Gabriel Milito condiciona a Hugo Camberos en Chivas pese al éxito en el Premundial Sub-20 con el Tri ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Tras el gran Premundial Sub-20 Concacaf de Hugo Camberos con la Selección Mexicana, donde se consagró como máximo goleador y mejor jugador del torneo, surgió el debate de que el canterano debería ocupar un lugar como titular en Chivas.

Su desequilibrio, velocidad y capacidad goleadora generaron ilusión en la afición de Guadalajara. El joven extremo regresó al Rebaño Sagrado con el respaldo de una actuación sobresaliente a nivel internacional, y el reclamo de la afición se intensificó de inmediato: quieren verlo con más minutos y responsabilidad en el primer equipo.

Previo al duelo de despedida ante Seattle Sounders, Gabriel Milito se refirió al regreso de los seleccionados Sub-20 a Chivas y puntualizó que Hugo Camberos es un gran jugador, pero debe ganarse un lugar en el once inicial.

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Gabriel Milito condicionó a Hugo Camberos en Chivas para tener un lugar en la titularidad

Gabriel Milito condicionó a Hugo Camberos en Chivas para tener un lugar en la titularidad (captura de pantalla)

El entrenador del conjunto tapatío reconoció el esfuerzo de Camberos con el Tri sub-20, pero le recordó que en la institución debe esforzarse por tener un lugar en la alineación, además, destacó que

“En el caso de Hugo, es un jugador que nosotros, por supuesto, tenemos en cuenta. Por eso queremos que esté con nosotros. Tendrá que luchar por un lugar, como lo tiene que hacer cada uno de sus compañeros para ganarse una oportunidad”.

Chivas tendrá novedades para enfrentar este miércoles a Seattle Sounders en la Leagues Cup, pues Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos están de regreso tras participar con las selecciones menores de México.

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De los tres, el último fue el que más llamó la atención, y Milito dejó claro que sí lo tiene considerado, pero que tendrá que ganarse su lugar en la cancha.

“Bueno, sí, los chicos que participaron de la Selección llegaron anoche, llegaron y están cansados, jugaron el día domingo. Tuvieron un viaje de 5 horas hacia aquí. Pero, bueno, imagino, también con la felicidad de haber obtenido el objetivo de clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos”.

El entrenador reiteró que el seguimiento sobre Camberos ha sido constante (X/ @Chivas)

Milito también valoró el desempeño de los juveniles y señaló que la experiencia puede ayudar en su crecimiento como futbolistas.

“Han tenido un gran desempeño, no solamente Camberos y Sandoval, sino también Samir Inda. Bueno, Johan, Carlos, Navarrete, en general, todos los chicos que fueron, han colaborado con la selección y han tenido una gran participación. Espero que haya sido una muy buena experiencia para ellos, para seguir progresando como futbolistas”.

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Más adelante, el entrenador reiteró que el seguimiento sobre Camberos ha sido constante y mantuvo la misma postura: reconocimiento a su nivel y competencia interna por un puesto.

“Y Hugo es un jugador que nosotros, por supuesto, lo tenemos en cuenta, por eso queremos que esté con nosotros, pero tendrá que luchar por el lugar como tienen que luchar cada uno de los compañeros para ganarse esa oportunidad. Y, por supuesto, que hemos seguido su rendimiento, y han tenido todos un desempeño muy destacado”.

La participación de Hugo Camberos en el Premundial sub-20 Concacaf

Hugo Camberos hizo 5 goles con el Tri Sub-20 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Hugo Camberos hizo 5 goles con el Tri Sub-20, que se metió a los Juegos Olímpicos de 2028 y al Mundial de la categoría. En el torneo clasificatorio, el jugador de Chivas fue el goleador y fue considerado el mejor futbolista de la competencia, de ahí que llame la atención de varios clubes en Europa.

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Camberos inició como titular en la final ante Estados Unidos, aunque no marcó y salió de cambio en la segunda mitad. A pesar de no anotar en el partido decisivo, sus actuaciones previas le aseguraron el liderato de goleo y el Balón de Oro del torneo. El mexicano contribuyó con goles en la fase de grupos y en rondas eliminatorias, superando al estadounidense Rubén Ramos en la tabla de goleadores.

Durante la competencia, Camberos se mantuvo constante en el ataque, participando de inicio en la mayoría de partidos y siendo clave en el esquema del técnico Álex Diego. Junto con otros futbolistas de la cantera de Chivas, Camberos impulsó a México al título y consolidó su perfil como uno de los prospectos más destacados del futbol mexicano.

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