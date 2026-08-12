Danna niega conflicto con Kenia Os y pide frenar el odio en redes tras la polémica con Belinda

Danna compartió su postura sobre el tema y aseguró que ellas se llevan bien. (Instagram/@danna)

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La cantante y actriz, Danna negó tener algún problema con Kenia Os y pidió frenar los ataques en redes sociales que se desataron tras una frase de Belinda en Vogue.

Declaraciones que el fandoms de la sinaloense leyeron como una exclusión deliberada del dueto “Dolce Vita” entre Danna y Belinda que llega el 27 de agosto de 2026.

La cantante habló por primera vez sobre la controversia de forma directa señalando que no tiene problema alguno con Kenia Os.

“Eh, que no tengo ningún problema con ella. Ella, Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada”, señaló Danna.

Además de desear éxito en todos sus proyectos: “Muchísimo éxito a todas y no solamente a ella, sino a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”.

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Fueron las declaraciones más recientes de Danna sobre la polémica en la que se vio envuelta junto a Belinda, sobre la pregunta sobre el hate, la cantante decidió no contestar la pregunta.

Danna señaló que las tras artistas se llevan muy bien. (Captura de pantalla Facebook Belinda)

Danna llama a no alimentar rivalidades entre colegas

La cantante rechazó ser parte del odio que circula en redes: “Creo que estamos en momentos de mucho odio en general, creo que hay que enfocar la energía. Yo estoy enfocada en el trabajo, las cosas positivas. El odio no es algo en lo que yo sea partícipe, nunca lo he sido, nunca he sido fan de polémicas”.

Danna también defendió las colaboraciones entre mujeres en la industria y apuntó que el trabajo no debería ponerse en duda por razones ajenas al talento: “Las colaboraciones a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro. No denigremos y pongamos la carrera de nadie en duda”.

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La artista mexicana aseguró que no tienen problema alguno con Kenia Os. (IG)

¿Cómo inició la polémica?

La polémica arrancó el 21 de julio de 2026, cuando Vogue México y Latinoamérica publicó una entrevista en la que Belinda anunció su dueto con Danna y declaró: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”.

Los Keninis, fanáticos de Kenia Os, interpretaron la frase como un olvido intencional hacía Kenia, ya que Belinda ya tenía con la cantante sinaloense la colaboración “Jackpot”, incluida en el álbum Indómita de 2025.

Las teorías de un distanciamiento entre Kenia Os y Belinda surgió luego de un video captado durante el partido México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México en el marco del Mundial 2026, donde ambas aparecen en palcos contiguos sin interactuar.

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Belinda señaló que recibió amenazas de muerte tras la polémica con Kenia Os. (ig/belindapop)

Belinda asegura que recibió amenazas de muerte

Ante la presión, Belinda respondió en redes y precisó que sus palabras aludían a la rivalidad ficticia que durante años se construyó entre ella y Danna, no a otras artistas: “Siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración”.

Sobre Kenia Os fue directa: “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”.

El 23 de julio, Belinda reveló en un audio de Instagram que había recibido amenazas de muerte y una avalancha de mensajes de odio, y aclaró que borró su comentario original para proteger su salud mental.

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Ese mismo día, Danna publicó un comunicado en el que rechazó la violencia digital y pidió no alimentar rivalidades.

El cierre del texto, la frase, “disfrutemos La Dolce Vitta”, generó una nueva ola de especulaciones, pues la frase coincide con un verso del coro de “Problemática”, canción de Kenia Os en su álbum K de Karma de 2026.

Ninguna de las dos artistas confirmó que fuera una referencia a la canción, sin embargo, después se confirmó que la frase era por la colaboración entre Danna y Belinda.

La polémica escaló a pesar de que las artistas señalaron que no querían entrar en problemas.(Instagram)

Kenia Os denuncia una “campaña de desprestigio”

El 8 de agosto, Kenia Os rompió el silencio a través de su canal de difusión de Instagram, en donde aseguró que ella y su equipo detectaron un incremento de publicaciones negativas sobre su carrera y calificó la situación como una “campaña de desprestigio”: “No es la primera vez que mi nombre aparece en medio de una polémica que yo no empecé”.

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La cantante evitó señalar directamente a Belinda o Danna como responsables y descartó convertir el episodio en una confrontación pública: “Llevo años en esto y ya aprendí que el ruido pasa y el trabajo se queda”.

Un retrato de la artista y creadora de contenido Kenia Os se sitúa junto a una captura de pantalla de su comunicado sobre una campaña de desprestigio en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “Blackout mexicano” sigue sin fecha de estreno

Detrás de la polémica pública existe un proyecto musical paralizado. Belinda, Danna y Kenia Os grabaron una canción conjunta entre agosto y septiembre de 2025, anunciada en octubre de ese año durante un takeover en Apple Music Radio en el que las tres se autodenominaron las “Chicas Superpoderosas” del pop mexicano.

Fue la propia Kenia Os quien explicó el freno de la canción: “La canción se paró por problemas administrativos. No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro”.

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Danna atribuyó la pausa a “cositas administrativas”, sin dar más detalles. Las tres artistas han sostenido que no existe conflicto personal entre ellas y que la decisión provino únicamente de su disquera.