Así es como el consumo de café impacta en tu microbiota intestinal

La acción de ciertos compuestos presentes en cada taza podría potenciar el equilibrio digestivo y apoyar la protección metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en México y el mundo.

Más allá de su efecto estimulante, investigaciones recientes exploran cómo esta bebida influye en la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan el aparato digestivo.

Científicos encuentran que los compuestos presentes en el café pueden modificar la composición y diversidad bacteriana, con posibles implicaciones para la salud metabólica y digestiva.

El análisis sobre el impacto del café en la microbiota abre nuevas líneas de investigación sobre el vínculo entre la dieta y el bienestar integral.

El consumo de café en México y el mundo influye directamente en la microbiota intestinal y la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el impacto que tiene el café en tu microbiota intestinal, según la ciencia

La ciencia actual señala que el café tiene un impacto directo y positivo en la microbiota intestinal:

Estudios recientes demuestran que el consumo regular de café aumenta la diversidad de bacterias en el intestino, lo que se asocia con mejor equilibrio digestivo, menor inflamación y mejor salud metabólica y cardiovascular. Este efecto no depende solo de la cafeína, sino de otros compuestos presentes en el café, como los polifenoles y la fibra soluble.

Investigaciones publicadas en Nature y analizadas en distintas poblaciones muestran que quienes beben café presentan más abundancia de una bacteria específica llamada Lawsonibacter asaccharolyticus , relacionada con beneficios metabólicos y antiinflamatorios. El café, incluso en su versión descafeinada, estimula el crecimiento de esta y otras bacterias beneficiosas, favoreciendo un ecosistema intestinal más diverso y saludable.

Los polifenoles del café, como el ácido clorogénico, son metabolizados por las bacterias intestinales y generan compuestos como el ácido quínico y el ácido cafeico, responsables de este efecto. Además, la fibra y los polifenoles funcionan como un tipo de prebiótico, alimentando bacterias como Bifidobacterium y promoviendo la producción de ácidos grasos de cadena corta, que protegen el colon y tienen propiedades antiinflamatorias sistémicas.

El consumo moderado de café (2 a 4 tazas al día) se vincula con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejor perfil metabólico. Los efectos negativos suelen asociarse al exceso de cafeína en personas sensibles o al consumo de café con azúcares añadidos y ultraprocesados.

En resumen, el café actúa como un modulador selectivo de la microbiota intestinal, favoreciendo bacterias asociadas con la salud digestiva y metabólica, y sus beneficios van más allá del simple efecto estimulante de la cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar café para cuidar la microbiota intestinal

Aquí tienes recomendaciones para tomar café de forma que ayude a cuidar la microbiota intestinal, según evidencia científica reciente y recomendaciones de especialistas en salud digestiva:

1. <b>Modera la cantidad</b>

El consumo moderado de café (entre una y tres tazas al día) puede ser benéfico para la microbiota. Exceder esta cantidad podría tener efectos irritantes sobre el tracto digestivo en algunas personas.

2. <b>Evita el exceso de azúcar, edulcorantes y crema artificial</b>

Agregar grandes cantidades de azúcar, edulcorantes artificiales o cremas industriales puede afectar negativamente la diversidad bacteriana intestinal. Lo ideal es tomarlo solo, o con un poco de leche o bebida vegetal sin azúcar.

3. <b>Prefiere café filtrado o de prensa francesa</b>

El café filtrado o preparado en prensa francesa contiene compuestos (polifenoles) que pueden tener un efecto prebiótico, alimentando bacterias benéficas como las del género Bifidobacterium.

4. <b>Toma café después del desayuno</b>

Consumir café en ayunas puede aumentar la acidez estomacal y generar molestias en personas sensibles. Tomarlo después de haber comido ayuda a proteger la mucosa gástrica y la microbiota.

5. <b>Acompaña el café con fibra</b>

Ingerir alimentos ricos en fibra (frutas, cereales integrales, semillas) junto con el café favorece una mejor salud intestinal, ya que la fibra es el principal alimento de las bacterias buenas.

6. <b>Evita el café muy caliente</b>

Las bebidas demasiado calientes pueden dañar la mucosa del tracto digestivo, lo que indirectamente afecta la microbiota.

7. <b>No abuses si tienes problemas digestivos</b>

Si tienes síndrome de intestino irritable, colitis o gastritis, es posible que el café irrite tu sistema digestivo. Consulta a un gastroenterólogo para recomendaciones personalizadas.