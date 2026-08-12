Localizan cuerpo con las características de María de los Ángeles Ruiz, trabajadora del penal de Aguaruto secuestrada en Culiacán

Las autoridades confirmaron la localización sin vida de la mujer secuestrada. Crédito: Fiscalía de Sinaloa / SSP Sinaloa

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La tarde de este 11 de agosto fue localizado en la comunidad de Campo El Diez, en Culiacán, un cuerpo sin vida con características coincidentes con las de María de los Ángeles Ruiz Salazar, de 35 años, trabajadora del área de seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto que había sido privada ilegalmente de la libertad por un grupo armado horas antes, durante la mañana.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó el hallazgo a las 17:59 horas a través de sus redes sociales e indicó que personal de la Fiscalía General del Estado llevaría a cabo los trabajos periciales correspondientes para establecer oficialmente la identidad de la persona localizada sin vida.

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Un grupo armado ingresó a un domicilio y se llevó a Ruiz Salazar

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes en el interior de un domicilio ubicado en la calle Monte Carmelo, en el fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán. Según reportes publicados por el medio local Río Doce, personas armadas ingresaron al lugar y se llevaron a la mujer con rumbo desconocido. La víctima de secuestro era originaria de El Macapule, en el municipio de Ahome.

Río Doce también reportó que Ruiz Salazar se desempeñaba como celadora del penal. La SSP Sinaloa, en sus comunicados oficiales, la identificó únicamente como trabajadora del área de seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto, sin precisar el cargo.

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Los celadores son las personas encargadas de vigilar a los presos en un centro penitenciario. Entre sus funciones se encuentran la custodia y supervisión de los internos, el control de accesos y el mantenimiento del orden al interior de las instalaciones.

La denuncia del secuestro llegó a las autoridades a través del número anónimo 089. A las 16:13 horas, la SSP Sinaloa confirmó públicamente la privación ilegal de la libertad e informó que el Grupo Interinstitucional mantenía un operativo de búsqueda e investigación para lograr su localización.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a una mujer con aparates signos de violencia y semidesnuda en el sitio del hallazgo.

La FGE Sinaloa activó el Protocolo Alba

Antes de la confirmación pública de la SSP Sinaloa, la Fiscalía General del Estado había compartido en sus canales a las 13:44 horas la ficha de búsqueda con número de reporte PASIN/76/2026, bajo el Protocolo Alba del estado de Sinaloa. El documento fue levantado el mismo 11 de agosto de 2026 con lugar de hechos en Culiacán.

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La ficha describía a Ruiz Salazar como una mujer de complexión robusta, 1.65 metros de estatura, cabello castaño oscuro de largo medio y ondulado, tez clara, ojos grandes color café obscuro y cejas pobladas. Como seña particular registraba una cicatriz en la ceja izquierda. Al momento de su desaparición vestía playera color rosa y short gris.

Ficha emitida tras la denuncia del secuestro de María de los Ángeles. Crédito: FGE Sinaloa

El resumen de hechos de la ficha señalaba que la última vez que se le vio fue en el domicilio de la colonia Santa Rocío y que hasta la fecha del reporte no se tenían más datos sobre su paradero. El documento indicaba que se consideraba que su integridad podía encontrarse en riesgo, toda vez que podía ser víctima de la comisión de un delito.

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Tras el hallazgo del cuerpo con características de la víctima, la SSP Sinaloa indicó que mantenía coordinación con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El penal de Aguaruto acumula riñas, fugas y violencia desde 2024

El Centro Penitenciario de Aguaruto arrastra un historial de violencia vinculado a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control interno del reclusorio, conflicto que arrancó en septiembre de 2024 con el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

El 31 de mayo de 2026, una pelea en el módulo 7 dejó siete muertos y un herido; las autoridades no recibieron aviso sino hasta dos horas y media después de iniciado el enfrentamiento. El secretario de Seguridad Pública estatal Sinhué Téllez López confirmó el control de la situación horas más tarde.

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Como respuesta, el 18 de junio el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ordenó el traslado de 25 reos con procesos federales en Aguaruto y en penal de El Castillo, en Mazatlán, hacia instalaciones federales de alta seguridad.

Cabe señalar que en enero de 2026 el entonces secretario de seguridad, Oscar Rentería Schazarino, confirmó que en los últimos 6 meses 78 internos habían sido reubicados tras detectarse conflictos entre grupos rivales.

Uno de los últimos episodios de violencia en el penal ocurrió el pasado 22 de julio, una riña cobró la vida de un interno por arma blanca mientras era trasladado a recibir atención médica. Días antes, revisiones interinstitucionales habían localizado armas blancas, cámaras de vigilancia y amplificadores de señal instalados en los módulos del mismo centro penitenciario, sin que eso detuviera la siguiente ola de violencia.

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