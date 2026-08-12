Receta de pastel de chocolate con hot cakes al estilo de Massad de La Casa de los Famosos: fácil y con pocos ingredientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el cumpleaños de dos de sus compañeras Massad Altamimi, apodado “el árabe” o “príncipe árabe”, sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos al preparar este postre de chocolate, cuya sencillez y sabor lo convierten en una opción atractiva.

El ingrediente principal de esta receta de pastel de chocolate es la masa para hot cakes, uno de esos productos que suele estar disponible en cualquier cocina.

La versatilidad de la masa para hot cakes permite realizar una gran cantidad de postres a los que se incorpora esta versión con chocolate inspirada por Massad.

A continuación, se presentan los ingredientes y el método para que cualquiera pueda intentar este pastel, que destaca por su sencillez, sabor y un toque distintivo.

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Una mano esparce avellanas sobre una torre de panqueques cubierta con salsa de chocolate, dispuesta sobre una mesa de madera en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pastel de chocolate con hot cakes al estilo de Massad: mfácil y con pocos ingredientes

Esta es la receta de pastel de chocolate con masa de hot cakes basada en la preparación que Massad realizó dentro de la casa:

Ingredientes (para 4 personas)

125 g de harina de trigo

1 huevo

180 mL de leche

28 g de mantequilla derretida

2 cucharadas de azúcar

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de vainilla

1/2 cucharadita de sal

Para el betún

1 barra de queso crema

Nutella (al gusto)

Leche (la necesaria para ajustar la consistencia)

Procedimiento

Prepara la mezcla para hot cakes: En un recipiente hondo mezcla el huevo, la leche, la mantequilla derretida y la harina de trigo. Bate hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Si quieres que quede más esponjoso y dulce, incorpora el azúcar, el polvo para hornear, la vainilla y la sal. Cocina los hot cakes: Calienta un sartén y agrega un poco de la mezcla, como si fueras a preparar hot cakes normales. Cocina por ambos lados hasta que estén ligeramente dorados. Repite el procedimiento hasta terminar con toda la masa. Prepara el betún: En un recipiente aparte, mezcla el queso crema con la Nutella y un poco de leche. Bate hasta que la mezcla esté cremosa y homogénea. Si queda muy espesa, agrega un poco más de leche hasta lograr la consistencia deseada. Arma el pastel: Coloca un hot cake sobre un plato y unta una capa de betún. Coloca otro hot cake encima y vuelve a cubrir con el betún. Repite el procedimiento hasta formar una torre. Decora: Cubre la parte superior con más betún y, si quieres, agrega nueces picadas.

Una guía visual detalla los cinco pasos para elaborar un pastel de hot cakes con betún cremoso de Nutella y queso crema, desde la preparación hasta la decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pastel es sencillo, rápido y una buena opción para aprovechar masa de hot cakes que tengas en casa. Puedes acompañarlo con café, leche o una bola de helado de vainilla.