas por parte de la afición.

En el partido ante Columbus Crew, los universitarios cayeron en tanda de penales. A pesar de que rescataron el empate con gol de Álvaro Angulo, el cierre del partido se les complicó y perdieron con un marcador de 3 - 2, además terminaron con una expulsión y fallaron los dos últimos disparos, lo que concretó una de las peores actuaciones del equipo de la UNAM.

PUBLICIDAD

A lo largo de la fase de grupos, el equipo de Esteban Solari recibió seis goles en contra en los tres partidos que disputó, por lo que el balance de su participación en Leagues Cup fue de: dos derrotas en tiempo regular, un empate y una derrota en penales, además, también sumaron una tarjeta roja tras la expulsión de Luciano Herrera.

Esteban Solari fracasa con Pumas en Leagues Cup

Esteban Solari fracasa con Pumas en Leagues Cup (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Esteban Solari tomó el cargo de director técnico en Pumas en julio de 2026 tras la salida de Efraín Juárez. En cuanto a su participación en la Leagues Cup, el argentino tuvo un resultado negativo desde el primer juego al ser goleados 3 - 0 ante Charlotte FC.

PUBLICIDAD

Aunque todavía tenía posibilidades de mantenerse en la competencia, la segunda derrota frente a Cincinnati sentenció su eliminación; en este juego estaban obligados a ganar si querían mantenerse en la competencia, pero se vieron superados por el rival, quien tuvo una posesión del 52% del partido. En ese encuentro el marcador terminó 2 - 0 y así quedaron sin posibilidades de aspirar a la siguiente ronda.

Y en el último juego, a pesar de conseguir el empate al medio tiempo, los 45 minutos restantes y en el tiempo agregado no pudieron amenazar la portería rival para llevarse la victoria, por lo que el vencedor se definió en ronda de penales.

PUBLICIDAD

Pumas fue eliminado de Leagues Cup (Jim Dedmon-Imagn Images)

Keylor Navas fue el primero en cobrar el disparo y poner adelante a su equipo en el marcador, y es que con la salida de Angulo por lesión, el costarricense se animó a probar suerte desde los once pasos. La derrota se concretó luego de que Rodrigo López y Nathan Silva fallaron respectivamente sus disparos, además, Guillermo Memote Martínez también falló su cobro.

La falta de goles no es la única preocupación de Pumas tras concluir su participación en Leagues Cup, sino que también suma lesiones importantes que condicionarán su juego para lo que resta del Apertura 2026; Sebastián Córdova encendió las alarmas al salir lesionado, viajó a México para realizarse más estudios y conocer la gravedad de la situación.

PUBLICIDAD

Y en este último juego ante Columbus, Álvaro Angulo fue obligado a salir de cambio tras recibir un fuerte golpe, los médicos determinaron que no podía continuar, por lo que ahora tendrán que evaluar su condición física.

Los números de Pumas en Leagues Cup 2026:

Goles en contra: 6

Anotaciones: 1

Tarjetas amarillas: 7

Tarjetas rojas: 1

Lesionados: 2 jugadores Álvaro Angulo y Sebastián Córdova

¿Qué equipos de la Liga MX siguen compitiendo en Leagues Cup?

A falta de una jornada para cerrar la primera ronda de la Leagues Cup 2026, solo ocho clubes de la Liga MX mantienen opciones de avanzar a los duelos directos rumbo al título: Club América, FC Juárez, Cruz Azul, Club León, Tigres UANL, Toluca FC, Monterrey y Atlante FC.

La Liga MX llega a esta etapa con 10 equipos ya eliminados. Los que siguen compiten por cuatro boletos del sector mexicano para instalarse en cuartos de final, en una fase que se disputa a partir de hoy y hasta el jueves 13 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

Entre los líderes con 6 puntos, Club América asegura la clasificación con al menos un empate y punto extra en penales, mientras que una victoria lo mete de lleno a las finales. FC Juárez avanza si empata y gana la tanda de penales, o si completa el paso perfecto en la fase. Cruz Azul amarra su boleto con triunfo o empate definido en penales, aunque una derrota lo deja en riesgo en la jornada 3.

En el mismo grupo, Club León califica si no pierde; una derrota lo expone por diferencia de goles frente a sus perseguidores. En el bloque de abajo, Tigres UANL suma cuatro puntos y necesita ganar y que al menos uno de los cuatro punteros pierda. Toluca FC y Monterrey, con tres puntos, están obligados a ganar y a que fallen dos o más de los equipos con seis unidades. Atlante FC requiere vencer por amplia diferencia y una combinación de resultados para seguir con vida.

PUBLICIDAD