Vinculan a proceso a seis integrantes de Inverforx por un fraude que dejó 410 víctimas y 700 millones de pesos en pérdidas

Vinculan a proceso a seis integrantes de Inverforx por fraude que dejó 410 víctimas y 700 millones de pesos en pérdidas. Fiscalía CDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de seis personas por su probable participación en el delito de fraude genérico vinculado a Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx. La autoridad judicial impuso prisión preventiva a los seis imputados identificados como Frida, Vianey, Diana, Valeria, Jessica y Luis, tras un esquema que acumula 410 víctimas y una afectación patrimonial estimada en 700 millones de pesos.

Operativo en menos de 27 horas

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJCDMX entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto de 2026, en un operativo que se completó en menos de 27 horas.

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Las detenciones se realizaron en distintos puntos de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, todas dentro de la Ciudad de México. Una de las capturas se concretó en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Vinculan a proceso a seis integrantes de Inverforx por fraude que dejó 410 víctimas y 700 millones de pesos en pérdidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su aprehensión, las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Luis fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. En paralelo al operativo, la FGJCDMX promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales relacionadas con el caso.

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Cómo operaba Inverforx

De acuerdo con las indagatorias de la FGJCDMX, Strategic Capital Agency habría montado un esquema tipo Ponzi o piramidal basado en la captación continua de recursos y en la promesa de rendimientos muy superiores a los del mercado.

Vinculan a proceso a seis integrantes de Inverforx por fraude que dejó 410 víctimas y 700 millones de pesos en pérdidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seis imputados se presentaban ante posibles inversionistas como asesores financieros. Los contactaban directamente y les ofrecían ganancias de entre 10% y 90% sobre el capital aportado, con plazos menores a un año. Las inversiones individuales identificadas en la investigación iban de 50 mil hasta ocho millones de pesos, y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación.

Para generar confianza, inicialmente se habrían pagado rendimientos a algunos inversionistas, quienes posteriormente aumentaban las cantidades aportadas al esquema. Una vez vencidos los plazos, las víctimas recibían la explicación de que sus recursos no podían devolverse debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. Ninguno recuperó el capital ni los rendimientos prometidos.

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Las pruebas que acreditaron la vinculación

Durante las audiencias, el agente del Ministerio Público presentó entrevistas de las víctimas, en las que cada afectado describió la intervención específica del asesor que lo contactó.

A eso se sumaron análisis de documentos aportados por los propios afectados, entre ellos correos electrónicos, contratos y pagarés, así como capturas de pantalla de la plataforma que simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de las inversiones. Especialistas en investigación cibernética y contabilidad analizaron ese material y lo contrastaron con documentación corporativa de Strategic Capital Agency.

Los trabajos de campo realizados por agentes de la PDI completaron el acervo probatorio, con el que la Fiscalía buscó establecer la forma en que habría operado el esquema y el rol concreto de cada imputado dentro de él.

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Plazos diferenciados para la investigación complementaria

El juez estableció distintos tiempos para el cierre de la investigación complementaria según el caso de cada imputado.

Frida y Vianey contarán con un plazo de tres meses. Para Valeria y Jessica, el término fijado es de dos meses. Diana y Luis tendrán un mes para que la Fiscalía cierre sus respectivos expedientes.

La FGJCDMX precisó que las seis personas permanecerán en prisión preventiva durante todo el proceso, en tanto se determina su posible responsabilidad en el esquema financiero investigado.

410 víctimas y 700 millones de pesos en daños

Las investigaciones de la FGJCDMX acumulan 396 carpetas de investigación, 410 víctimas identificadas y una afectación patrimonial estimada en aproximadamente 700 millones de pesos.

El caso se enmarca en la estrategia contra fraudes con múltiples víctimas impulsada por la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, mediante la cual distintas denuncias son agrupadas para investigarse de forma conjunta cuando podrían formar parte de un mismo esquema.

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La Fiscalía informó que las indagatorias continúan con el objetivo de identificar otros posibles casos relacionados con Strategic Capital Agency y determinar si existen más personas involucradas.