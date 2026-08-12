Detienen en Iztapalapa al primo de “El Irving” de la Unión de Tepito con droga y un arma

Fue detenido en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de drogas. Crédito: SSC

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Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Iztapalapa a Toshiro Tadeo Segura Hernández, de 26 años, identificado como primo de Irving Jonathan Herrera Sánchez, alias “El Irving”, uno de los últimos líderes de la Unión de Tepito.

El hombre fue arrestado con 145 dosis de posible droga, un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, de acuerdo con datos oficiales.

Una fuente consultada por Infobae México reveló que Segura Hernández habría formado parte de una célula de la Unión de Tepito dedicada al narcomenudeo, la extorsión y el robo, que operaba en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Esta detención se suma a una serie de golpes que las autoridades capitalinas han realizado contra el entorno familiar y operativo de “El Irving” en los últimos meses.

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La detención ocurrió en la colonia Sinatel tras una persecución a pie

Según reportes, los hechos ocurrieron mientras uniformados de la SSC realizaban trabajos de investigación de gabinete y campo en la colonia Sinatel, en la alcaldía Iztapalapa. En la esquina de las avenidas Río Churubusco y Andrés Molina Enríquez, los oficiales detectaron a un hombre en actitud inusual que, al notar su presencia, echó a correr.

Con estos objetos fue detenido el primo de "El Irving" en la alcaldía Iztapalapa

Los policías lo interceptaron metros adelante. En la revisión preventiva que le practicaron, le aseguraron un arma de fuego corta con cargador, 10 cartuchos útiles y un cilindro metálico color gris, que pareciera ser un silenciador de arma corta.

También le hallaron 96 bolitas de plástico transparente con una hierba verde y seca similar a la marihuana, una bolsa del mismo vegetal a granel y 50 envoltorios color amarillo con una sustancia cristalina. Además, le retiraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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Los Herrera Segura, la familia que opera el primer cuadro de la ciudad para La Unión Tepito

La detención de Toshiro Tadeo Segura Hernández se inscribe en un patrón documentado por las autoridades capitalinas: el círculo cercano a “El Irving” está compuesto en gran medida por familiares directos que sostienen la operación del grupo delictivo en la zona central de la capital.

Entre los parientes con antecedentes delictivos figura Hugo Alexis Herrera, alias “El Moño”, primo de El Irving, detenido en enero de 2025 en las calles de Donceles y República de Chile, en la colonia Centro. También aparece en los registros Édgar Herrera, alias “El Pollo”, capturado en abril de 2021 en la colonia Morelos.

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El Irving, detenido el 15 de septiembre de 2025 en la CDMX. (@PabloVazC)

Irving Jonathan Herrera Sánchez fue detenido el 15 de septiembre de 2025 por agentes de inteligencia de la SSC en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, tras un operativo que rastreó sus movimientos mediante cámaras de seguridad de la Ciudad de México. Tenía en su poder un arma corta, drogas y una camioneta de lujo, en la que se movía por la capital.

Fotografía de un arresto previo de "El Valentín", miembro de La Unión Tepito ejecutado en el Centro Histórico de la CDMX. Crédito: SSC

Uno de los último crímenes relacionados con esa familia ocurrió el pasado 27 de julio de 2026, Edgar Iván Herrera Segura, de 42 años, alias “El Valentín” —tío de El Irving e identificado como operador de la célula familiar Los Herrera Segura dentro de La Unión Tepito—, fue ejecutado a balazos en el cruce de República de Brasil y Belisario Domínguez, en el Centro Histórico. El cuerpo quedó cerca de la entrada a los negocios de imprentas que se localizan en la plaza de Santo Domingo.

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La estructura financiera de “El Irving” también recibió un golpe en marzo de 2026

El desmantelamiento del entorno de El Irving no se ha limitado a sus parientes consanguíneos. En marzo de 2026, las autoridades detuvieron a Angélica García, alias “La Guasona”, en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, señalada como operadora financiera de la facción de El Irving dentro de La Unión Tepito.

Fotografía de "La Guasona" tras su detención tras un operativo coordinado en la CDMX. Crédito: SSC

Una fuente de seguridad consultada por Infobae México reveló que “La Guasona” se encargaba de recolectar y resguardar el efectivo generado por el narcomenudeo en la zona, para que el dinero circulara de forma segura hasta los mandos superiores de la organización.

Al momento de su detención, las autoridades le aseguraron mil dosis de una sustancia similar a la cocaína, 132 envoltorios de presunta metanfetamina, siete bolsas con marihuana, dos básculas, un arma de fuego corta, cartuchos útiles y tres teléfonos celulares.

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Junto con “La Guasona” fue detenido Romel Campuzano, alias “El Rommi”, señalado como cuñado de “El Betito”, exlíder de La Unión Tepito capturado el 9 de agosto de 2018. Cateos posteriores a dos domicilios vinculados a “La Guasona” arrojaron más de 800 dosis de drogas listas para su venta y dos operadores detenidos.