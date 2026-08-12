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Cynthia Klitbo estalla durante la Prueba Semanal, asegura que la discriminan por su edad

La actriz estalló durante la prueba por el presupuesto semanal tras no ser considerada por sus compañeros

Cynthia Klitbo explotó luego de que no la dejaran participar
Cynthia Klitbo explotó luego de que no la dejaran participar durante la Prueba Semanal (Captura de pantalla )
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La actriz, Cynthia Klitbo estalló durante la Prueba Semanal dentro de La Casa de los Famosos México 2026, señalando que fue discriminada por su edad.

Durante la prueba “Operación Digital” que consistía en trasladar una pelota entre plataformas para terminar soltándola en una rampa con contenedores para obtener la mayor cantidad de puntos posibles.

La prueba constó de 4 etapas, para la última de ellas los habitantes que ya habían participado dos veces no podrían competir.

La Jefa ordenó que fueran tres mujeres y tres hombres los que participaran en la dinámica, tras esto Klitbo sin dudarlo se ofreció ha participar, señalando que durante su turno no dejo caer una sola pelota.

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Sin embargo y a pesar de la seguridad de Klitbo con las plataformas, la decisión final de los habitantes fue dejarla fuera de la cuarta ronda y que Flor Vigna ocupará ese lugar.

Incluso Aldo Rendón bromeo señalando que debían enfocarse en intentar ganar para comer: “Se trata de que comamos, no que estén a gusto”.

Cynthia visiblemente molesta señaló a Flor Vigna y le dijo: “Juega tú, vas, vas tú”.

Sus compañeros al verla molesta le comentaron que no debía enojarse ya que era una decisión para el bienestar de todos.

Klitbo aseguró que no la dejaron participar en la última ronda por su edad
La actriz aseguró que no la dejaron participar en la última ronda de la Prueba Semanal por su edad (Captura de pantalla )

Klitbo asegura que la discriminan por su edad

Luego de no participar durante la última ronda de la Prueba Semanal, Cynthia Klitbo compartió su sentir con algunos de sus compañeros, señalando que únicamente la apartaron de la prueba por su edad y no por habilidad.

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“Dicen que ella no, porque no va a poder, ¿no? Y dices: ‘Oye, güey, tengo cincuenta y nueve, no discrimines mi edad porque puedo más cosas que tú’. Y eso es una actitud discriminatoria para mí y para toda la gente que representa mi edad" señaló Cynthia Klitbo.

La prueba semanal culminó con un total de 3500 puntos durante las cuatro rondas, durante la ronda última ronda los habitantes consiguieron 1000 puntos, la segunda mejor marca conseguida por los habitantes.

La actriz aseguró que la señalan por su edad
La actriz aseguró que la discriminan por su edad (Captura de pantalla )

Un conflicto directo con Flor Vigna

El conflicto durante la prueba semanal viene de más atrás, platicando con Gema Garoa, la actriz señaló que Flor Vigna lleva un par de comentarios en su contra que la hacen dudar de su relación.

Klitbo aseguró que las actitudes de Flor no le están gustando en lo absoluta, cosa que le sorprende debido a que en un inicio su relación siempre ha sido muy cordial.

Cynthia aseguró que Vigna se acerco a “los rucos” y los regañó por estar cantando: “Nos juntamos los rucos y empezamos a cantar, se acerco a regañarnos y le dije ‘conmigo no te metas, no me molestes’.

Klitbo aseguró que los comentarios de Vigna hacía su participación durante la prueba han generado que la tenga entre “ceja y ceja”.

“Ahorita diciéndome y se le caían las pelotas, a mi nunca se me cayó ninguna, entonces la traigo entre cejada, ya sabes como soy yo cuando me chingan, tajante y directa”, comentó Cynthia.

Cynthia compartió con Gema las razón por las que estalló
Cynthia compartió con Gema las razón por las que estalló con Flor Vigna (Captura de pantalla )

La prueba por el presupuesto continúa a lo largo de la semana, por lo que durante la gala del viernes se conocerá si los habitantes consiguieron el cien por ciento de presupuesto semanal.

Mientras tanto la relación entre Flor Vigna y Cynthia Klitbo se encuentra en la cuerda floja, ambas esperan que ocurra algo para poder “decirse sus cosas” una a la otra.

Este desencuentro se une a una serie de roces y problemas que ha tenido la actriz dentro de La Casa de los Famosos México durante las primeras semanas y con la comida en juego se espera que la tensión y la polémica se eleve dentro de la casa.

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