EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de agosto

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Lluvias intensas y ambiente caluroso marcarán el clima este martes en gran parte de México

Un mapa meteorológico ilustra el monzón mexicano y una onda tropical con franjas de color naranja y azul que representan nubes y tormentas sobre el territorio de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 11 de agosto se esperan lluvias intensas, rachas fuertes de viento y temperaturas elevadas en distintas regiones del país, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones y mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el pronóstico vespertino del SMN, las lluvias más intensas, de hasta 150 milímetros, se prevén en el este de Sonora, mientras que se pronostican precipitaciones muy fuertes en áreas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche. También se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Las condiciones lluviosas serán generadas por la presencia del monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

El SMN también advirtió sobre rachas de viento de hasta 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. En otras regiones como Sonora, Chihuahua, Durango y el centro y sur del país, las rachas oscilarán entre 40 y 60 km/h. Estos vientos podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Además, se pronostica mar de fondo con oleaje de hasta 2.5 metros en las costas del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas.