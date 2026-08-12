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Entrenador de Cruz Azul Femenil es destituido tras ser goleado 10-0 por el América

La directiva cementera relevó al entrenador después de la dolorosa derrota contra las Águilas y designó a Guadalupe Worbis como interina

Tras 11 partidos al mando, el técnico asumió la responsabilidad, pidió disculpas a la afición y reconoció que el equipo necesita incorporaciones para retomar su rumbo. (X/ @AzulFemenil)
Tras 11 partidos al mando, el técnico asumió la responsabilidad, pidió disculpas a la afición y reconoció que el equipo necesita incorporaciones para retomar su rumbo. (X/ @AzulFemenil)
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Cruz Azul enfrenta una de las jornadas más difíciles desde su llegada a la Liga MX Femenil tras caer 10-0 ante el América en el Apertura 2026.

El resultado, que sacudió a la afición, precipitó la salida de Israel Del Real del banquillo cementero. El club, obligado a reaccionar ante la presión interna y externa, optó por relevar al técnico y redefinir su rumbo deportivo.

A través de un comunicado, la directiva cementera informó sobre la partida de Del Real y nombró a Guadalupe Worbis como entrenadora interina mientras redefine el rumbo del equipo. (X/ @AzulFemenil)
A través de un comunicado, la directiva cementera informó sobre la partida de Del Real y nombró a Guadalupe Worbis como entrenadora interina mientras redefine el rumbo del equipo. (X/ @AzulFemenil)

La decisión de la directiva incluyó el nombramiento de Guadalupe Worbis como entrenadora interina, mientras la organización busca recomponer el camino en medio de cuestionamientos y altas expectativas.

América firma una de las mayores goleadas de la Liga MX Femenil

El Clásico Joven del Apertura 2026 se resolvió rápidamente en favor de las Águilas, que desde el arranque impusieron su ritmo y efectividad ofensiva.

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  • Gabriela García abrió el marcador al minuto 4 y Scarlett Camberos amplió la ventaja al 12.
  • El dominio se mantuvo con goles de Geyse FerreiraKimberly RodríguezMontserrat SaldívarPriscila da Silva e Irene Guerrero.
  • Las Águilas consolidaron su liderato en el grupo y reafirmaron su poderío tras el tricampeonato.
Cruz Azul cayó10-0 ante América en el Apertura 2026, en uno de los resultados más duros en la Liga MX Femenil. (X/ @AmericaFemenil)
Cruz Azul cayó10-0 ante América en el Apertura 2026, en uno de los resultados más duros en la Liga MX Femenil. (X/ @AmericaFemenil)

El marcador definitivo reflejó la fortaleza del plantel azulcrema y la falta de reacción de La Máquina. La derrota se inscribió como una de las más contundentes en la historia de la liga.

Al cierre del partido, Del Real declaró: “Serán decisiones que ya determinarán, esta no es la cara que merece ni la afición, ni la institución”.

Crisis y señalamientos al rumbo cementero

La derrota amplificó problemas ya existentes en la estructura de Cruz Azul Femenil, con críticas a la gestión y la toma de decisiones deportivas.

  • La ausencia de María Fernanda Pons, directora deportiva, durante el partido, generó molestia entre jugadoras y seguidores.
  • Salidas recientes de futbolistas clave, como Aerial Chavarín y Leighanne Robe, dejaron a la plantilla debilitada y sin reemplazos efectivos.
  • Señalamientos de nepotismo en la integración de cuerpo técnico y staff agravaron la crisis institucional.
  • La atención médica deficiente durante una lesión de Liz Ángeles en el encuentro añadió presión sobre el equipo.
Leighanne Robe partió recientemente de La Máquina con rumbo hacia Pumas. (X/ @PumasMXFemenil)
Leighanne Robe partió recientemente de La Máquina con rumbo hacia Pumas. (X/ @PumasMXFemenil)

Por su parte, el club reaccionó sólo con el anuncio del cambio de entrenador, sin abordar públicamente el resto de las problemáticas internas.

Del Real asume la responsabilidad y se despide de La Máquina

En medio de la tormenta, Israel Del Real optó por la autocrítica y la responsabilidad pública, despidiéndose del cargo tras 11 partidos al frente del equipo.

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En conferencia de prensa, declaró: “Yo sigo siendo fiel creyente en mi trabajo, a mi filosofía de trabajo, el mismo compromiso no cambiará hacia la directiva y la institución. Este resultado no me define como persona ni como DT”.

Israel Del Real asumió la responsabilidad tras 11 partidos, pidió refuerzos y ofreció disculpas a la afición por el 10-0 ante las Águilas. (X/ @AzulFemenil)
Israel Del Real asumió la responsabilidad tras 11 partidos, pidió refuerzos y ofreció disculpas a la afición por el 10-0 ante las Águilas. (X/ @AzulFemenil)

El técnico reconoció que el plantel necesitaba refuerzos y lamentó no haber tenido el tiempo suficiente para consolidar su proyecto. Finalmente, pidió disculpas a la afición por el resultado y señaló que el tiempo definiría su futuro.

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