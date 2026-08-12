México
Agregar Infobae enGoogle

Localizan cuerpo con las características de María de los Ángeles Ruiz, trabajadora del penal de Aguaruto secuestrada en Culiacán

Las autoridades llevarán a cabo los servicios periciales para confirmar si se trata de la mujer secuestrada la mañana de este 11 de agosto

Las autoridades confirmaron la localización sin vida de la mujer secuestrada. Crédito: Fiscalía de Sinaloa / SSP Sinaloa
Las autoridades confirmaron la localización sin vida de la mujer secuestrada. Crédito: Fiscalía de Sinaloa / SSP Sinaloa
Guardar

La tarde de este 11 de agosto fue localizado en la comunidad de Campo El Diez, en Culiacán, un cuerpo sin vida con características coincidentes con las de María de los Ángeles Ruiz Salazar, de 35 años, trabajadora del área de seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto que había sido privada ilegalmente de la libertad por un grupo armado horas antes, durante la mañana.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó el hallazgo a las 17:59 horas a través de sus redes sociales e indicó que personal de la Fiscalía General del Estado llevaría a cabo los trabajos periciales correspondientes para establecer oficialmente la identidad de la persona localizada sin vida.

PUBLICIDAD

Un grupo armado ingresó a un domicilio y se llevó a Ruiz Salazar

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes en el interior de un domicilio ubicado en la calle Monte Carmelo, en el fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán. Según reportes publicados por el medio local Río Doce, personas armadas ingresaron al lugar y se llevaron a la mujer con rumbo desconocido. La víctima de secuestro era originaria de El Macapule, en el municipio de Ahome.

Río Doce también reportó que Ruiz Salazar se desempeñaba como celadora del penal. La SSP Sinaloa, en sus comunicados oficiales, la identificó únicamente como trabajadora del área de seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto, sin precisar el cargo.

PUBLICIDAD

Los celadores son las personas encargadas de vigilar a los presos en un centro penitenciario. Entre sus funciones se encuentran la custodia y supervisión de los internos, el control de accesos y el mantenimiento del orden al interior de las instalaciones.

La denuncia del secuestro llegó a las autoridades a través del número anónimo 089. A las 16:13 horas, la SSP Sinaloa confirmó públicamente la privación ilegal de la libertad e informó que el Grupo Interinstitucional mantenía un operativo de búsqueda e investigación para lograr su localización.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a una mujer con aparates signos de violencia y semidesnuda en el sitio del hallazgo.

La FGE Sinaloa activó el Protocolo Alba

Antes de la confirmación pública de la SSP Sinaloa, la Fiscalía General del Estado había compartido en sus canales a las 13:44 horas la ficha de búsqueda con número de reporte PASIN/76/2026, bajo el Protocolo Alba del estado de Sinaloa. El documento fue levantado el mismo 11 de agosto de 2026 con lugar de hechos en Culiacán.

La ficha describía a Ruiz Salazar como una mujer de complexión robusta, 1.65 metros de estatura, cabello castaño oscuro de largo medio y ondulado, tez clara, ojos grandes color café obscuro y cejas pobladas. Como seña particular registraba una cicatriz en la ceja izquierda. Al momento de su desaparición vestía playera color rosa y short gris.

Ficha emitida tras la denuncia del secuestro de María de los Ángeles. Crédito: FGE Sinaloa
Ficha emitida tras la denuncia del secuestro de María de los Ángeles. Crédito: FGE Sinaloa

El resumen de hechos de la ficha señalaba que la última vez que se le vio fue en el domicilio de la colonia Santa Rocío y que hasta la fecha del reporte no se tenían más datos sobre su paradero. El documento indicaba que se consideraba que su integridad podía encontrarse en riesgo, toda vez que podía ser víctima de la comisión de un delito.

Tras el hallazgo del cuerpo con características de la víctima, la SSP Sinaloa indicó que mantenía coordinación con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El penal de Aguaruto acumula riñas, fugas y violencia desde 2024

El Centro Penitenciario de Aguaruto arrastra un historial de violencia vinculado a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control interno del reclusorio, conflicto que arrancó en septiembre de 2024 con el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

El 31 de mayo de 2026, una pelea en el módulo 7 dejó siete muertos y un herido; las autoridades no recibieron aviso sino hasta dos horas y media después de iniciado el enfrentamiento. El secretario de Seguridad Pública estatal Sinhué Téllez López confirmó el control de la situación horas más tarde.

Como respuesta, el 18 de junio el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ordenó el traslado de 25 reos con procesos federales en Aguaruto y en penal de El Castillo, en Mazatlán, hacia instalaciones federales de alta seguridad.

Cabe señalar que en enero de 2026 el entonces secretario de seguridad, Oscar Rentería Schazarino, confirmó que en los últimos 6 meses 78 internos habían sido reubicados tras detectarse conflictos entre grupos rivales.

Uno de los últimos episodios de violencia en el penal ocurrió el pasado 22 de julio, una riña cobró la vida de un interno por arma blanca mientras era trasladado a recibir atención médica. Días antes, revisiones interinstitucionales habían localizado armas blancas, cámaras de vigilancia y amplificadores de señal instalados en los módulos del mismo centro penitenciario, sin que eso detuviera la siguiente ola de violencia.

Temas Relacionados

SecuestroÚltima horaHomicidiosSinaloaSSP SinaloaPenal de AguarutoCuliacánNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas

El jugador mexicano salió de cambio en el partido frente al Columbus Crew: reportes afirman que se trata de una ruptura completa de ligamento cruzado

Esta es la grave lesión que sufrió Sebastián Córdova y lo deja fuera de toda la temporada de Pumas

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

El juvenil mexicano podría encontrar en Países Bajos un trampolín para crecer, luego de su gran torneo juvenil de Concacaf

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

La actriz confesó que su corazón está dividido entre varios participantes del reality, pues cuenta con amigos cercanos en la competencia

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de agosto: por fuertes lluvias y vientos se mantiene la Alerta Amarilla en la capital

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de agosto: por fuertes lluvias y vientos se mantiene la Alerta Amarilla en la capital
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Detienen en Iztapalapa al primo de “El Irving” de la Unión de Tepito con droga y un arma

La historia de “El Mencho” desde fuentes secretas, y expedientes oficiales: el hombre que creó un cártel con presencia en 40 países

Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Alessandra Rosaldo aclara los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

DEPORTES

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Pumas se despide de Leagues Cup sin ninguna victoria y con seis goles en contra

El mensaje que Chucky Lozano mandó a Rafa Márquez para volver a la Selección Mexicana

Entrenador de Cruz Azul Femenil es destituido tras ser goleado 10-0 por el América