México

Así es como el consumo de café impacta en tu microbiota intestinal

La relación entre esta bebida y los microorganismos intestinales despierta interés porque influye en tu bienestar general

Guardar
café-microbiota intestinal
La acción de ciertos compuestos presentes en cada taza podría potenciar el equilibrio digestivo y apoyar la protección metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en México y el mundo.

Más allá de su efecto estimulante, investigaciones recientes exploran cómo esta bebida influye en la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan el aparato digestivo.

Científicos encuentran que los compuestos presentes en el café pueden modificar la composición y diversidad bacteriana, con posibles implicaciones para la salud metabólica y digestiva.

El análisis sobre el impacto del café en la microbiota abre nuevas líneas de investigación sobre el vínculo entre la dieta y el bienestar integral.

Primer plano de una taza blanca de café americano humeante sobre una mesa de madera con granos de café y una cuchara, iluminada por una ventana.
El consumo de café en México y el mundo influye directamente en la microbiota intestinal y la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el impacto que tiene el café en tu microbiota intestinal, según la ciencia

La ciencia actual señala que el café tiene un impacto directo y positivo en la microbiota intestinal:

  • Estudios recientes demuestran que el consumo regular de café aumenta la diversidad de bacterias en el intestino, lo que se asocia con mejor equilibrio digestivo, menor inflamación y mejor salud metabólica y cardiovascular. Este efecto no depende solo de la cafeína, sino de otros compuestos presentes en el café, como los polifenoles y la fibra soluble.
  • Investigaciones publicadas en Nature y analizadas en distintas poblaciones muestran que quienes beben café presentan más abundancia de una bacteria específica llamada Lawsonibacter asaccharolyticus, relacionada con beneficios metabólicos y antiinflamatorios. El café, incluso en su versión descafeinada, estimula el crecimiento de esta y otras bacterias beneficiosas, favoreciendo un ecosistema intestinal más diverso y saludable.
  • Los polifenoles del café, como el ácido clorogénico, son metabolizados por las bacterias intestinales y generan compuestos como el ácido quínico y el ácido cafeico, responsables de este efecto. Además, la fibra y los polifenoles funcionan como un tipo de prebiótico, alimentando bacterias como Bifidobacterium y promoviendo la producción de ácidos grasos de cadena corta, que protegen el colon y tienen propiedades antiinflamatorias sistémicas.
  • El consumo moderado de café (2 a 4 tazas al día) se vincula con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejor perfil metabólico. Los efectos negativos suelen asociarse al exceso de cafeína en personas sensibles o al consumo de café con azúcares añadidos y ultraprocesados.
Microbiota intestinal, Salud digestiva, Bacterias intestinales, gastrointestinal, Intestinos, Ciencia y salud, microbioma - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En resumen, el café actúa como un modulador selectivo de la microbiota intestinal, favoreciendo bacterias asociadas con la salud digestiva y metabólica, y sus beneficios van más allá del simple efecto estimulante de la cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar café para cuidar la microbiota intestinal

Aquí tienes recomendaciones para tomar café de forma que ayude a cuidar la microbiota intestinal, según evidencia científica reciente y recomendaciones de especialistas en salud digestiva:

1. <b>Modera la cantidad</b>

El consumo moderado de café (entre una y tres tazas al día) puede ser benéfico para la microbiota. Exceder esta cantidad podría tener efectos irritantes sobre el tracto digestivo en algunas personas.

2. <b>Evita el exceso de azúcar, edulcorantes y crema artificial</b>

Agregar grandes cantidades de azúcar, edulcorantes artificiales o cremas industriales puede afectar negativamente la diversidad bacteriana intestinal. Lo ideal es tomarlo solo, o con un poco de leche o bebida vegetal sin azúcar.

3. <b>Prefiere café filtrado o de prensa francesa</b>

El café filtrado o preparado en prensa francesa contiene compuestos (polifenoles) que pueden tener un efecto prebiótico, alimentando bacterias benéficas como las del género Bifidobacterium.

4. <b>Toma café después del desayuno</b>

Consumir café en ayunas puede aumentar la acidez estomacal y generar molestias en personas sensibles. Tomarlo después de haber comido ayuda a proteger la mucosa gástrica y la microbiota.

5. <b>Acompaña el café con fibra</b>

Ingerir alimentos ricos en fibra (frutas, cereales integrales, semillas) junto con el café favorece una mejor salud intestinal, ya que la fibra es el principal alimento de las bacterias buenas.

6. <b>Evita el café muy caliente</b>

Las bebidas demasiado calientes pueden dañar la mucosa del tracto digestivo, lo que indirectamente afecta la microbiota.

7. <b>No abuses si tienes problemas digestivos</b>

Si tienes síndrome de intestino irritable, colitis o gastritis, es posible que el café irrite tu sistema digestivo. Consulta a un gastroenterólogo para recomendaciones personalizadas.

Temas Relacionados

cafémicrobiota intestinalsaludnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Burritos vegetarianos de arroz y frijoles: la receta fácil, rendidora y saludable

Una opción llena de texturas suaves, sabor casero y ese toque fresco que hace la diferencia en el menú diario

Burritos vegetarianos de arroz y frijoles: la receta fácil, rendidora y saludable

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del martes 21 de abril de 2026

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del martes 21 de abril de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta naranja por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta naranja por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

El actor enfrenta múltiples retos económicos y médicos mientras familiares, amigos y colegas suman esfuerzos a través de iniciativas solidarias y mensajes de aliento

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

Observatorio Ciudadano acusa negligencia institucional en feminicidios de Ana Febe y Edith Guadalupe

El OCNF exigió evitar la revictimización de ambas familias

Observatorio Ciudadano acusa negligencia institucional en feminicidios de Ana Febe y Edith Guadalupe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

ENTRETENIMIENTO

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

Lupita Villalobos habla por primera vez sobre su salida de Supernova Génesis 2026 y su diagnóstico médico: “Se me vino el mundo abajo”

Maxine Woodside afirma que Lucero ya tiene novio a casi tres años de terminar con Michel Kuri: “Está feliz”

Jessica Segura revela si entraría a La Casa de los Famosos México tras la participación de su amiga Mariana Botas

Darren Aronofsky inaugura en Guadalajara ‘Human Nature’, exposición junto a Liqen que le llevó 27 años al cineasta

DEPORTES

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas remonta con un 4-2 a Juárez y se afianza el subliderato del Clausura 2026

Edson Álvarez, en duda para el Mundial 2026: situación con el Fenerbahçe enciende las alarmas en el Tri

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

Panamá anuncia a su último rival de preparación antes del Mundial 2026