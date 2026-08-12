Fher, vocalista de Maná, envía mensaje solidario a la gente de Colombia

Intercambio entre Liam Gallagher y Fher Olvera se volvió viral antes del partido México vs Inglaterra. (Cortesía)

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La banda mexicana Maná expresó su solidaridad con el país de Colombia a raíz del sismo con magnitud de 7.4 registrado este lunes 10 de agosto. Por medio de un video publicado en la cuenta oficial de la agrupación de rock en español, su vocalista, Fher Olvera, llamó a cooperar y sumarse a las iniciativas de apoyo para las personas damnificadas.

“Nos hemos enterado del temblor tan dramático que ha sucedido en Colombia, país hermano de México. Mandamos muchas bendiciones y que puedan salir adelante. Sabemos que los colombianos son fuertes de corazón”, señaló el cantante de Maná.

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De igual manera, Fher Olvera se dirigió a la comunidad artística y al público para trabajar juntos en ayudar a los afectados en Colombia, subrayando la fortaleza del pueblo sudamericano ante esta emergencia.

El vocalista mexicano dedicó unas palabras de apoyo a las familias afectadas por el sismo en Colombia, afirmando que no están solos

“A toda la comunidad artística, pues hay que cooperar, hay que solidarizar nuestras causas hacia ese país que nos ha dado tanto. Van a buscar a la forma de hacerlo y bueno, mucho ánimo, mucho ánimo”, expresó el cantante de Maná en el clip que ya suma miles de reacciones positivas gracias a club de fans.

Parte de las figuras colombianas que reaccionaron a la publicación de Maná, en Instagram, se observa el perfil oficial del cantante de reggaetón J Balvin, Pablo Mejía de Piso 21, Jehu Felfle Del Risco, periodista deportivo y la cantante y compositora Arelys Henao.

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Celebrarán sus 40 años en Colombia

Miles de aficionados celebraron la actuación de Maná en el medio tiempo del partido México vs Inglaterra. (Cortesía)

Maná mantiene una relación cercana con Colombia desde hace décadas. El grupo ha realizado múltiples conciertos en el país de Sudamérica y es ahí donde planean conmemorar sus 40 años de carrera siendo una de las mejores agrupaciones mexicanas de pop y rock latino.

La banda indicó que la celebración será para el 28 de noviembre del 2026. El evento se tiene previsto en el Vive Claro de Bogotá y marcará el inicio de su gira “Vivir Sin Aire Tour”, por estadios de Latinoamérica, los cuales incluye presentaciones en Lima, Perú, Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina y la Ciudad de México.

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A lo largo de su viaje grupal, Maná se ha consolidado como un referente del rock latino, fusionando su música con acciones de responsabilidad social en cada país que visitan, y manteniendo un vínculo especial con el público de Colombia, que hoy necesita el apoyo de todos los países para levantarse de esta grave situación.

El grupo Maná considera a Colombia un país importante en su historia musical y resalta el cariño y la energía de su público en cada visita. Bogotá, en particular, es una ciudad que la agrupación identifica como “de buena suerte” por la respuesta de sus seguidores y los conciertos memorables que han vivido ahí.

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Por tal razón, no hay mejor lugar para iniciar la gira que conmemora las cuatro décadas desde su fundación en Guadalajara, Jalisco, en 1986, para reunir los grandes éxitos del grupo, en un espectáculo diseñado para agradecer a los fans que los han acompañado durante esta travesía y para rendir tributo a todos los héroes que han salvado vidas en Colombia.

Canciones populares de Maná en Colombia

La banda abrió la ceremonia inaugural del Mundial 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Entre las canciones de la banda nacional que más popularidad y aclamación han recibido por el público colombiano destacan las siguientes melodías:

Rayando el sol

Oye mi amor

En el muelle de San Blas

Clavado en un bar

Vivir sin aire

Mariposa traicionera

Bendita tu luz

Labios compartidos

Te lloré un río

Mi verdad (con Shakira )

Eres mi religión

Estas canciones suelen ser las más solicitadas en conciertos y se posicionan entre las más reproducidas en plataformas digitales por los aficionados de Colombia. Temas como “Rayando el sol”, “Oye mi amor”, “Mariposa traicionera” y “Labios compartidos” se mantienen co altas cifras de streaming en aquel país.

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Nacimiento del grupo Maná

El Tour Vivir Sin Aire comenzará en Bogotá, Colombia para celebrar los 40 años de Maná

Maná es una banda mexicana de rock en español que se conforma de cuatro integrantes: Fher Olvera, Juan Calleros, Alex González y Sergio Vallín, fundadores del grupo formado en 1986 en Guadalajara, Jalisco

Antes de marcar su huella en la industria musical con el nombre Maná, el grupo se conocía como Sombrero Verde y tocaban covers de rock en inglés. Su primer álbum salió en 1987, pero fue hasta la década de los 90 cuando alcanzaron la fama internacional.

Su estilo fusiona rock, pop, reggae y ritmos latinos, lo que les permitió conectar con públicos de América Latina, as+i como España y Estados Unidos.

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A lo largo de su carrera, Maná ha vendido más de 50 millones de discos y ha realizado giras en más de 30 países. Entre sus mayores éxitos están “Clavado en un bar”, “Vivir sin aire”, “Labios compartidos” y “Mariposa traicionera”. Además, la banda también es conocida por su activismo ambiental y social.

En este 2026, Maná celebra sus 40 años de trayectoria, consolidándose como una de las bandas de rock latino más influyentes y queridas en el mundo.

Inclusive, recuperaron un mayor terreno durante el Mundial 2026 al presentarse en la inauguración y clausura del estadio Ciudad de México así como defender a nuestro país tras el comentario del cantante de Oasis, Liam Gallagher, previo al duelo de la Selección Mexicana contra Inglaterra en la ronda de 4tos de Final.

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