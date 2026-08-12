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El mensaje que Chucky Lozano mandó a Rafa Márquez para volver a la Selección Mexicana

El delantero de LA Galaxy rompió el silencio sobre su ausencia en el Mundial 2026 y lo que representa para él la nueva era del Tri

Chucky Lozano mostró interés de regresar a la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafa Márquez (Créditos collage: X/ @LAGalaxy - REUTERS)
Chucky Lozano mostró interés de regresar a la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafa Márquez (Créditos collage: X/ @LAGalaxy - REUTERS)
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Con Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana en este nuevo ciclo, Hirving Chucky Lozano se animó a mandar un mensaje al técnico del Tricolor. El nuevo jugador de Los Angeles Galaxy habló sobre lo que significa esta etapa en su carrera y las posibilidades de volver a defender la camiseta del Tri.

Lozano expresó su disposición ante la posibilidad de regresar a la selección mexicana bajo la dirección de Rafa Márquez. Y es que, luego de perderse la Copa Mundial 2026 bajo la dirección de Javier Aguirre, el canterano de Pachuca se sinceró sobre su disposición de regresar al combinado nacional.

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La última vez que el Chucky Lozano fue convocado al Tri fue a finales de noviembre de 2025, participó en un partido amistoso ante Uruguay; desde entonces, el delantero de 31 años perdió protagonismo en San Diego FC y posteriormente en la Selección Nacional.

Chucky Lozano está dispuesto de regresar a la Selección Mexicana

Hirving Lozano jugará con LA Galaxy y su nuevo acuerdo lo mantendría entre los mejor pagados de la MLS (Meg McLaughlin/The San Diego Union-Tribune via AP)
Hirving Lozano jugará con LA Galaxy y su nuevo acuerdo lo mantendría entre los mejor pagados de la MLS (Meg McLaughlin/The San Diego Union-Tribune via AP)

En conferencia de prensa, Hirving Lozano afirmó que siempre estará en disposición de jugar con la Selección Mexicana, por lo que confía que esta nueva era del Káiser represente una oportunidad de volver al Tri. Y es que, cuando fue cuestionado sobre si ya tuvo algún tipo de acercamiento o conversación con Rafa Márquez, explicó lo siguiente:

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Si en algún momento se acerca, yo encantado y feliz de tener una plática. No he tenido ningún acercamiento con Rafa”. Reiteró su apertura a formar parte del combinado nacional: “Siempre estoy abierto a estar dentro de la selección. Me encanta, me fascina y siempre me siento muy orgulloso de pertenecer a la selección y representar a México”.

El futbolista explicó cómo vivió el Mundial 2026 como aficionado al no tener un lugar en la convocatoria de Aguirre, y pese a lo difícil que fue personalmente para el jugador, aseguró que aprendió de este momento lejos del Tri así como su periodo alejado de las canchas:

“Son procesos, son etapas. Me tocó vivir este proceso. Lo viví de la mejor manera, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. De verdad que lo disfruté mucho. Fue un proceso complicado, pero aprendí muchísimas cosas”. Lozano enfatizó su autoconocimiento y carácter para afrontar esta nueva etapa de su carrera, en especial tras estar inactivo por meses al no entrar en planes de San Diego FC:

Chucky Lozano está dispuesto a volver con la Selección Mexicana (EFE/ Gustavo Amador)
Chucky Lozano está dispuesto a volver con la Selección Mexicana (EFE/ Gustavo Amador)

“Yo sé quién soy, yo sé quién soy como persona y creo que soy una gran persona. Siempre he tratado de demostrarlo en cada momento”.

Actualmente enfocado en su club, sostuvo que su objetivo es contribuir al máximo: “Voy a dar todo lo mejor de mí para este club. Espero que salga de la mejor manera todo. Lo más importante es ayudar al equipo, estar de la mejor manera para ellos”. Finalmente, remarcó su ambición y deseo de aportar: “Yo soy muy ambicioso y creo que puedo ayudar mucho a este club. Ojalá que se dé la mejor manera”.

Chucky Lozano nuevo jugador del LA Galaxy

Hirving Lozano jugará con LA Galaxy y su nuevo acuerdo lo mantendría entre los mejor pagados de la MLS, en una operación a préstamo por un año con opción a compra que también marca su salida de San Diego FC tras casi nueve meses sin actividad y después de quedar fuera del Mundial de 2026.

De acuerdo con los datos salariales de la Asociación de Jugadores de la liga para 2026, el delantero mexicano percibía cerca de USD 9.33 millones anuales en San Diego FC, una cifra que lo colocó como el cuarto futbolista mejor pagado del torneo. Solo aparecen por encima Lionel Messi, con alrededor de USD 28.3 millones en Inter Miami; Son Heung-min, del LAFC, con unos USD 11.1 millones; y Rodrigo De Paul, también de Inter Miami, con cerca de USD 9.7 millones.

El canterano de Pachuca inicia una nueva etapa en uno de los clubes de mayor peso en el futbol de Estados Unidos. El acuerdo contempla que llegue al conjunto angelino en calidad de préstamo y con una mejora económica frente a lo que recibía en su anterior equipo.

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